17:10 13 августа

В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов

Украинские силовики начали использовать беспилотные летательные аппараты не только для воздушной разведки, но и для сброса боеприпасов на жилые районы: военнослужащие ДНР 11 августа сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, оснащенный летальным вооружением, в районе поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей.

В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов


Украинские военные преступники 11 августа попытались применить по жилым домам поселка Старомихайловка (западная окраина Донецка) беспилотный летательный аппарат «Командор» типа «мультикоптер», на который был установлен кумулятивный заряд «КЗ-6»
– сказал он –
Только благодаря бдительности наших защитников неба, сбивших летательный аппарат противника, удалось избежать жертв среди мирного населения
.


Ранее командование ДНР неоднократно сообщало о применении украинской стороной беспилотных летательных аппаратов в разведывательных целях. Между тем, согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных средств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:22
    В ДНР силовиков обвинили в использовании дронов для обстрела кварталов
    Что можно из названия статьи понять ? Что в ДНР силовиков обвинили? wassat Или у ДНР своих силовиков нет?
    Наблюдатель2014
    1. Zibelew Сегодня, 15:26
      Мастера заголовка. Нужна интрига, чтобы заинтересовать. Беспилотник при наличии возможности вернуть ВСУ своим ходом и в том же комплекте.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 15:44
        Кстати.А где то что сбили?Факты в студию!А то ведь как,обвинение должно быть подкреплено
        Цитата: Zibelew
        Мастера заголовка. Нужна интрига, чтобы заинтересовать. Беспилотник при наличии возможности вернуть ВСУ своим ходом и в том же комплекте.
        210окв
        1. Logall Сегодня, 16:41
          Цитата: 210окв
          Кстати.А где то что сбили?Факты в студию!А то ведь как,обвинение должно быть подкреплено
          Цитата: Zibelew
          Мастера заголовка. Нужна интрига, чтобы заинтересовать. Беспилотник при наличии возможности вернуть ВСУ своим ходом и в том же комплекте.

          это не первый!
          Logall
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
      Я даже видео местного жителя выложу. Понятно, что сделано в попыхах, но слышно что он комментирует.
      Владыка Ситх
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:55
        Украинские силовики начали использовать беспилотные летательные аппараты не только для воздушной разведки, но и для сброса боеприпасов на жилые районы
        ударные беспилотники? fellow Россия не применяла,так что тут "свидомые" "упереди"...
        андрей юрьевич
  2. Михаил177 Сегодня, 15:23
    ИГИЛовцы давно такими штуками балуются. А чем хохлы хуже?
    Михаил177
  3. Алексей7777777 Сегодня, 15:25
    Когда уже там всё закончится наконец...?Племяши опять вот собираются в "отпуск"...Прощаются со всеми на всякий случай-четвёртый "отпуск" у них скоро...Артиллеристы,дай Бог им там.........
    Алексей7777777
    1. Горный стрелок Сегодня, 15:35
      Семейный подряд?
      Горный стрелок
      1. Алексей7777777 Сегодня, 15:37
        Вроде того...Или увольняйся,или иди защищай "русскую весну"...
        Алексей7777777
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:29
    Удивляет, что раньше это не проявилось. Хохлы же такие хитрые. Всех обмануть норовят. Наверное, жалко было - ДРОНЫ - они же не бесплатно...
    Горный стрелок
  5. iliitchitch Сегодня, 15:52
    Да плевать им на всякие там шмеморандумы . ПОДЛЯНКА - это хохлятский стиль жизни . Этих тварей по форточкам надо УГОМАНИВАТЬ . НА - ПРИНИМАЙ в калитку БЕСПЛАТНО торпеду 544мм , сволочь бандеровская . Только так .
    iliitchitch
  6. mvg Сегодня, 16:30
    Так это зараза заразная. На ебэй квадрокоптер, который сможет держаться в воздухе пару часов и таскать 1 кг полезного груза можно купить за 70-100 тыс рублей. Так что теперь каждый день по гранате кому не лень будет сбрасывать? Вам надо какие то глушилки ставить (это ситху адресовано). Попасть в такую шнягу нереально из стрелкового оружия.
    P.S.: На днях смотрел клип Чичериной про Гиви и Моторолу. Вопрос, за них как то отомстили? Кроме полковника разведки?
    mvg
Картина дня