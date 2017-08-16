Ночная атака нарвских гусар
Русская пехота в годы Первой мировой войны успешно практиковала ночные атаки. Но могла ли проводить ночные атаки кавалерия? О ночной атаке русских гусар – эта статья.
27 августа 1914 года 13-я кавалерийская дивизия выступила из деревни Камень на поселок Юзефов. За сутки перед этим поселок был захвачен австрийской пехотой. Вперед был выслан авангард - 1-й эскадрон 13-го гусарского Нарвского полка под командованием ротмистра Баранова.
В охоте за обозом.
У дер. Калишаны поступил приказ: 4-м пулеметам, под прикрытием 5-го эскадрона нарвских гусар, занять дер. Кольчин для обеспечения правого фланга дивизии.
При подходе к пос. Юзефов от 13-го уланского Владимирского полка было получено донесение о том, что за посадом наблюдается движение неприятельских обозов.
Нарвским гусарам было приказано атаковать и захватить обоз противника.
2-й и 3-й эскадроны полка под командованием полковника С. М. Лемпицкого развернулись в лаву – следовало разведать местность в районе Правно – Нешава - Рыбитвы. Как только эскадроны прошли пос. Юзефов, обойдя его с южной стороны, как по ним австрийскими батареями был открыт шрапнельный огонь - но из-за высоких разрывов урон он наносил незначительный.
К этому времени обозы противника уже отошли настолько далеко, что их захват, да еще под огнем противника, являлся нецелесообразным. Поэтому эскадроны, зайдя в перелесок и выслав разведку, ожидали подхода своей артиллерии и пехоты – частей лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка.
Разведка 2-го и 3-го эскадронов в это время обнаружила пехоту противника, занявшего окопы у леса.
Подошедшие части лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка начали наступление – с ходу, без разведки и подготовки. Гвардейские стрелки зарвались - и, из-за малочисленности, их левый фланг стал обходить противник. Правофланговая рота полка пошла в штыковую атаку, но, в ситуации численного перевеса противника, была вынуждена отходить.
Ночная атака.
Начало быстро темнеть. В это время послышались крики: «кавалерия вперед»! Так как крики доносились с участка, где только что наступали гвардейские стрелки, то можно было предположить одно из двух: либо австрийцы бегут и кавалерия нужна для преследования, либо стрелки отрезаны противником, и от кавалерии требуется помощь.
Командир полка полковник Половцов отправил полковника Лемпицкого для личного доклада обстановки начальнику дивизии. Лемпицкий вернулся с приказом: Нарвскому гусарскому полку при поддержке 2-х эскадронов 13-го драгунского Военного ордена полка и 2-х сотен 9-го Донского казачьего полка поддержать гвардейских стрелков.
Но полк уже атаковал неприятельские окопы.
Первым бросился в атаку 3-й эскадрон под командованием штабс-ротмистра Веселова, уступом за ним 2-й эскадрон под командованием ротмистра Михайлова и 6-й эскадрон под командованием поручика Голеновского, а затем шел 4-й эскадрон под командованием ротмистра Кусакова. 1-й эскадрон, оставшийся в распоряжении командира стрелкового полка у дер. Нешава, выдвинулся последним, но затем был возвращен. Команда связи полка под начальством поручика Байкова 2-го также приняла участие в атаке, в то время как 5-й эскадрон, находившийся с пулеметной командой на фланге полка, в бою не участвовал.
Ил. 1. Полковник Н. П. Половцов, командир 13-го гусарского Нарвского полка.
По пересеченной местности в полной темноте полк стремительно шел в атаку, ориентируясь по огонькам неприятельских выстрелов. Противник, засевший в окопах, вел интенсивный винтовочно-пулеметный огонь.
С криком «ура» гусары пронеслись через 3 ряда неприятельских окопов, рубили и кололи засевшего в них врага. Ворвавшись в лес, гусары отбили захваченную ранее австрийцами в плен полуроту гвардейских стрелков. Австрийская пехота, выбитая из окопов, смогла скрыться лишь благодаря темноте - она в беспорядке бежала и укрылась в лесу.
