Иран увеличил затраты на ракетную программу в ответ на санкции США
Согласно информации РИА Новости, агентство Франс Пресс сообщает об одобрении парламентом Ирана законопроекта о выделении 520 млн. долл. на финансирование собственной ракетной программы в качестве ответной меры на санкции, наложенные США.
— пояснил спикер парламента Али Лариджани.
Как он утверждает, данное решение направлено на "противостояние террористическим и авантюристcким действиям США в регионе". В поддержку законопроекта высказались 240 депутатов из 247.
Ранее Вашингтон включил 18 организаций и физических лиц в санкционный список по ракетной программе Ирана. Тогда Тегеран обещал предпринять ответные действия.
Как полагает российский сенатор Константин Косачев, выделение Ираном средств на ракетную программу закономерно.
С его слов, мир может быть устойчивым лишь на принципах равенства прав государств, при уважении их суверенитета и невмешательстве в дела других.
Американцы должны знать, что это был наш первый шаг.
— пояснил спикер парламента Али Лариджани.
Как он утверждает, данное решение направлено на "противостояние террористическим и авантюристcким действиям США в регионе". В поддержку законопроекта высказались 240 депутатов из 247.
Ранее Вашингтон включил 18 организаций и физических лиц в санкционный список по ракетной программе Ирана. Тогда Тегеран обещал предпринять ответные действия.
Как полагает российский сенатор Константин Косачев, выделение Ираном средств на ракетную программу закономерно.
Вот так и бывает, когда одна страна — США — считает, что только ей все можно (и нужно), а остальным — нельзя, потому что "не нужно". И беззастенчиво навязывает свою волю остальным.
С его слов, мир может быть устойчивым лишь на принципах равенства прав государств, при уважении их суверенитета и невмешательстве в дела других.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти