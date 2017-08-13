Бронетехника на базе платформы "Курганец-25" может быть принята на вооружение в 2017 году
Как сообщает новостное агентство «Интерфакс-АВН», в годовом отчете "Курганмашзавода" говорится о предполагаемом в текущем году окончании работ по созданию боевой машины пехоты и другой бронетехники на новейшей гусеничной платформе "Курганец-25".
"Курганец-25", разработанный военным дивизионом концерна "Тракторные заводы", является универсальной гусеничной платформой, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Как указано в отчете, созданы опытные образцы машин, ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. Поставка опытно-промышленных партий бронетехники запланирована на 2016 – 2018 годы в соответствии с госконтрактом 2014 года.
Со слов первого заместителя исполнительного директора ОАО "Курганмашзавод" Алексея Лосева, передача ВС РФ бронетехники на платформе "Курганец-25" может стартовать в 2018 – 2019 годы.
Как заявлял заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в конце апреля, серийный выпуск бронетехники на платформе "Курганец-25" начнётся с 2021 года.
В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2017 году принятием на вооружение ВС РФ боевых машин (типа БМП и БТР и унифицированных легкобронированных гусеничных платформ) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения.
"Курганец-25", разработанный военным дивизионом концерна "Тракторные заводы", является универсальной гусеничной платформой, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Как указано в отчете, созданы опытные образцы машин, ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. Поставка опытно-промышленных партий бронетехники запланирована на 2016 – 2018 годы в соответствии с госконтрактом 2014 года.
Со слов первого заместителя исполнительного директора ОАО "Курганмашзавод" Алексея Лосева, передача ВС РФ бронетехники на платформе "Курганец-25" может стартовать в 2018 – 2019 годы.
Испытания уже на определенных последних стадиях. Машина сама по себе уже выполняет все функции, которые в нее планировалось заложить. Здесь на своих полигонах мы отрабатываем всё, что машина должна уметь при боевом применении. В ближайший год-два машины начнут поступать в армию. "Курганец" - новое слово для российской армии так же, как и другие машины, которые разрабатывались по решению заказчика в этот период времени - танк "Армата" и колесный бронетранспортер (платформа "Бумеранг").
Как заявлял заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в конце апреля, серийный выпуск бронетехники на платформе "Курганец-25" начнётся с 2021 года.
Серийное производство начнётся с 2021 года, но это не значит, что мы его бросили. У нас есть время, чтобы выявить все узкие места, испытать их, хеджировать все технические риски, связанные с доводкой двигателя, с автоматической трансмиссией, прицельными комплексами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти