14:44 13 августа

Бронетехника на базе платформы "Курганец-25" может быть принята на вооружение в 2017 году

Как сообщает новостное агентство «Интерфакс-АВН», в годовом отчете "Курганмашзавода" говорится о предполагаемом в текущем году окончании работ по созданию боевой машины пехоты и другой бронетехники на новейшей гусеничной платформе "Курганец-25".

В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2017 году принятием на вооружение ВС РФ боевых машин (типа БМП и БТР и унифицированных легкобронированных гусеничных платформ) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения.


Бронетехника на базе платформы "Курганец-25" может быть принята на вооружение в 2017 году



"Курганец-25", разработанный военным дивизионом концерна "Тракторные заводы", является универсальной гусеничной платформой, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Как указано в отчете, созданы опытные образцы машин, ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. Поставка опытно-промышленных партий бронетехники запланирована на 2016 – 2018 годы в соответствии с госконтрактом 2014 года.

Со слов первого заместителя исполнительного директора ОАО "Курганмашзавод" Алексея Лосева, передача ВС РФ бронетехники на платформе "Курганец-25" может стартовать в 2018 – 2019 годы.

Испытания уже на определенных последних стадиях. Машина сама по себе уже выполняет все функции, которые в нее планировалось заложить. Здесь на своих полигонах мы отрабатываем всё, что машина должна уметь при боевом применении. В ближайший год-два машины начнут поступать в армию. "Курганец" - новое слово для российской армии так же, как и другие машины, которые разрабатывались по решению заказчика в этот период времени - танк "Армата" и колесный бронетранспортер (платформа "Бумеранг").


Как заявлял заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в конце апреля, серийный выпуск бронетехники на платформе "Курганец-25" начнётся с 2021 года.

Серийное производство начнётся с 2021 года, но это не значит, что мы его бросили. У нас есть время, чтобы выявить все узкие места, испытать их, хеджировать все технические риски, связанные с доводкой двигателя, с автоматической трансмиссией, прицельными комплексами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Tusv Сегодня, 12:16
    То. Неудачная платформа, то Уже принимают на вооружение.
    Tusv
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:21
      И что самое главное статья на ВО кажется была не так давно если мне " что-то не изменяет" feel
      ВадимЖивов
      1. Zibelew Сегодня, 12:24
        Насчет неудачной платформы говорил уволенный с завода сотрудник. Не факт что он объективен.
        Zibelew
        1. poquello Сегодня, 12:38
          Цитата: Zibelew
          Насчет неудачной платформы говорил уволенный с завода сотрудник. Не факт что он объективен.

          и что-то конкретики там не было, те типа бывший механик текущий балабол
          poquello
    2. Проксима Сегодня, 12:23
      Цитата: Tusv
      То. Неудачная платформа, то Уже принимают на вооружение.
      Самое главное, чтобы БМП-3 не похерили. Прекрасная машина, ибо, "Курганец "
      - это пока "журавль в небе".
      Проксима
      1. venik Сегодня, 12:57
        Цитата: Проксима
        Самое главное, чтобы БМП-3 не похерили. Прекрасная машина, ибо, "Курганец "
        - это пока "журавль в небе".

        ========
        Ну в статье же указано, что поставки начнутся где-то в районе 21-го года (я так понимаю, что до этого будут продолжаться поставки БМП-3 (в разных модификациях)).....
        venik
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:23
      Tusv
      То. Неудачная платформа, то Уже принимают на вооружение.
      А как вы хотели.Куча авторитетных : bully : изданий и сайтов бьются за рейтинг.Вот и печатают кому чего взбрендило или денег кто насыпал побольше.
      Наблюдатель2014
      1. Anarchist Сегодня, 12:43
        Лишь бы не стали принимать на вооружение проплаченные проекты, как в штатах.
        Anarchist
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:48
          Anarchist
          Лишь бы не стали принимать на вооружение проплаченные проекты, как в штатах.
          Как в штатах будет когда Россия начнёт деньгу печатать вместо бакса.Так что пока у нас другие источники коррупции.Гастарбайтеры,откаты за строительство,услуги, оформление земли и тд.Включая нашу неподкупную полицию laughing
          Наблюдатель2014
        2. sabakina Сегодня, 12:56
          Цитата: Anarchist
          Лишь бы не стали принимать на вооружение проплаченные проекты, как в штатах.

          Вы про "Бредли"?
          sabakina
        3. Tusv Сегодня, 13:13
          Цитата: Anarchist
          Лишь бы не стали принимать на вооружение проплаченные проекты, как в штатах.

