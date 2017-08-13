Бронетехника на базе платформы "Курганец-25" может быть принята на вооружение в 2017 году

В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2017 году принятием на вооружение ВС РФ боевых машин (типа БМП и БТР и унифицированных легкобронированных гусеничных платформ) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения.

Испытания уже на определенных последних стадиях. Машина сама по себе уже выполняет все функции, которые в нее планировалось заложить. Здесь на своих полигонах мы отрабатываем всё, что машина должна уметь при боевом применении. В ближайший год-два машины начнут поступать в армию. "Курганец" - новое слово для российской армии так же, как и другие машины, которые разрабатывались по решению заказчика в этот период времени - танк "Армата" и колесный бронетранспортер (платформа "Бумеранг").

Серийное производство начнётся с 2021 года, но это не значит, что мы его бросили. У нас есть время, чтобы выявить все узкие места, испытать их, хеджировать все технические риски, связанные с доводкой двигателя, с автоматической трансмиссией, прицельными комплексами.