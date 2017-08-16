Полигоны Флориды (часть 2)
Восточный ракетный полигон и Космодром имени Кеннеди на мысе Канаверал, о которых речь шла в первой части обзора, безусловно, являются самыми известными, но далеко не единственными испытательными центрами и полигонами, из тех, что расположены в американском штате Флорида.
В западной части штата Флорида, на берегу Мексиканского залива, неподалеку от города Панама-Сити находится авиабаза «Тиндалл» (англ. Tyndall Аir Force Base). База, основанная в январе 1941 года, названа в честь Фрэнка Бенджамина Тиндалла – американского пилота, сбившего во время Первой мировой войны 6 немецких самолётов. В годы Второй мировой в «Тиндалл», как и на многих других авиабазах, готовили специалистов для военно-воздушных сил. Кроме американцев, здесь обучались французы и китайцы. Вскоре после наступления мирного времени «Тиндалл» передали в распоряжение Тактического авиационного командования и здесь основали школу лётчиков-инструкторов и центр подготовки истребителей ПВО. Первоначально на авиабазе размещались истребители P-51D Mustang и бомбардировщики A-26 Invader. Первые учебно-тренировочные реактивные T-33 Shooting Star появились в первой половине 1952 года. Пилоты перехватчиков F-94 Starfire и F-89 Scorpion тренировались в обнаружении воздушной цели с помощью бортового радиолокатора на специально модифицированном бомбардировщике TB-25N Mitchell. Также в Тиндалл получали практические навыки перехвата лётчики, летавшие на «Сейбрах» модификаций F-86F и F-86D.
Истребитель F-101 на авиабазе «Тиндалл»
В 1957 году «Тиндалл» передали командованию ПВО, и здесь разместился штаб южного сектора NORAD. На перехватчики 20-й авиадивизии в 60-70 годы, командование которой также находилось на авиабазе, возложили ответственность за обеспечение ПВО юго-востока США. В «Тиндалл» в разное время базировались практически все типы перехватчиков ПВО, состоявших на вооружении ВВС США: F-100 Super Saber, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 Starfighter и F-106 Delta Dart. В 60-е годы здесь были построены две бетонные полосы протяженностью 3049 и 2784 метров, а также две резервных полосы к востоку от основных сооружений базы, длиной 1300 и 1100 метров.
Кроме размещения истребителей-перехватчиков, авиабаза «Тиндалл» являлась опорным пунктом для развёртывания в 1958 году 678-й радиолокационной эскадрильи. В окрестностях авиабазы функционировало несколько радиолокационных постов РЛС кругового обзора AN/FPS-20 и радиовысотомеров AN/FPS-6. Полученная радиолокационная информация использовалась для наведения истребителей-перехватчиков и выдачи целеуказания ЗРК MIM-14 Nike-Hercules и CIM-10 Bomarc. В середине 60-х обзорные радиолокаторы AN/FPS-20 модернизировали до уровня AN / FPS-64. Станции, расположенные на берегу Мексиканского залива, могли контролировать воздушное пространство на дальности до 350 км.
С учетом того, что советские стратегические бомбардировщики имели возможность осуществлять промежуточную посадку на Кубе, американцы не исключали возможности их прорыва с южного направления. Но в 70-е годы главную угрозу континентальной части США стали представлять не относительно малочисленные Ту-95 и 3М, а межконтинентальные баллистические ракеты. Против них истребители-перехватчики и ЗРК увязанные в единую систему автоматизированного управления и наведения SAGE (англ. Semi Automatic Ground Environment – полуавтоматическая наземная система наведения) были бессильны. В связи с этим в США к концу 70-х ликвидировали практически все позиции ЗРК большой дальности, но во Флориде, с учетом близости Кубы, они сохранялись дольше всех. Впоследствии часть беспилотных перехватчиков «Бомарк» переделали в беспилотные мишени CQM-10A и CQM-10B, которые на учениях имитировали советские противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты. В их перехвате над водами Мексиканского залива тренировались истребители ВМС США и расчёты корабельных ЗРК.
Но сокращение зенитных батарей не сопровождалось ликвидацией радиолокационной сети. Напротив, она развивалась и совершенствовалась. В дополнение к имеющимся радарам в «Тиндалл» появились РЛС AN / FPS-14, установленные на башни высотой около 20 метров и предназначенные для обнаружения целей на малых высотах, на дальности до 120 км.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС ARSR-4, расположенная к юго-западу от взлётно-посадочной полосы авиабазы «Тиндалл»
В 1995 году все старые радиолокаторы в этом районе заменила трехкоординатная автоматизированная РЛС ARSR-4 с дальностью обнаружения высотных целей 400 км. Радиолокатор ARSR-4, по сути, представляет собой стационарный вариант мобильной военной РЛС AN / FPS-117. Сообщалось, что ARSR-4, установленные на вышки, способны видеть не только высотные, но и цели, летящие в 10-15 метрах от поверхности. В настоящий момент радиолокационная станция в «Тиндалл» функционирует в рамках национальной программы контроля воздушного пространства над материковой частью США.