          Ну вобщето проекты в основном проплачены МО. Даже приняты хорошие законы, чтобы Оборонка не кредитовалась где не поподя
          Tusv
    4. sabakina Сегодня, 12:53
      Цитата: Tusv
      То. Неудачная платформа, то Уже принимают на вооружение.

      Я уже не удивлюсь, если завтра скажут, что Курганец-25 летает...
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 13:10
        Цитата: sabakina
        Я уже не удивлюсь, если завтра скажут, что Курганец-25 летает...

        Так несколькими метрами полета бронетехникой уже ни кого не удивишь
        Tusv
        1. sabakina Сегодня, 13:11
          Я мыслю километрами! wink
          sabakina
          1. Tusv Сегодня, 13:18
            Цитата: sabakina
            Я мыслю километрами!

            Опять таки вес Курганца позволяет его забрасывать по воздух за тысячу км
            Tusv
    5. Маз Сегодня, 13:04
      Чего вы ноете? У нас платформ на основе БМП- 1,2 в госрезерве валом. Их можно модернизировать лет пять, если не десять. А ресурс машины заложенный в конструкцию в состоянии конкурировать ис брэдли и с немецкими гепардами. Скорость , маневренность огневая мощь как раз по нашим просторам. Простота и дешевость , плюс всеядный движок. Сами то водили бэху? Удовольствие выше крыши. Так она ещё и плавает, так что речки европейские и прочие им не помеха. Был бы грамотный командир. А "бережку" уж лет шесть , не меньше. Так что курганец нам в промышленных масштабах не нужен. В армии достаточно БМП.
      Маз
      1. tchoni Сегодня, 14:27
        Бэху водил один раз. и то метров 500 по полигону. не больше. Зато стрелял по ней отдуши - одна из мешений являла собой корпус братской могилы пехоты за номером раз. Из опыта этих стрельб могу с уверенностью сказать, что "броня - фигня" а из опыта "вождения" , что танки наши быстры. В некоторых местах (обычно при поподании под гусеницу) корпус БМП 1 мог пробтваться с дистанции около 50 метров бронебойной пулей винтовки драгунова.
        tchoni
    6. Setrac Сегодня, 13:06
      Цитата: Tusv
      То. Неудачная платформа, то Уже принимают на вооружение.

      Чтоб супостата запутать
      Setrac
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:20
    Серийное производство начнётся с 2021 года,

    Все как в 41-ом..Они сейчас нужны , а потом уже поздно будет ..Все заводы замочат ! И опять по лесам бегать будем?
    ОТДЕЛ
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:27
      ОТДЕЛ hi
      Все как в 41-ом..Они сейчас нужны , а потом уже поздно будет ..Все заводы замочат ! И опять по лесам бегать будем?
      Нет. Лесов не будет.Максимум что останется в мире после нападения на Россию это радиоактивные пустоши с мутантами. winked
      Наблюдатель2014
      1. 210окв Сегодня, 12:40
        Да и мутантов не будет.Как и "Абрамсов" и "Страйков" да и наших машин..Одни обгорелые остовы.Вообще я считаю что их военные более разумные люди чем их политики.Может потому что знают что такое оружие?
        Цитата: Наблюдатель2014
        ОТДЕЛ hi
        Все как в 41-ом..Они сейчас нужны , а потом уже поздно будет ..Все заводы замочат ! И опять по лесам бегать будем?
        Нет. Лесов не будет.Максимум что останется в мире после нападения на Россию это радиоактивные пустоши с мутантами. winked
        210окв
      2. Арон Заави Сегодня, 12:51
        Цитата: Наблюдатель2014
        Нет. Лесов не будет.Максимум что останется в мире после нападения на Россию это радиоактивные пустоши с мутантами. winked

