Боевое крещение бронетанковых войск США. Танки в Сен-Миельской операции. Часть 2

12 сентября в 5 часов 30 минут после четырехчасовой артиллерийской подготовки, французские и американские танки ринулись в атаку.Под дождем, увязая в вязком размокшем грунте, они с трудом преодолевали расстояние до германских позиций.34-я и 35-я группы тяжелых танков из-за скверных коммуникаций и технических неисправностей опаздывают и лишь одиночные машины достигают немецких окопов. 505-й танковый полк, обгоняя застрявшие на подступах к окопам и в окопах тяжелые танки, преследует отступающие части германской пехоты и выходит в район Вьевиль и Тиокур.14-я и 17-я танковые группы при поддержке огня своей артиллерии, ослепляющей противника дымовыми снарядами, и при поддержке пехоты атакуют узлы сопротивления и пулеметные гнезда немцев. Они помогают пехоте овладеть дер. Эсей. Танки Шнейдер не смогли возглавить наступление пехоты, но они следовали вплотную за ее первой волной вплоть до Мезере. Здесь в один из танков попал 50-мм снаряд, убивший и ранивший 15 человек. Два Шнейдера были подорваны фугасами.Настал черед и американских танкистов.345-й батальон под мощным сосредоточенным огнем германской артиллерии с трудом преодолевал многочисленные вражеские окопы, и, потеряв от прямых попаданий снарядов два танка, вместе с танками Шнейдер атаковал Эсей. Обнаружив не разрушенный мост через р. Рюпп-де-Мад, он быстро переправился на противоположный берег.5 передовых танков вместе с пехотой вступили в Эсей.В этом местечке танкисты захватили десяток пленных. Командир батальона получил разрешение перейти через мост, если он окажется не заминирован. Его отчет гласил: «Мы по кошачьи прокрались через мост, ожидая возможности ежесекундно взлететь на воздух, но оказалось, что мост не минирован. Тогда мы перевели через мост три оставшиеся танка и двинулись по дороге на Панн. Когда мы достигли Панн, следовавшая за нами пехота заявила, что местечко занято противником и что она не желает входить туда. Чтобы успокоить ее, мы въехали в местечко на танке, где экипаж танка, вступив в рукопашный бой, захватил 30 пленных».Таким образом, танкисты не только помогли своей пехоте овладеть деревней, но и захватили трофеи. Танки продолжили преследование противника на Бене, но были вынуждены вернуться – пехота отстала.После полудня атака продолжилась. Танки атаковали рощи севернее и северо-восточнее Бене, уничтожив ряд пулеметных точек и захватив легкую батарею.Артиллерия, поддерживавшая боевые машины во время этого наступления, оказала им значительную помощь, ведя огонь дымовыми снарядами по опушкам рощ и по наблюдательным пунктам противника на гребнях к востоку и западу от Мезере - где действовали танки Шнейдер. Эти гребни были особенно эффективно окутаны дымовой завесой.Танки 344-го батальона в 8 часов с большим трудом достигают немецких позиций, рвут проволочные заграждения и пытаются преодолеть окопы. В этот момент часть машин застревает в окопах, а другая в поисках проходов обходит германские окопы с запада. В 8 часов 15 минут командир 344-го батальона отправил с почтовым голубем свое первое боевое донесение: «20 танков в бою за первой линией немецких окопов. Окопы в ужасном состоянии для танков... Делаем все возможное, чтобы вытащить застрявшие танки и двинуть их вперед».1-й взвод батальона атаковал Арлемский клин - и ему удалось уничтожить проволочные заграждения, препятствовавшие продвижению пехоты. Но эти танки не смогли преодолеть окопы первой линии противника. Остальные машины батальона продвинулись между Ришкуром и западным берегом реки в направлении на Ля-Эвиль.Затем танки атаковали пулеметные гнезда противника, находящиеся в роще Рат. Хотя много танков и застряло в окопах, но 25 машин достигли городка Нонсар, ворвавшись в него раньше своей пехоты. Танковый огонь подавил германские пулеметы на колокольне, а затем были уничтожены 77-мм пушки на восточной опушке рощ Рат и Кар.Вследствие грязи, большого количества и значительной ширины вражеских окопов танки расходовали бензин втрое быстрее, чем предполагалось, и к 15 часам остались без горючего. Некоторое количество бензина было доставлено на салазках.Командир батальона вспоминал: «Окопы оказались труднопроходимыми, и командир батальона видел, как некоторые офицеры и рядовые выходили из танков, чтобы вывести последние из опасного положения. Здесь он увидел трех командиров рот, стоявших под огнем на бруствере и указывавших своим ротам путь через тяжелые участки».В итоге к исходу дня танковые части достигли: 34-я, 35-я группы и 505-й полк района Вьевиль - Тиокур, 17-я и 14-я группы - Эсей, 345-й батальон – Бене, а 344-й батальон - Нонсар.Несмотря на тяжелые тактические условия, танки непосредственно поддерживали свою пехоту, продвинувшись на флангах наступления I-го и IV-го корпусов на 10 - 13 км, а в центре - на 23 - 25 км.В 304-й танковой бригаде из 174-х танков, принявших в этот день участие в бою, 22 застряли в окопах и на переправах, 14 вышли из строя по техническим причинам и 3 были уничтожены огнем артиллерии противника.13-го сентября, из-за отсутствия горючего, большинство танковых частей получили возможность принять участие в бою лишь после 12-ти часов. В 14 часов 40 минут начальник снабжения 304-й бригады прислал из Бомона сообщение о том, что «снабжение застряло в Бомоне до тех пор, пока инженеры не отремонтируют дороги».Танки, поддерживающие IV-й корпус, помогали атаке пехоты на лес де-Рюп и в захвате мест. Гамм.В I-м корпусе танки участия в преследовании беспорядочно отходящего противника не принимали. К ночи они сосредоточились в Сен-Бенуа и Виньель, оторвавшись от ушедшей вперед пехоты. 7 резервных танков 344-го батальона слили горючее из других машин – и именно они рано утром 13-го сентября оказались в состоянии поддержать части 1-й дивизии в направлении на Виньель. По дороге взводу пришлось повозиться с приводными ремнями вентиляторов, но сопротивления противника он не встретил. Горючее для остальных танков 344-го батальона было доставлено только в 14 часов. Получив горючее, остальные 50 танков 344-го батальона двинулись через Нонсар на Виньель, куда и прибыли в полночь.30 танков 345-го батальона и 22 французских танка продвинулись до Сен-Бенуа.14-го сентября боевое соприкосновение с противником танковые части имели лишь на фронте IV-го корпуса. 344-й танковый батальон, утратив связь со штабом 1-й дивизии, по собственной инициативе выступил через Сен-Морис - в направлении на Воель.В 9 часов утра, когда танки находились в 2 км к западу oт Воеля, были получены сведения, что противник только что вытеснен из этого местечка, которое занято 20-ю французскими солдатами. К роще южнее местечка был выслан офицерский дозор – он должен был попытаться установить связь с какой-либо частью IV-го корпуса.В этот момент три грузовика, доставлявшие в батальон горючее, были атакованы германским самолетом. Последний нанес бомбовый удар и открыл пулеметный огонь, но безрезультатно.Батальон остановился между Авилер и Воелем, и танки были скрыты в изгородях. В это время 2 германских самолета прошли над ними на бреющем полете. Внимание немцев отвлек атаковавший их американский самолет – и он был ими сбит западнее Воеля.Вперед был выдвинут танковый дозор в составе трех машин и 5 пехотинцев, сидевших на броне.Около 13-ти часов танковый дозор наткнулся на следовавший в сомкнутой походной колонне из Жонвиля на Воель немецкий пехотный батальон. Дозор немедленно развернулся в боевой порядок и открыл огонь по противнику. Батальон, понеся большие потери, начал отходить в Жонвиль. Танки, преследуя немцев, на подходе к Жонвилю были встречены огнем легкой батареи противника и также стали отходить. Под огнем 77-мм орудий у одной машины вышел из строя двигатель, и командир дозора обратился к своему батальону с просьбой о поддержке. В ожидании помощи заглох еще один танк – тогда оба неисправных танка были прицеплены к единственному боеспособному и благополучно выведены из боя.