Утром от санитаров стало известно, что неприятельские окопы завалены, в буквальном смысле этого слова, убитыми австрийцами.
Потери нарвских гусар - 8 офицеров и 38 рядовых убито и ранено, еще 11 гусар пропало без вести. Лошадей было убито и ранено 40, и пропало без вести - около 20.
За эту лихую ночную атаку 13-й гусарский Нарвский полк удостоился особой благодарности командования, а командиры 3-го эскадрона штабс-ротмистр Веселов и 2-го эскадрона ротмистр Михайлов получили боевые награды.
Содействовавшие атаке казаки также понесли потери.
В Журнале военных действий 9-го донского казачьего генерал-адьютанта графа Орлова-Денисова полка записано: «27-го августа полку с Нарвскими гусарами приказано атаковать позицию противника у дер. Почесля. Двигаясь на указанную деревню и пройдя пос. Юзефов по колонне стали передаваться крики «кавалерия вперед»: просили о помощи Гвардейские стрелки (3 гв. стр. п.), которые увлеклись преследованием противника, около 6 рот были окружены и почти отрезаны подоспевшими к противнику подкреплениями. Было уже около 9 часов вечера и уже совершенно стемнело, когда полк бросился с гиком на выручку пехоте и атаковал противника; ошеломленного грозным могучим гиком и неожиданностью удара в темноте. Австрийцы были сбиты и начали отходить. Стрелки были освобождены. В этот день полк потерял убитыми 3 казаков, без вести пропавшими: 1 офицера; ранеными: 1 офицера и 7 казаков; лошадей убито 19, ранено 9. Австрийцам это дело обошлось много дороже, т. к. на другой день только убитыми было найдено на месте боя более 30 человек» (РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Ч. 5).
Русская кавалерия в ходе всей войны выручала другие рода войск и блестяще действовала в самых разнообразных условиях тактической обстановки.
Ил. 2. Схема боя.
Ил. 3. Офицеры 13-го гусарского Нарвского полка.
27 августа 1914 года 13-я кавалерийская дивизия выступила из деревни Камень на поселок Юзефов. За сутки перед этим поселок был захвачен австрийской пехотой. Вперед был выслан авангард - 1-й эскадрон 13-го гусарского Нарвского полка под командованием ротмистра Баранова.
В охоте за обозом.
У дер. Калишаны поступил приказ: 4-м пулеметам, под прикрытием 5-го эскадрона нарвских гусар, занять дер. Кольчин для обеспечения правого фланга дивизии.
При подходе к пос. Юзефов от 13-го уланского Владимирского полка было получено донесение о том, что за посадом наблюдается движение неприятельских обозов.
Нарвским гусарам было приказано атаковать и захватить обоз противника.
2-й и 3-й эскадроны полка под командованием полковника С. М. Лемпицкого развернулись в лаву – следовало разведать местность в районе Правно – Нешава - Рыбитвы. Как только эскадроны прошли пос. Юзефов, обойдя его с южной стороны, как по ним австрийскими батареями был открыт шрапнельный огонь - но из-за высоких разрывов урон он наносил незначительный.
К этому времени обозы противника уже отошли настолько далеко, что их захват, да еще под огнем противника, являлся нецелесообразным. Поэтому эскадроны, зайдя в перелесок и выслав разведку, ожидали подхода своей артиллерии и пехоты – частей лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка.
Разведка 2-го и 3-го эскадронов в это время обнаружила пехоту противника, занявшего окопы у леса.
Подошедшие части лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка начали наступление – с ходу, без разведки и подготовки. Гвардейские стрелки зарвались - и, из-за малочисленности, их левый фланг стал обходить противник. Правофланговая рота полка пошла в штыковую атаку, но, в ситуации численного перевеса противника, была вынуждена отходить.
Ночная атака.