В 1991 году командование авиабазы подверглось реорганизации. В «Тиндалл» переехал штаб Авиации Национальной гвардии. В США эта структура является не только кадровым и техническим резервом ВВС, но и в настоящее время отвечает за патрулирование воздушного пространства и перехват самолётов-нарушителей. В 21 веке «Тиндалл» стала первой американской авиабазой, где была развёрнута строевая эскадрилья истребителей 5-го поколения F-22A Raptor в составе 325 - го истребительного авиаполка. В настоящее время эта часть не только привлекается к защите воздушного пространства США, но и является местом подготовки пилотов «Рапторов» для других авиационных подразделений.
После перевооружения на F-22A, 325-й авиаполк передал свои F-15С/D ВВС Национальной гвардии. В прошлом «Орлы» неоднократно привлекались к перехвату легкомоторных самолётов контрабандистов, пытающихся доставить в США кокаин, а также участвовали в учебных воздушных боях с истребителями советского производства МиГ-23 и МиГ-29.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-15 и МиГ-23 на авиабазе «Тиндалл»
«Тиндалл» является одной из двух американских авиабаз, где на постоянной основе до сих пор базируются истребители F-4 Phantom II. Речь идёт о самолетах, переделанных в радиоуправляемые мишени QF-4 (подробней здесь: Эксплуатация «Фантомов» в ВВС США продолжается).
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты-мишени QF-4 на авиабазе «Тиндалл»
Одновременно на самолётах сохранены стандартные органы управления в первой кабине, что даёт возможность пилотируемого полёта. Этой возможностью пользуются на учениях, проходящих без применения вооружения, когда надо обозначить условного противника. Для переоборудования в QF-4 использовались поздние модификации «Фантомов»: F-4Е, F-4G и RF-4C. Консоли крыла хвостовое оперение QF-4 для того, чтобы их можно было отличить от самолётов строевых эскадрилий, окрашиваются в красный цвет.
В данный момент весь лимит пригодных к восстановлению «Фантомов» на базе хранения в «Дэвис-Монтан» выбран. Так как «естественная убыль» QF-4 во Флориде составляет 10-12 машин в год, на смену им приходят QF-16, переделанные из истребителей F-16А/В ранних серий. За применение QF-4 и QF-16 в «Тиндалл» отвечает 53-я группа оценки и испытания вооружения. В 70-80-е годы это подразделение эксплуатировало беспилотные мишени QF-100 и QF-106, также переделанные из выслуживших своё истребителей.
E-9A
Для управления полётом QF-4 во Флориде используется специальный турбовинтовой самолёт E-9A, переоборудованный компанией Boeing из авиалайнера DHC-8 Dash 8 DeHavilland Canada. На E-9A установлена аппаратура для дистанционного управления мишенями и приёма телеметрии, РЛС бокового обзора с правой стороны фюзеляжа и поисковая в нижней части.
22-23 апреля 2017 года в «Тиндалл» состоялось крупное авиашоу, во время которого осуществлялись показательные полёты раритетных самолётов: A6M Zero, P-51, Т-6, Т-33, В-25 и OV-1D. Также в воздух поднимались истребители 5-го поколения F-22A и F-16 пилотажной группы Thunderbird.
В 100 км к северо-западу от авиабазы находится авиационный полигон, где пилоты с авиабазы Тиндалл отрабатывают различные боевые упражнения. Этот полигон также работает в интересах авиабазы «Эглин».
Спутниковый снимок Google Earth: бронетехника на полигоне
Здесь на площади размером 15х25 км установлено множество мишеней в виде списанной авто и бронетехники. Оборудована долговременная линия обороны с закопанными в землю танками и ДОТами. Имеется имитация аэродрома противника и позиций ЗРК, в том числе дальнобойного комплекса С-200, что для американских полигонов редкость.
Спутниковый снимок Google Earth: используемые в роли мишеней списанные истребители F-4 и F-101
Полигон, чья территория исклёвана воронками от разрывов бомб и ракет, является настоящей «мясорубкой» для военной техники, снятой с вооружения. Здесь превращаются в металлолом танки, бронетранспортёры, самолёты и вертолёты. Близость нескольких авиабаз делает этот процесс непрерывным. Для обеспечения боевой подготовки пилотов ВВС США, тыловые службы трудятся в напряженном режиме, устанавливая на мишенных полях новые учебные цели и вывозя превращённые в металлолом. В 3 км к северо-востоку от авиабазы «Эглин» существует специальная площадка, куда свозят обломки уничтоженной на полигоне техники.
