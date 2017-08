Полигоны Флориды (часть 2)

Истребитель F-101 на авиабазе «Тиндалл»

Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-15 и МиГ-23 на авиабазе «Тиндалл»



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты-мишени QF-4 на авиабазе «Тиндалл»

E-9A

Спутниковый снимок Google Earth: бронетехника на полигоне



Спутниковый снимок Google Earth: используемые в роли мишеней списанные истребители F-4 и F-101

Спутниковый снимок Google Earth: обломки авиатехники на площадке неподалёку от авиабазы «Эглин»



XB-41 на стоянке авиабазы «Эглин»



JB-10 на пусковой установке рельсового типа в окрестностях авиабазы «Эглин»



Сброс JB-2 с бомбардировщика В-17

Republic XF-12 Rainbow



Восточный ракетный полигон и Космодром имени Кеннеди на мысе Канаверал, о которых речь шла в первой части обзора, безусловно, являются самыми известными, но далеко не единственными испытательными центрами и полигонами, из тех, что расположены в американском штате Флорида.В западной части штата Флорида, на берегу Мексиканского залива, неподалеку от города Панама-Сити находится авиабаза «Тиндалл» (англ. Tyndall Аir Force Base). База, основанная в январе 1941 года, названа в честь Фрэнка Бенджамина Тиндалла – американского пилота, сбившего во время Первой мировой войны 6 немецких самолётов. В годы Второй мировой в «Тиндалл», как и на многих других авиабазах, готовили специалистов для военно-воздушных сил. Кроме американцев, здесь обучались французы и китайцы. Вскоре после наступления мирного времени «Тиндалл» передали в распоряжение Тактического авиационного командования и здесь основали школу лётчиков-инструкторов и центр подготовки истребителей ПВО. Первоначально на авиабазе размещались истребители P-51D Mustang и бомбардировщики A-26 Invader. Первые учебно-тренировочные реактивные T-33 Shooting Star появились в первой половине 1952 года. Пилоты перехватчиков F-94 Starfire и F-89 Scorpion тренировались в обнаружении воздушной цели с помощью бортового радиолокатора на специально модифицированном бомбардировщике TB-25N Mitchell. Также в Тиндалл получали практические навыки перехвата лётчики, летавшие на «Сейбрах» модификаций F-86F и F-86D.В 1957 году «Тиндалл» передали командованию ПВО, и здесь разместился штаб южного сектора NORAD. На перехватчики 20-й авиадивизии в 60-70 годы, командование которой также находилось на авиабазе, возложили ответственность за обеспечение ПВО юго-востока США. В «Тиндалл» в разное время базировались практически все типы перехватчиков ПВО, состоявших на вооружении ВВС США: F-100 Super Saber, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 Starfighter и F-106 Delta Dart. В 60-е годы здесь были построены две бетонные полосы протяженностью 3049 и 2784 метров, а также две резервных полосы к востоку от основных сооружений базы, длиной 1300 и 1100 метров.Кроме размещения истребителей-перехватчиков, авиабаза «Тиндалл» являлась опорным пунктом для развёртывания в 1958 году 678-й радиолокационной эскадрильи. В окрестностях авиабазы функционировало несколько радиолокационных постов РЛС кругового обзора AN/FPS-20 и радиовысотомеров AN/FPS-6. Полученная радиолокационная информация использовалась для наведения истребителей-перехватчиков и выдачи целеуказания ЗРК MIM-14 Nike-Hercules и CIM-10 Bomarc. В середине 60-х обзорные радиолокаторы AN/FPS-20 модернизировали до уровня AN / FPS-64. Станции, расположенные на берегу Мексиканского залива, могли контролировать воздушное пространство на дальности до 350 км.С учетом того, что советские стратегические бомбардировщики имели возможность осуществлять промежуточную посадку на Кубе, американцы не исключали возможности их прорыва с южного направления. Но в 70-е годы главную угрозу континентальной части США стали представлять не относительно малочисленные Ту-95 и 3М, а межконтинентальные баллистические ракеты. Против них истребители-перехватчики и ЗРК увязанные в единую систему автоматизированного управления и наведения SAGE (англ. Semi Automatic Ground Environment – полуавтоматическая наземная система наведения) были бессильны. В связи с этим в США к концу 70-х ликвидировали практически все позиции ЗРК большой дальности, но во Флориде, с учетом близости Кубы, они сохранялись дольше всех. Впоследствии часть беспилотных перехватчиков «Бомарк» переделали в беспилотные мишени CQM-10A и CQM-10B, которые на учениях имитировали советские противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты. В их перехвате над водами Мексиканского залива тренировались истребители ВМС США и расчёты корабельных ЗРК.