После того как прибыл танковый взвод из 5 машин, Жонвиль был атакован – при этом были уничтожены 5 пулеметов и батарея германцев. Причем американцы попытались вывезти трофейные орудия, но под шрапнельным огнем (несколько человек было ранено) орудия были оставлены, и взвод присоединился к батальону.344-й батальон сосредоточился в Жонвиле, но, утратив связь со своей пехотой, контратаки немцев так и не дождался - в 21 час он получил приказ командира бригады отойти в район сбора бригады - к лесу Тиокур. Батальон прибыл в Тиокур лишь к 5 часам 15-го сентября, подвергшись удару со стороны артиллерии противника.345-й батальон и французские танки также получили приказ отойти в эту рощу, где 15-го сентября бригада и простояла на отдыхе. 16-го сентября 304-я бригада была сосредоточена в роще Азель, где оставалась до 19 сентября – ремонтируясь и готовясь к движению в Аргонны.Участие танков в ликвидации Сен-Миельского выступа завершилось.В результате успешно проведенной операции длина фронта сократилась на 24 км. Немцы потеряли только пленными 15000 солдат и офицеров, а также 443 орудия. Американцы потеряли убитыми и ранеными 7000 человек.И значительную роль в удачном исходе операции сыграл танковый прорыв, несмотря на серьезные шероховатости в ходе его реализации, задавший высокие темпы движения наступающих войск. Темп движения танковых частей 12-го сентября был достаточно высок - несмотря на тяжелые условия местности (грунт и водные преграды), недостаточную сколоченность и обученность частей и подразделений 304-й танковой бригады.Сравнительно незначительные потери французских и американских танков от огня противника (2 танка подорвались на фугасах и 5 были уничтожены прямым попаданием снарядов) отчасти объясняются тем, что большая часть артиллерии немцев отходила на позицию Михель, и противник не оказывал упорного сопротивления.Немецкое командование, чтобы приостановить беспрепятственное наступление танков, пыталось встретить бронированные машины огнем артиллерийских батарей, расположенных в населенных пунктах или в лесу, применяло фугасы, пулеметный огонь и бомбардировки с аэропланов (обстреливались и пункты сбора танков и колонны машин с горючим).Обращает на себя внимание недостаточно тесная связь между танкистами и общевойсковым командованием. Так, 344-й батальон 13 - 14 сентября действовал вне связи со своей пехотой и даже осуществлял розыск штаба 1-й пехотной дивизии - чтобы получить приказ о дальнейших действиях. Недостаточное внимание к действиям танков со стороны командования может охарактеризовать и такой случай. Начальник дорожной полиции не пропускал танки через Эсей, ссылаясь на то, что он имеет приказ пропускать только обозы (!).Очень плохо был организован подвоз горючего вслед за наступающими танковыми частями. Уже с 15-ти часов первого же дня боя они ощущали недостаток топлива. Часть танков из-за отсутствия горючего не участвовала в преследовании противника. Следует учесть, что расход топлива превысил расчеты в три раза, в то время как подача даже намеченного объема горючего в должной мере не была налажена.13-го сентября топливо было подано лишь ко второй половине дня. Командир 344-го батальона в одном из своих донесений писал: «13 сентября... было отмечено борьбой за получение бензина для танков и ясно доказало необходимость иметь в каждом батальоне гусеничные тракторы для доставки горючего по бездорожью - так как дороги оказались настолько забитыми, что грузовикам с горючим понадобилось 32 часа для того чтобы преодолеть 14-километровое расстояние».Применение танков в Сен-Миельской операции стало первым в истории американских бронетанковых войск, когда была введена в бой крупная танковая часть – 304-я бригада.Эта операция изобиловала досадными промахами и поучительными выводами, значимыми для будущего развития танковых войск (это касалось вопросов важности предоставления танковым командирам достаточного времени для проведения непосредственной разведки, взаимодействия танков с пехотой, необходимости очень четкой и своевременной работы боевого обеспечения и т. д.). И эти бои послужили прекрасной боевой школой для батальонов 304-й танковой бригады - благодаря приобретенному боевому опыту они прекрасно проявили себя в последующих и последних для них боях мировой войны - в Аргоннах.