Спутниковый снимок Google Earth: обломки авиатехники на площадке неподалёку от авиабазы «Эглин»
Авиабаза «Эглин», расположенная неподалёку от города Вальпараисо, в отличие от большинства американских авиабаз, основанных в годы Второй мировой, была образована в 1935 году как полигон для испытаний и отработки авиационных систем вооружения. 4 августа 1937 года аэродром Valparaiso переименовали в Eglin Field – в честь подполковника Фредерика Эглина, много сделавшего для развития военной авиации в США и погибшего в авиакатастрофе в 1937 году.
Первыми боевыми самолётами, базировавшимися на авиабазе «Эглин», стали Curtiss P-36А Hawk. После вступления США в войну, роль авиабазы возросла многократно и площадь земель, переданных военным, превысила 1000 км². Здесь проходили испытания новые образцы авиационного вооружения и были сформированы курсы, на которых отрабатывались навыки применения стрелково-пушечного вооружения и бомбометания.
Авиабаза «Эглин» стала основным местом обучения экипажей бомбардировщиков B-25B Mitchell в ходе подготовки к знаменитому рейду, организованному подполковником Джеймсом Дулиттлом. 18 апреля 1942 года 16 двухмоторных бомбардировщиков, взлетев с авианосца «Хорнет», отправились на бомбардировку Токио и другие объекты на острове Хонсю. Предполагалось, что после бомбометания американские самолёты совершат посадку в Китае, на территории, не контролируемой японцами. Хотя «Рейд Дулиттла» не оказал никакого влияния на ход боевых действий, в глазах простых американцев это было началом возмездия за нападение на Пёрл Харбор. Налёт американских бомбардировщиков продемонстрировал, что Японские острова также уязвимы для вражеской авиации.
Начиная с мая 1942 года на авиабазе проходили войсковые испытания Boeing B-17C Flying Fortress. В октябре 1942 года на испытания поступил XB-25G с 75-мм пушкой в носовой части. Испытания стрельбой показали, что конструкция самолёта вполне в состоянии выдержать отдачу, а точность позволяет бороться с кораблями противника. Впоследствии «артиллерийские» «Митчелы» использовались на тихоокеанском ТВД.
Позже военные осваивали здесь бомбардировщик Consolidated B-24D Liberator и двухмоторный дальний истребитель Liberator P-38F Lightning. Испытания XB-41, представлявшего собой тяжело вооруженный «Либерейтор», начались в январе 1943 года.
XB-41 на стоянке авиабазы «Эглин»
Эта модификация B-24 с экипажем из девяти человек, в распоряжении которых было 14 12,7-мм пулемётов, предназначалась для защиты дальних бомбардировщиков от истребителей противника. В итоге военные отказались от данной модификации, сосредоточив усилия на совершенствовании дальних истребителей сопровождения. Единственный построенный XB-41 разоружили и после переименования в TB-24D использовали в учебных целях.
В январе 1944 года на полигоне в окрестностях авиабазы отрабатывали бомбометание с B-29 Superfortress. При этом кроме стандартных фугасных бомб испытывались кассетные зажигательные М-69. Небольшая авиабомба массой 2,7 кг снаряжалась загущённым напалмом и белым фосфором. Горящие сгустки после срабатывания вышибного заряда разлетались в радиусе 20 метров. Для испытаний «зажигалок» на полигоне построили квартал зданий, повторяющий типичную японскую застройку. Зажигательные бомбы М-69 продемонстрировали очень хорошую эффективность и на заключительном этапе войны превратили в пепел тысячи японских домов. С учётом того, что дома в Японии как правило строились из бамбука, эффект от применения множества зажигательных бомб оказался намного выше, чем при бомбардировке фугасками. Типичной боевой нагрузкой В-29 были 40 кассетных авиабомб, в которых содержалось 1520 М-69.
В декабре 1944 года во Флориде испытывалась крылатая ракета Northrop JB-1 Bat. Летательный аппарат с турбореактивным двигателем, построенный по схеме «летающее крыло», имел серьёзные недочёты в системе управления и его доводка затянулась.
JB-10 на пусковой установке рельсового типа в окрестностях авиабазы «Эглин»
В 1945 году на испытания вышла уменьшенная копия «Летучей мыши» с пульсирующим воздушно реактивным двигателем. Теоретически самолёт-снаряд JB-10 мог поразить цель на дальности 200 км, но после окончания войны интерес к данному проекту со стороны ВВС был утрачен. Запуск JB-10 осуществлялся с пусковой установки рельсового типа с помощью пороховых ускорителей.