Но сокращение зенитных батарей не сопровождалось ликвидацией радиолокационной сети. Напротив, она развивалась и совершенствовалась. В дополнение к имеющимся радарам в «Тиндалл» появились РЛС AN / FPS-14, установленные на башни высотой около 20 метров и предназначенные для обнаружения целей на малых высотах, на дальности до 120 км.В 1995 году все старые радиолокаторы в этом районе заменила трехкоординатная автоматизированная РЛС ARSR-4 с дальностью обнаружения высотных целей 400 км. Радиолокатор ARSR-4, по сути, представляет собой стационарный вариант мобильной военной РЛС AN / FPS-117. Сообщалось, что ARSR-4, установленные на вышки, способны видеть не только высотные, но и цели, летящие в 10-15 метрах от поверхности. В настоящий момент радиолокационная станция в «Тиндалл» функционирует в рамках национальной программы контроля воздушного пространства над материковой частью США.В 1991 году командование авиабазы подверглось реорганизации. В «Тиндалл» переехал штаб Авиации Национальной гвардии. В США эта структура является не только кадровым и техническим резервом ВВС, но и в настоящее время отвечает за патрулирование воздушного пространства и перехват самолётов-нарушителей. В 21 веке «Тиндалл» стала первой американской авиабазой, где была развёрнута строевая эскадрилья истребителей 5-го поколения F-22A Raptor в составе 325 - го истребительного авиаполка. В настоящее время эта часть не только привлекается к защите воздушного пространства США, но и является местом подготовки пилотов «Рапторов» для других авиационных подразделений.После перевооружения на F-22A, 325-й авиаполк передал свои F-15С/D ВВС Национальной гвардии. В прошлом «Орлы» неоднократно привлекались к перехвату легкомоторных самолётов контрабандистов, пытающихся доставить в США кокаин, а также участвовали в учебных воздушных боях с истребителями советского производства МиГ-23 и МиГ-29.«Тиндалл» является одной из двух американских авиабаз, где на постоянной основе до сих пор базируются истребители F-4 Phantom II. Речь идёт о самолетах, переделанных в радиоуправляемые мишени QF-4 (подробней здесь: Эксплуатация «Фантомов» в ВВС США продолжается ).Одновременно на самолётах сохранены стандартные органы управления в первой кабине, что даёт возможность пилотируемого полёта. Этой возможностью пользуются на учениях, проходящих без применения вооружения, когда надо обозначить условного противника. Для переоборудования в QF-4 использовались поздние модификации «Фантомов»: F-4Е, F-4G и RF-4C. Консоли крыла хвостовое оперение QF-4 для того, чтобы их можно было отличить от самолётов строевых эскадрилий, окрашиваются в красный цвет.В данный момент весь лимит пригодных к восстановлению «Фантомов» на базе хранения в «Дэвис-Монтан» выбран. Так как «естественная убыль» QF-4 во Флориде составляет 10-12 машин в год, на смену им приходят QF-16, переделанные из истребителей F-16А/В ранних серий. За применение QF-4 и QF-16 в «Тиндалл» отвечает 53-я группа оценки и испытания вооружения. В 70-80-е годы это подразделение эксплуатировало беспилотные мишени QF-100 и QF-106, также переделанные из выслуживших своё истребителей.Для управления полётом QF-4 во Флориде используется специальный турбовинтовой самолёт E-9A, переоборудованный компанией Boeing из авиалайнера DHC-8 Dash 8 DeHavilland Canada. На E-9A установлена аппаратура для дистанционного управления мишенями и приёма телеметрии, РЛС бокового обзора с правой стороны фюзеляжа и поисковая в нижней части.22-23 апреля 2017 года в «Тиндалл» состоялось крупное авиашоу, во время которого осуществлялись показательные полёты раритетных самолётов: A6M Zero, P-51, Т-6, Т-33, В-25 и OV-1D. Также в воздух поднимались истребители 5-го поколения F-22A и F-16 пилотажной группы Thunderbird.В 100 км к северо-западу от авиабазы находится авиационный полигон, где пилоты с авиабазы Тиндалл отрабатывают различные боевые упражнения. Этот полигон также работает в интересах авиабазы «Эглин».Здесь на площади размером 15х25 км установлено множество мишеней в виде списанной авто и бронетехники. Оборудована долговременная линия обороны с закопанными в землю танками и ДОТами. Имеется имитация аэродрома противника и позиций ЗРК, в том числе дальнобойного комплекса С-200, что для американских полигонов редкость.