Начало быстро темнеть. В это время послышались крики: «кавалерия вперед»! Так как крики доносились с участка, где только что наступали гвардейские стрелки, то можно было предположить одно из двух: либо австрийцы бегут и кавалерия нужна для преследования, либо стрелки отрезаны противником, и от кавалерии требуется помощь.
Командир полка полковник Половцов отправил полковника Лемпицкого для личного доклада обстановки начальнику дивизии. Лемпицкий вернулся с приказом: Нарвскому гусарскому полку при поддержке 2-х эскадронов 13-го драгунского Военного ордена полка и 2-х сотен 9-го Донского казачьего полка поддержать гвардейских стрелков.
Но полк уже атаковал неприятельские окопы.
Первым бросился в атаку 3-й эскадрон под командованием штабс-ротмистра Веселова, уступом за ним 2-й эскадрон под командованием ротмистра Михайлова и 6-й эскадрон под командованием поручика Голеновского, а затем шел 4-й эскадрон под командованием ротмистра Кусакова. 1-й эскадрон, оставшийся в распоряжении командира стрелкового полка у дер. Нешава, выдвинулся последним, но затем был возвращен. Команда связи полка под начальством поручика Байкова 2-го также приняла участие в атаке, в то время как 5-й эскадрон, находившийся с пулеметной командой на фланге полка, в бою не участвовал.
Ил. 1. Полковник Н. П. Половцов, командир 13-го гусарского Нарвского полка.
По пересеченной местности в полной темноте полк стремительно шел в атаку, ориентируясь по огонькам неприятельских выстрелов. Противник, засевший в окопах, вел интенсивный винтовочно-пулеметный огонь.
С криком «ура» гусары пронеслись через 3 ряда неприятельских окопов, рубили и кололи засевшего в них врага. Ворвавшись в лес, гусары отбили захваченную ранее австрийцами в плен полуроту гвардейских стрелков. Австрийская пехота, выбитая из окопов, смогла скрыться лишь благодаря темноте - она в беспорядке бежала и укрылась в лесу.
Утром от санитаров стало известно, что неприятельские окопы завалены, в буквальном смысле этого слова, убитыми австрийцами.
Потери нарвских гусар - 8 офицеров и 38 рядовых убито и ранено, еще 11 гусар пропало без вести. Лошадей было убито и ранено 40, и пропало без вести - около 20.
За эту лихую ночную атаку 13-й гусарский Нарвский полк удостоился особой благодарности командования, а командиры 3-го эскадрона штабс-ротмистр Веселов и 2-го эскадрона ротмистр Михайлов получили боевые награды.
Содействовавшие атаке казаки также понесли потери.
В Журнале военных действий 9-го донского казачьего генерал-адьютанта графа Орлова-Денисова полка записано: «27-го августа полку с Нарвскими гусарами приказано атаковать позицию противника у дер. Почесля. Двигаясь на указанную деревню и пройдя пос. Юзефов по колонне стали передаваться крики «кавалерия вперед»: просили о помощи Гвардейские стрелки (3 гв. стр. п.), которые увлеклись преследованием противника, около 6 рот были окружены и почти отрезаны подоспевшими к противнику подкреплениями. Было уже около 9 часов вечера и уже совершенно стемнело, когда полк бросился с гиком на выручку пехоте и атаковал противника; ошеломленного грозным могучим гиком и неожиданностью удара в темноте. Австрийцы были сбиты и начали отходить. Стрелки были освобождены. В этот день полк потерял убитыми 3 казаков, без вести пропавшими: 1 офицера; ранеными: 1 офицера и 7 казаков; лошадей убито 19, ранено 9. Австрийцам это дело обошлось много дороже, т. к. на другой день только убитыми было найдено на месте боя более 30 человек» (РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Ч. 5).
Русская кавалерия в ходе всей войны выручала другие рода войск и блестяще действовала в самых разнообразных условиях тактической обстановки.
Ил. 2. Схема боя.
Ил. 3. Офицеры 13-го гусарского Нарвского полка.
Автор: Олейников Алексей
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