Авиабаза «Эглин» стала пионером в разработке методов для запуска и обслуживания крылатых ракет. Первой запущенной 12 октября 1944 года в сторону Мексиканского залива ракетой стала Republic-Ford JB-2, представлявшая собой копию германской V-1. Крылатые ракеты JB-2 предполагалось использовать для нанесения ударов по территории Японии, но впоследствии от этого отказались. Всего успели построить более 1300 экземпляров JB-2. Они применялись в разного рода экспериментах, и в качестве мишеней. Запуск крылатых ракет осуществлялся как с наземных пусковых, так и с бомбардировщиков В-17 и В-29. Наземные испытания велись на небольшом аэродроме Duke Field вблизи от основной авиабазы.
Сброс JB-2 с бомбардировщика В-17
Не все испытания проходили гладко. Так, во время тестирования новой мощной взрывчатки 12 июля 1943 года 17 человек погибло в результате непреднамеренного взрыва. 11 августа 1944 года авиабомба разрушила дом местных жителей, убив 4 и ранив 5 человек. 28 апреля 1945 года во время испытаний топмачтового метода атаки надводных целей разрывом собственной бомбы был поражен A-26 Invader, упавший в воду в 5 км от берега. Эти случаи, получили наибольшую огласку, но имел место и ряд других инцидентов, катастроф и аварий.
С наступлением мирного времени в «Эглин» начались работы по дистанционному управлению летательными аппаратами. Отработка аппаратуры и методов радиоуправления осуществлялась на беспилотниках QB-17, переделанных из демобилизованных «летающих крепостей». В этом деле были достигнуты определённые успехи. Так, 13 января 1947 года состоялся успешный беспилотный перелёт QB-17 с авиабазы «Эглин» в Вашингтон. Радиоуправляемые QB-17 активно использовались до середины 60-х годов в различных испытательных программах в роли мишеней.
В конце 40-х на испытательных площадках «Эглин» тестировались различные управляемые ракеты и авиабомбы. Первыми американскими корректируемыми авиабомбами, применёнными в боевых условиях, стали радиокомандные VB-3 Razon и VB-13 Tarzon. Корректируемая авиабомба VB-3 Razon весила около 450 кг, а масса VB-13 Tarzon снаряженной 2400 кг взрывчатки достигала 5900 кг. Обе бомбы применялись с бомбардировщиков В-29 во время войны в Корее. По американским данным, с их помощью удалось уничтожить два десятка мостов. Но в целом, первые управляемые бомбы продемонстрировали неудовлетворительную надежность и в 1951 год их сняли с вооружения.
Взлётно-посадочная полоса авиабазы «Эглин» была одной из немногих в США, пригодных для эксплуатации стратегического бомбардировщика Convair B-36 Pismeyker. Во Флориде отрабатывались оптические и радиолокационные прицелы бомбардировщика. Вообще в конце 40-х годов интенсивность полётов в районе авиабазы была очень высока. В воздухе могли одновременно находиться десятки самолётов. В первом полугодии 1948 года в окрестностях «Эглин» было осуществлено 3725 полётов. Здесь в конце 40-х начале 50-х проходили испытания: учебно-тренировочный North American T-28A Trojan истребители Lockheed F-80 Shooting Star, Republic P-84 Thunderjet и North American F-86 Saber, тяжелый военно-транспортный Boeing C-97 Stratofreighter, разведчик Republic XF-12 Rainbow.
Стратегический разведчик XF-12, оснащённый четырьмя Pratt & Whitney R-4360-31 мощностью 3250 л.с., был одним из самых скоростных самолётов с поршневыми двигателями. Облик этой машины изначально ориентирован на достижение максимально возможной скорости полёта.
Republic XF-12 Rainbow
Самолёт проектировался для дальних разведывательных полётов над Японией. При максимальном взлётном весе около 46 тонн проектная дальность составляла 7240 км. На испытаниях самолёт удалось разогнать до скорости 756 км/ч и поднять на высоту 13700 метров. Для тяжелого разведчика с поршневыми двигателями это были выдающиеся результаты. Но на войну он опоздал, и в послевоенное время пришлось жестко конкурировать с реактивной авиацией, ниша дальних разведчиков оказалась занята RB-29 и RВ-50, а на подходе был реактивный Boeing RB-47 Stratojet. 7 ноября 1948 года, прототип № 2 разбился во время возвращения на авиабазу «Эглин». Причиной катастрофы стала чрезмерная вибрация. Из семи членов экипажа на парашютах спаслось 5 человек. В итоге программа «Радуга» была окончательно свёрнута.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.eglin.af.mil/
http://www.military.com/base-guide/eglin-air-force-base
http://www.century-of-flight.net/Aviation%20history/flying%20wings/northrop%20war.htm
https://www.dvidshub.net/image/3329631/tyndall-air-force-base-aircraft-support-airshow-opening-ceremony
http://www.wjhg.com/content/news/Tyndall-Air-Base-hosts-2017-Gulf-Coast-Salute--420166213.html
Автор: Линник Сергей
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