Ночная атака нарвских гусар

Русская пехота в годы Первой мировой войны успешно практиковала ночные атаки. Но могла ли проводить ночные атаки кавалерия? О ночной атаке русских гусар – эта статья.27 августа 1914 года 13-я кавалерийская дивизия выступила из деревни Камень на поселок Юзефов. За сутки перед этим поселок был захвачен австрийской пехотой. Вперед был выслан авангард - 1-й эскадрон 13-го гусарского Нарвского полка под командованием ротмистра Баранова.У дер. Калишаны поступил приказ: 4-м пулеметам, под прикрытием 5-го эскадрона нарвских гусар, занять дер. Кольчин для обеспечения правого фланга дивизии.При подходе к пос. Юзефов от 13-го уланского Владимирского полка было получено донесение о том, что за посадом наблюдается движение неприятельских обозов.Нарвским гусарам было приказано атаковать и захватить обоз противника.2-й и 3-й эскадроны полка под командованием полковника С. М. Лемпицкого развернулись в лаву – следовало разведать местность в районе Правно – Нешава - Рыбитвы. Как только эскадроны прошли пос. Юзефов, обойдя его с южной стороны, как по ним австрийскими батареями был открыт шрапнельный огонь - но из-за высоких разрывов урон он наносил незначительный.К этому времени обозы противника уже отошли настолько далеко, что их захват, да еще под огнем противника, являлся нецелесообразным. Поэтому эскадроны, зайдя в перелесок и выслав разведку, ожидали подхода своей артиллерии и пехоты – частей лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка.Разведка 2-го и 3-го эскадронов в это время обнаружила пехоту противника, занявшего окопы у леса.Подошедшие части лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка начали наступление – с ходу, без разведки и подготовки. Гвардейские стрелки зарвались - и, из-за малочисленности, их левый фланг стал обходить противник. Правофланговая рота полка пошла в штыковую атаку, но, в ситуации численного перевеса противника, была вынуждена отходить.Начало быстро темнеть. В это время послышались крики: «кавалерия вперед»! Так как крики доносились с участка, где только что наступали гвардейские стрелки, то можно было предположить одно из двух: либо австрийцы бегут и кавалерия нужна для преследования, либо стрелки отрезаны противником, и от кавалерии требуется помощь.Командир полка полковник Половцов отправил полковника Лемпицкого для личного доклада обстановки начальнику дивизии. Лемпицкий вернулся с приказом: Нарвскому гусарскому полку при поддержке 2-х эскадронов 13-го драгунского Военного ордена полка и 2-х сотен 9-го Донского казачьего полка поддержать гвардейских стрелков.Но полк уже атаковал неприятельские окопы.Первым бросился в атаку 3-й эскадрон под командованием штабс-ротмистра Веселова, уступом за ним 2-й эскадрон под командованием ротмистра Михайлова и 6-й эскадрон под командованием поручика Голеновского, а затем шел 4-й эскадрон под командованием ротмистра Кусакова. 1-й эскадрон, оставшийся в распоряжении командира стрелкового полка у дер. Нешава, выдвинулся последним, но затем был возвращен. Команда связи полка под начальством поручика Байкова 2-го также приняла участие в атаке, в то время как 5-й эскадрон, находившийся с пулеметной командой на фланге полка, в бою не участвовал.По пересеченной местности в полной темноте полк стремительно шел в атаку, ориентируясь по огонькам неприятельских выстрелов. Противник, засевший в окопах, вел интенсивный винтовочно-пулеметный огонь.С криком «ура» гусары пронеслись через 3 ряда неприятельских окопов, рубили и кололи засевшего в них врага. Ворвавшись в лес, гусары отбили захваченную ранее австрийцами в плен полуроту гвардейских стрелков. Австрийская пехота, выбитая из окопов, смогла скрыться лишь благодаря темноте - она в беспорядке бежала и укрылась в лесу.Утром от санитаров стало известно, что неприятельские окопы завалены, в буквальном смысле этого слова, убитыми австрийцами.Потери нарвских гусар - 8 офицеров и 38 рядовых убито и ранено, еще 11 гусар пропало без вести. Лошадей было убито и ранено 40, и пропало без вести - около 20.За эту лихую ночную атаку 13-й гусарский Нарвский полк удостоился особой благодарности командования, а командиры 3-го эскадрона штабс-ротмистр Веселов и 2-го эскадрона ротмистр Михайлов получили боевые награды.Содействовавшие атаке казаки также понесли потери.В Журнале военных действий 9-го донского казачьего генерал-адьютанта графа Орлова-Денисова полка записано: «27-го августа полку с Нарвскими гусарами приказано атаковать позицию противника у дер. Почесля. Двигаясь на указанную деревню и пройдя пос. Юзефов по колонне стали передаваться крики «кавалерия вперед»: просили о помощи Гвардейские стрелки (3 гв. стр. п.), которые увлеклись преследованием противника, около 6 рот были окружены и почти отрезаны подоспевшими к противнику подкреплениями. Было уже около 9 часов вечера и уже совершенно стемнело, когда полк бросился с гиком на выручку пехоте и атаковал противника; ошеломленного грозным могучим гиком и неожиданностью удара в темноте. Австрийцы были сбиты и начали отходить. Стрелки были освобождены. В этот день полк потерял убитыми 3 казаков, без вести пропавшими: 1 офицера; ранеными: 1 офицера и 7 казаков; лошадей убито 19, ранено 9. Австрийцам это дело обошлось много дороже, т. к. на другой день только убитыми было найдено на месте боя более 30 человек»Русская кавалерия в ходе всей войны выручала другие рода войск и блестяще действовала в самых разнообразных условиях тактической обстановки.