Полигон, чья территория исклёвана воронками от разрывов бомб и ракет, является настоящей «мясорубкой» для военной техники, снятой с вооружения. Здесь превращаются в металлолом танки, бронетранспортёры, самолёты и вертолёты. Близость нескольких авиабаз делает этот процесс непрерывным. Для обеспечения боевой подготовки пилотов ВВС США, тыловые службы трудятся в напряженном режиме, устанавливая на мишенных полях новые учебные цели и вывозя превращённые в металлолом. В 3 км к северо-востоку от авиабазы «Эглин» существует специальная площадка, куда свозят обломки уничтоженной на полигоне техники.Авиабаза «Эглин», расположенная неподалёку от города Вальпараисо, в отличие от большинства американских авиабаз, основанных в годы Второй мировой, была образована в 1935 году как полигон для испытаний и отработки авиационных систем вооружения. 4 августа 1937 года аэродром Valparaiso переименовали в Eglin Field – в честь подполковника Фредерика Эглина, много сделавшего для развития военной авиации в США и погибшего в авиакатастрофе в 1937 году.Первыми боевыми самолётами, базировавшимися на авиабазе «Эглин», стали Curtiss P-36А Hawk. После вступления США в войну, роль авиабазы возросла многократно и площадь земель, переданных военным, превысила 1000 км². Здесь проходили испытания новые образцы авиационного вооружения и были сформированы курсы, на которых отрабатывались навыки применения стрелково-пушечного вооружения и бомбометания.Авиабаза «Эглин» стала основным местом обучения экипажей бомбардировщиков B-25B Mitchell в ходе подготовки к знаменитому рейду, организованному подполковником Джеймсом Дулиттлом. 18 апреля 1942 года 16 двухмоторных бомбардировщиков, взлетев с авианосца «Хорнет», отправились на бомбардировку Токио и другие объекты на острове Хонсю. Предполагалось, что после бомбометания американские самолёты совершат посадку в Китае, на территории, не контролируемой японцами. Хотя «Рейд Дулиттла» не оказал никакого влияния на ход боевых действий, в глазах простых американцев это было началом возмездия за нападение на Пёрл Харбор. Налёт американских бомбардировщиков продемонстрировал, что Японские острова также уязвимы для вражеской авиации.Начиная с мая 1942 года на авиабазе проходили войсковые испытания Boeing B-17C Flying Fortress. В октябре 1942 года на испытания поступил XB-25G с 75-мм пушкой в носовой части. Испытания стрельбой показали, что конструкция самолёта вполне в состоянии выдержать отдачу, а точность позволяет бороться с кораблями противника. Впоследствии «артиллерийские» «Митчелы» использовались на тихоокеанском ТВД.Позже военные осваивали здесь бомбардировщик Consolidated B-24D Liberator и двухмоторный дальний истребитель Liberator P-38F Lightning. Испытания XB-41, представлявшего собой тяжело вооруженный «Либерейтор», начались в январе 1943 года.Эта модификация B-24 с экипажем из девяти человек, в распоряжении которых было 14 12,7-мм пулемётов, предназначалась для защиты дальних бомбардировщиков от истребителей противника. В итоге военные отказались от данной модификации, сосредоточив усилия на совершенствовании дальних истребителей сопровождения. Единственный построенный XB-41 разоружили и после переименования в TB-24D использовали в учебных целях.В январе 1944 года на полигоне в окрестностях авиабазы отрабатывали бомбометание с B-29 Superfortress. При этом кроме стандартных фугасных бомб испытывались кассетные зажигательные М-69. Небольшая авиабомба массой 2,7 кг снаряжалась загущённым напалмом и белым фосфором. Горящие сгустки после срабатывания вышибного заряда разлетались в радиусе 20 метров. Для испытаний «зажигалок» на полигоне построили квартал зданий, повторяющий типичную японскую застройку. Зажигательные бомбы М-69 продемонстрировали очень хорошую эффективность и на заключительном этапе войны превратили в пепел тысячи японских домов. С учётом того, что дома в Японии как правило строились из бамбука, эффект от применения множества зажигательных бомб оказался намного выше, чем при бомбардировке фугасками. Типичной боевой нагрузкой В-29 были 40 кассетных авиабомб, в которых содержалось 1520 М-69.В декабре 1944 года во Флориде испытывалась крылатая ракета Northrop JB-1 Bat. Летательный аппарат с турбореактивным двигателем, построенный по схеме «летающее крыло», имел серьёзные недочёты в системе управления и его доводка затянулась.