        Даже если завтра исчезнет ЯО, то зачем кому то на Россию нападать? Все что может РФ предложить мировому рынку у нее гораздо дешевле купить чем отнять. wink
        Арон Заави
        1. Panzermensch Сегодня, 12:56
          Это понятно любому здравомыслящему человеку. Россия и так продаёт сырьё в необходимом объеме, влияния особого не имеет, а интересы и реальные возможности ограничены странами СНГ. Тут таких здравомыслящих мало и все боятся, что США начнёт бомбить Тагил и Курган, только не совсем понятно, на кой это вообще надо.
          Panzermensch
          1. ВадимЖивов Сегодня, 13:15
            А зачем тогда к нам лезть и ванять на каждом углу что страшней нас нет на белом свете... Покупайте и будьте счастливы !!! Вот тут и нестыковочка пошла... К нам лезли уже не раз так что есть что вспомнить... здравомыслящий ВЫ нашш.... hi
            ВадимЖивов
            1. Panzermensch Сегодня, 13:23
              А кто к вам лезет? Кроме ваших же СМИ - никто. Никто в мире не лепит наклейки на машины с надписями "Путин - мох".
              Panzermensch
              1. ВадимЖивов Сегодня, 13:32
                Уважаемый ! Сколь ваших баз вокруг нас ? И где наши вокруг вас ? А про Путина почитайте у хохлов... Кстати ваши и не отказываются что проплатили нынешнее состояние 404 страны... hi
                ВадимЖивов
                1. Panzermensch Сегодня, 13:48
                  Какая вам разница сколько баз вокруг баз, не у вас же. Быть там базам или не быть решают власти тех стран, а не вы.
                  Panzermensch
          2. Соломон Кейн Сегодня, 13:23
            Это надо посмотреть, Уважаемый, кто, кого боится....В отличии от американцев, мы во огороде бункеры не зарываем....И не орём на каждом углу об американской угрозе....И президент у нас гораздо адекватнее - при каждом телефонном разговоре со своими коллегами не ищет в любом косяке "Американский след"....
            Соломон Кейн
          3. GradusHuK Сегодня, 13:42
            А что вы тут делаете?И для чего?
            GradusHuK
            1. Panzermensch Сегодня, 14:14
              Смотрю, как Россия с колен встаёт.
              Panzermensch
              1. DenZ Сегодня, 14:30
                Цитата: Panzermensch
                Смотрю, как Россия с колен встаёт

                Смотрите, смотрите У Вас все равно так не получится если че. Мы тут тоже смотрим как ваша власть друг с другом собачится. Шоу должно продолжаться. laughing
                DenZ
                1. Panzermensch Сегодня, 14:33
                  Цитата: DenZ
                  Смотрите, смотрите У Вас все равно так не получится если че.

                  Да это точно. Так не получится.
                  Panzermensch
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:05
          Арон Заави hi
          Даже если завтра исчезнет ЯО, то зачем кому то на Россию нападать? Все что может РФ предложить мировому рынку у нее гораздо дешевле купить чем отнять.
          Товарищ Арон Заави.Эти убаюкивающие сказки будите другим рассказывать.А нам такое ля-ля бесполезно говорить .Видали мы в гробу и белых кроссовках
          то зачем кому то на Россию нападать?
          Наблюдатель2014
        3. Stas157 Сегодня, 14:01
          Цитата: Арон Заави
          Даже если завтра исчезнет ЯО, то зачем кому то на Россию нападать?

          Зачем на Корею нападать? А на Ирак? На Ливию? Зачем базы вокруг России? Зачем санкции? Зачем Россию угрозой миру на равне с ИГИЛ объявлять?
          Ваш вопрос, Арон, на фоне этих, выглядит неуместно.
          Stas157
      3. Грица Сегодня, 13:04
        Нет. Лесов не будет.Максимум что останется в мире после нападения на Россию это радиоактивные пустоши с мутантами.
        скорее всего в европейской части страны иенно так и будет А вот на берегах какой нибудь Подкаменной Тунгусски скорее всего леса останутся. И будут там туземцы ловить песцов и зайцев на пропитание. Возможно, правда и с двумя головами. Но так даже сытнее.
        Грица
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:25
          Ловить песцов никто не будет...Потому. как он, ПЕСЕЦ, придет ко всем одновременно......
          Соломон Кейн
    2. п-к Опарышев Сегодня, 12:32
      Принцип "Или ишак сдохнет или падишах",в самом расцвете.
      п-к Опарышев
      1. sabakina Сегодня, 13:01
        Цитата: п-к Опарышев
        Принцип "Или ишак сдохнет или падишах",в самом расцвете.

        Ну кто ишак - я знаю, падишах то кто?
        sabakina
    3. Burbon Сегодня, 12:53
      Цитата: ОТДЕЛ
      И опять по лесам бегать будем?

      ...ты уже смотрю собрался в лесу отсидеться laughing ...и кстати ты уже бегал по лесам?...от чехов?
      Burbon
  3. п-к Опарышев Сегодня, 12:30
    Вот эти бортовые навесные трхомудины ненадолго,начнут их сносить,нужен ещё прицеп,что бы панели возить до сварки.И краник,что бы их ворочить.
    п-к Опарышев
    1. Esoteric Сегодня, 12:46
      Цитата: п-к Опарышев
      Вот эти бортовые навесные трхомудины ненадолго,начнут их сносить,нужен ещё прицеп,что бы панели возить до сварки.И краник,что бы их ворочить.

