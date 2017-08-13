Сирийская армия при поддержке ВКС полностью освободила Ас-Сухне от ИГ*

13 августа 2017 года в результате совместных действий авиации ВКС России, подразделений правительственных войск и отрядов народного ополчения на востоке провинции Хомс полностью освобожден от боевиков ИГИЛ город Ас-Сухне

Как сообщает Минобороны РФ, сирийская армия и ополчение при поддержке российских ВКС в воскресенье полностью освободили от террористов "Исламского государства"* город Ас-Сухне — крупнейший оплот боевиков на востоке провинции Хомс.— отметили в ведомстве, передает РИА Новости Согласно плана всю операцию разбили на несколько этапов: вначале к 10 августа правительственные войска заняли стратегически важные высоты и заблокировали город. К трем часам в ночь на воскресенье им при поддержке ВКС удалось выбить боевиков из северных и западных кварталов, а к семи утра — освободить центральную и южную части Ас-Сухне, взяв город под полный контроль.Освобождение Ас-Сухне является стратегической победой и открывает правительственным силам возможности для наступления на Дейр-эз-Зор, который уже более трех лет боевики держат в осаде, отмечает военное ведомство.Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.Дейр-эз-Зор с 2014 года находится фактически на осадном положении. Правительственные войска контролируют около половины города. Террористы ИГ* блокировали все дороги, так что снабжение гарнизон и мирные жители могут получать только по воздуху. С января боевики усилили атаки на жилые кварталы Дейр-эз-Зора и военный аэродром.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка запрещена в России.