В 1945 году на испытания вышла уменьшенная копия «Летучей мыши» с пульсирующим воздушно реактивным двигателем. Теоретически самолёт-снаряд JB-10 мог поразить цель на дальности 200 км, но после окончания войны интерес к данному проекту со стороны ВВС был утрачен. Запуск JB-10 осуществлялся с пусковой установки рельсового типа с помощью пороховых ускорителей.Авиабаза «Эглин» стала пионером в разработке методов для запуска и обслуживания крылатых ракет. Первой запущенной 12 октября 1944 года в сторону Мексиканского залива ракетой стала Republic-Ford JB-2, представлявшая собой копию германской V-1. Крылатые ракеты JB-2 предполагалось использовать для нанесения ударов по территории Японии, но впоследствии от этого отказались. Всего успели построить более 1300 экземпляров JB-2. Они применялись в разного рода экспериментах, и в качестве мишеней. Запуск крылатых ракет осуществлялся как с наземных пусковых, так и с бомбардировщиков В-17 и В-29. Наземные испытания велись на небольшом аэродроме Duke Field вблизи от основной авиабазы.Не все испытания проходили гладко. Так, во время тестирования новой мощной взрывчатки 12 июля 1943 года 17 человек погибло в результате непреднамеренного взрыва. 11 августа 1944 года авиабомба разрушила дом местных жителей, убив 4 и ранив 5 человек. 28 апреля 1945 года во время испытаний топмачтового метода атаки надводных целей разрывом собственной бомбы был поражен A-26 Invader, упавший в воду в 5 км от берега. Эти случаи, получили наибольшую огласку, но имел место и ряд других инцидентов, катастроф и аварий.С наступлением мирного времени в «Эглин» начались работы по дистанционному управлению летательными аппаратами. Отработка аппаратуры и методов радиоуправления осуществлялась на беспилотниках QB-17, переделанных из демобилизованных «летающих крепостей». В этом деле были достигнуты определённые успехи. Так, 13 января 1947 года состоялся успешный беспилотный перелёт QB-17 с авиабазы «Эглин» в Вашингтон. Радиоуправляемые QB-17 активно использовались до середины 60-х годов в различных испытательных программах в роли мишеней.В конце 40-х на испытательных площадках «Эглин» тестировались различные управляемые ракеты и авиабомбы. Первыми американскими корректируемыми авиабомбами, применёнными в боевых условиях, стали радиокомандные VB-3 Razon и VB-13 Tarzon. Корректируемая авиабомба VB-3 Razon весила около 450 кг, а масса VB-13 Tarzon снаряженной 2400 кг взрывчатки достигала 5900 кг. Обе бомбы применялись с бомбардировщиков В-29 во время войны в Корее. По американским данным, с их помощью удалось уничтожить два десятка мостов. Но в целом, первые управляемые бомбы продемонстрировали неудовлетворительную надежность и в 1951 год их сняли с вооружения.Взлётно-посадочная полоса авиабазы «Эглин» была одной из немногих в США, пригодных для эксплуатации стратегического бомбардировщика Convair B-36 Pismeyker. Во Флориде отрабатывались оптические и радиолокационные прицелы бомбардировщика. Вообще в конце 40-х годов интенсивность полётов в районе авиабазы была очень высока. В воздухе могли одновременно находиться десятки самолётов. В первом полугодии 1948 года в окрестностях «Эглин» было осуществлено 3725 полётов. Здесь в конце 40-х начале 50-х проходили испытания: учебно-тренировочный North American T-28A Trojan истребители Lockheed F-80 Shooting Star, Republic P-84 Thunderjet и North American F-86 Saber, тяжелый военно-транспортный Boeing C-97 Stratofreighter, разведчик Republic XF-12 Rainbow.Стратегический разведчик XF-12, оснащённый четырьмя Pratt & Whitney R-4360-31 мощностью 3250 л.с., был одним из самых скоростных самолётов с поршневыми двигателями. Облик этой машины изначально ориентирован на достижение максимально возможной скорости полёта.Самолёт проектировался для дальних разведывательных полётов над Японией. При максимальном взлётном весе около 46 тонн проектная дальность составляла 7240 км. На испытаниях самолёт удалось разогнать до скорости 756 км/ч и поднять на высоту 13700 метров. Для тяжелого разведчика с поршневыми двигателями это были выдающиеся результаты. Но на войну он опоздал, и в послевоенное время пришлось жестко конкурировать с реактивной авиацией, ниша дальних разведчиков оказалась занята RB-29 и RВ-50, а на подходе был реактивный Boeing RB-47 Stratojet. 7 ноября 1948 года, прототип № 2 разбился во время возвращения на авиабазу «Эглин». Причиной катастрофы стала чрезмерная вибрация. Из семи членов экипажа на парашютах спаслось 5 человек. В итоге программа «Радуга» была окончательно свёрнута.