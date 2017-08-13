В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов
Украинские силовики начали использовать беспилотные летательные аппараты не только для воздушной разведки, но и для сброса боеприпасов на жилые районы: военнослужащие ДНР 11 августа сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, оснащенный летальным вооружением, в районе поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей.
Ранее командование ДНР неоднократно сообщало о применении украинской стороной беспилотных летательных аппаратов в разведывательных целях. Между тем, согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных средств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Украинские военные преступники 11 августа попытались применить по жилым домам поселка Старомихайловка (западная окраина Донецка) беспилотный летательный аппарат «Командор» типа «мультикоптер», на который был установлен кумулятивный заряд «КЗ-6»– сказал он –
Только благодаря бдительности наших защитников неба, сбивших летательный аппарат противника, удалось избежать жертв среди мирного населения.
Ранее командование ДНР неоднократно сообщало о применении украинской стороной беспилотных летательных аппаратов в разведывательных целях. Между тем, согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных средств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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