      Даже на снимке "оно" тащит за собой подножку, как плуг. Загнёт, - и дверь не откроют... lol А в целом, всё это навесное для БЗТ ...и каждый раз менять... negative
      Esoteric
      1. sabakina Сегодня, 13:09
        Цитата: Esoteric
        Цитата: п-к Опарышев
        Вот эти бортовые навесные трхомудины ненадолго,начнут их сносить,нужен ещё прицеп,что бы панели возить до сварки.И краник,что бы их ворочить.

        Даже на снимке "оно" тащит за собой подножку, как плуг. Загнёт, - и дверь не откроют... lol А в целом, всё это навесное для БЗТ ...и каждый раз менять... negative

        Два гения танкостроения....Вы ещё обратитесь к тому украинскому школьнику с танком из картона....
        sabakina
    2. Смог Сегодня, 13:37
      Опарышев! Этими трхомудинами мы будем отмахиваться от 3,5 мл. добровольцев КНДР. laughing
      Смог
  4. Кент0001 Сегодня, 12:36
    Растянуто во времени потому, что денег нет, на вы держитесь. Так и по всем направлениям, но санкции по нам не бьют,......от слова совсем.
    Кент0001
  5. APASUS Сегодня, 12:41
    Интересная политика ВО,два противоречащих друг друга материала за три дня.и все что касаемо платформы Курганец-25
    APASUS
    1. Арон Заави Сегодня, 12:53
      Цитата: APASUS
      Интересная политика ВО,два противоречащих друг друга материала за три дня.и все что касаемо платформы Курганец-25

      Мне кажется это прекрасно. Во первых заставляет форумчан самих искать подтверждение своих мыслей и грамотно опровергать оппонентов, а потом в споре рождается истина. wink
      Арон Заави
    2. п-к Опарышев Сегодня, 12:59
      Что тут непонятно? ВО читают не только народ,но и шпионы.Их то же нужно вводить в заблуждение.Те ужедоложили,согласно первой статьи,что проект К.закрывают,а теперь докладывают о серийном производстве.Шпионам,что скажут? Вы,что там вотки оппились? Работайте!
      п-к Опарышев
      1. Смог Сегодня, 13:39
        Цитата: п-к Опарышев
        ВО читают не только народ,но и шпионы

        Опарышев ! КНДРовские шпиены то? lol
        Смог
  6. iliitchitch Сегодня, 12:42
    Класс , у нас замминстра МО слово "хеджировать" употреб. Да , я стар , вред и вонюч , но мне это не нравится , чёрт побери ! И я вот свой мнений высказал , да . negative . Спасибо плюрализму .
    Будь попроще , мужик , и люди к тебе потянутся ... Как моя бабушка говаривала . И права ведь была .
    iliitchitch
  7. fif21 Сегодня, 12:48
    Хотелось бы увидеть не фото ,а ролик с испытаниями. Мнение экипажа. Но ведь все секретят, и что обсуждаем? Опытные образцы на Сирийском полигоне есть? hi
    fif21
  8. Berkut24 Сегодня, 12:49
    Тут на украинских форумах уже успели отпраздновать неудачу "Курганца" и выпили за здравие. Теперь придется пить за упокой. Так вот и спиваются..
    Berkut24
  9. УАЗ 452 Сегодня, 13:01
    Кто-нибудь на форуме реально ориентируется в зоопарке проектов бронетехники? "Армата", включая БМП, универсальная платформа "Курганец", "Тайфуны", плюс отдельно для десантуры разрабатывают, плюс продолжается модернизация состоящих на вооружении образцов. И всё это одновременно будет состоять на вооружении!
    Когда читаешь исторические труды о начальном периоде ВОВ, большинство авторов сходятся, что одним из факторов поражений РККА было ничем неоправданное разнообразие военной техники, что исключало нормальное тыловое обеспечение - несовпадение по номенклатуре боеприпасов, ГСМ, запчастей и т д.
    И по боеприпасам: классическая ситуация в нашем ВПК, когда "плюшки" за разработку платформы много более весомы, чем за разработку даже реально уникального боеприпаса, да и за производство снарядов орден получить много сложнее, чем за производство танков - не повторится ли столь же классическая картина, когда в час "Ч" на каждый ствол приходится по 20 снарядов?
    УАЗ 452
  10. v1tz Сегодня, 13:55
    Да уж, подзабыли про проэкт... понятно что авиация и флот важнее.
    v1tz
  11. Памяркоуны Сегодня, 14:30
    Недавно же говорили что платформа неудачная
    Памяркоуны
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