14:44 13 августа

Иран увеличил затраты на ракетную программу в ответ на санкции США

Согласно информации РИА Новости, агентство Франс Пресс сообщает об одобрении парламентом Ирана законопроекта о выделении 520 млн. долл. на финансирование собственной ракетной программы в качестве ответной меры на санкции, наложенные США.

Американцы должны знать, что это был наш первый шаг.

— пояснил спикер парламента Али Лариджани.

Как он утверждает, данное решение направлено на "противостояние террористическим и авантюристcким действиям США в регионе". В поддержку законопроекта высказались 240 депутатов из 247.




Ранее Вашингтон включил 18 организаций и физических лиц в санкционный список по ракетной программе Ирана. Тогда Тегеран обещал предпринять ответные действия.

Как полагает российский сенатор Константин Косачев, выделение Ираном средств на ракетную программу закономерно.

Вот так и бывает, когда одна страна — США — считает, что только ей все можно (и нужно), а остальным — нельзя, потому что "не нужно". И беззастенчиво навязывает свою волю остальным.


С его слов, мир может быть устойчивым лишь на принципах равенства прав государств, при уважении их суверенитета и невмешательстве в дела других.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Partyzan Сегодня, 14:12
    Американцы должны знать, что это был наш первый шаг.
    работайте братья hi полосатые - не пуп земли am
    Partyzan
    1. maxim947 Сегодня, 14:13
      Мерикосы всех провоцируют, пол мира усиленно вооружается... Никогда ни к чему хорошему это не приводило.Но историческую мудрость - "Хочешь мира, готовься к войне" никто не отменял.
      maxim947
    2. Соломон Кейн Сегодня, 14:26
      работайте братья

      ....я так понял, ты к нам обращаешься...? wink
      Соломон Кейн
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:32
        Господина Маккейна над Ханоем в 1967 75-й комплекс "приземлил", то-то он так русских ненавидит....
        И у Ына просматриваются Советские разработки 60-70-х годов.
        И Персы не чураются Советского оружия, особливо в ракетно-тактической области... wink laughing good
        Соломон Кейн
      2. Partyzan Сегодня, 14:36
        .я так понял, ты к нам обращаешься...?
        и к Вам тоже hi Костя а в чем проблема? request Российский рубль на вооружение идет 1 к 12, а не 1 к 64 по оф курсу, разорим матрассию laughing drinks
        Partyzan
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:40
          Костя а в чем проблема?

          Я к тому, братишка, что это все наши и ваши, Советские, разработки 70-х годов.
          Соломон Кейн
        2. Арон Заави Сегодня, 14:42
          Цитата: Partyzan
          .я так понял, ты к нам обращаешься...?
          и к Вам тоже hi Костя а в чем проблема? request Российский рубль на вооружение идет 1 к 12, а не 1 к 64 по оф курсу, разорим матрассию laughing drinks

          Это как это? Вроде зарплаты в ВПК в рублях выплачивают.
          Арон Заави
    3. сибиралт Сегодня, 14:40
      Если американцы на Иран опять наложили, то почему он не импортозамещается? belay
      сибиралт
  2. APASUS Сегодня, 14:18
    Можно смело предположить что Трамп запишет себе в актив войны в С Корее,Иране и Венесуэле.Хотя для завершения жизни на земле может хватить одной С Кореи.Американские игры в демократию с каждым днем все опаснее и безрассуднее,думаю если Китай не начнет играть серьезную роль в мировой политике в противовес США,мир обречен.
    APASUS
    1. Чёрный Сегодня, 14:26
      Своей политикой "исключительности" американцы лишь подталкивают многие страны к созданию ядерного оружия. В современном мире где международное право давно уже заменено правом сильного, это чуть ли не единственная гарантия сохранения суверенитета при проведении политики, идущей в разрез интересам США
      Чёрный
    2. poquello Сегодня, 14:29
      Цитата: APASUS
      Можно смело предположить что Трамп запишет себе в актив войны в С Корее,Иране и Венесуэле.

      Трамп ведётся на волю госдепа, а тем временем жизнь и положение США хужеет, вот и Макак снова засобирался на политическую арену, видать к перемене президента.
      poquello
      1. APASUS Сегодня, 14:35
        Цитата: poquello
        Трамп ведётся на волю госдепа, а тем временем жизнь и положение США хужеет, вот и Макак снова засобирался на политическую арену, видать к перемене президента.

        Честно говоря сами США пытаются качнуть,уж слишком много непонятных событий стало происходить.Не получиться так что сами США станут жертвой своей политики,но в любом случае мировое господство американцы просто так даром не отдадут.Мы все равно переходим к войне,как не крути......................
        APASUS
    3. Tusv Сегодня, 14:37
      Цитата: APASUS
      Американские игры в демократию с каждым днем все опаснее и безрассуднее

      Еще Джавахарлал Неру назвал янки сборищем опасных психопатов. Ни чего не изменилось
      Tusv
  3. iliitchitch Сегодня, 14:20
    С его слов ... Мир устойчив ... Пока кулаком да по чайнику ... Вот тогда МИР устойчивость приобретает , да ... Стабильность в мире настаёт - спец. для БАРАНОВ из госДумы . Думу они там Думают , мать их . 450 кретинов .
    До хрена надумали , выдумщики ? Матроса Железняка по вашу душу , слезай , нахрен , хорош заседать .
    iliitchitch
  4. poquello Сегодня, 14:21
    тупые американские дети постоянно забывают что ходить на этой доске могут не только они
    poquello
  5. Ураган70 Сегодня, 14:26
    Ой, и Иран туда же!!! Бедные полоссатики! Ну что им теперь, разорваться надвое? А если еще кто- нить захочет ракетку заиметь? Бедная Трампампушка не переживет, ему ж под шипение ястребов без мозга еще долго волосней трясти, изображая и шок и трепет и всеобъемлющую,непоколебимейшую,наидемократичнейшу
    ю ярость!!! Убогие...
    Ураган70
  6. Ураган70 Сегодня, 14:29
    Цитата: APASUS
    Можно смело предположить что Трамп запишет себе в актив войны в С Корее,Иране и Венесуэле.Хотя для завершения жизни на земле может хватить одной С Кореи.Американские игры в демократию с каждым днем все опаснее и безрассуднее,думаю если Китай не начнет играть серьезную роль в мировой политике в противовес США,мир обречен.

    Откуда такой пессимизм? На какого серьезного противника когда- нибудь напали матрасы?
    Ураган70
  7. Ураган70 Сегодня, 14:31
    Цитата: maxim947
    Мерикосы всех провоцируют, пол мира усиленно вооружается... Никогда ни к чему хорошему это не приводило.Но историческую мудрость - "Хочешь мира, готовься к войне" никто не отменял.

    В этом и смысл... Тратишь больше на вооружение- тормозишь другие отрасли... А бесноватые себе напечатают еще...
    Ураган70
  8. Esoteric Сегодня, 14:37
    Пора организовать и возглавить СССГ - Союз Свободных Санкционированных Государств. А, в целом, это единственная мера, способная как-то успокоить бешеных псов.
    Esoteric
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