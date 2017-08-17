Стрельба в упор

Что мы знаем о специфике артиллерийской стрельбы по так называемым сближенным боевым участкам в Первую мировую войну? Пролить свет на этот интересный вопрос тактического применения артиллерии – задача данной статьи.В условиях позиционной войны зачастую окопы противников находились вплотную друг к другу – и в условиях стрельбы по сближенным боевым участкам артиллеристы могли в должной мере проявить свое мастерство.Из-за отсутствия в русских войсках достаточного количества траншейных орудий, задачи по разрушению первых линий обороны противника в целом, а также по обстрелу сближенных боевых участков в частности, приходилось решать преимущественно легкой полевой артиллерии.Сближенные участки – это боевые участки, сходившиеся своими передовыми линиями лишь на 200 метров и менее. Такие участки создавали особо сложную и ответственную задачу для работы артиллерии и поэтому требовали индивидуального изучения каждого отдельного орудия - и открытия огня зачастую каждым из них индивидуально. Именно по-орудийная стрельба при тщательном расчете ее параметров являлась главным квалифицирующим признаком стрельбы по сближенным участкам.Такие методы стрельбы, вошедшие в боевую практику русской артиллерии уже с 1916 г., создали соответствующие условия и для стрельбы батарей. Практика двухлетней позиционной войны показала, что подобные стрельбы давали прекрасные результаты - попадания по своим во время обстрела передовых позиций противника были крайне редки, и происходили лишь в ночное время либо вследствие ненормального отклонения разрыва (недолета).Стрельба с корректурой каждого орудия, создавая возможность обстрела сближенных боевых участков, имела и огромное психологическое значение, вырабатывая в артиллеристах ювелирную точность выполнения задачи и особую внимательность к осуществлению стрельбы - постепенно воспитывая в них уверенность в своих силах, знании, умении и наблюдательности. Уверенность в себе, появившаяся в связи с огромным риском и ответственностью стрельб на сближенных участках, в значительной степени способствовала положительному решению русской артиллерией наиболее сложных тактических задач.Что касается аналогичных стрельб со стороны противника, то они имели место лишь в первый период позиционной войны, и были очень быстро заменены огнем минометов. Причем со стороны противника с самого начала присутствовала тенденция избегать обстрела артиллерией сближенных боевых участков, т. к. это регулярно приводило к разрывам снарядов в расположении собственных передовых позиций.Стрельба по сближенным участкам требовала от исполнителей особенно тщательных расчетов параметров ведения артиллерийского огня и сводилась к учету не только особенностей каждого орудия (с учетом в каждом случае индивидуальных установок - прицела и уровня), но и изменений метеорологических условий (плотности воздуха и температуры). Последние сказывались особенно сильно при значительной сближенности боевых линий - особенно при большом удалении ведущей огонь батареи от передовой.Например, в позиционный период на Русском фронте Первой мировой в 1916 - 1917 гг. 6-я батарея 3-й артиллерийской бригады, при обстреле окопов противника (сближены с русскими передовыми окопами на 100 - 150 шагов), находясь на позиции у леска Ямны (южнее Лопушаны) в пяти километрах от места обстрела, обязательно трижды в день (в ясные дни) меняла установки прицелов. Это делалось не случайно. Так, если утренняя установка днем не менялась, то, вследствие уменьшения плотности воздуха, она давала безрезультатные перелетные падения; стрельба же с дневными данными вечером приводила к разрывам снарядов на своих позициях.Таким образом, русская артиллерия считалась с разнообразием метеорологических условий при своих стрельбах настолько, насколько это вообще можно было делать на фронте. Причем стоит учесть, что систематических методических разработок, сводок и полигонных исследований для обработки существующих таблиц стрельбы, подобно тому, как это было сделано во Франции для осуществления стрельбы без пристрелки, в России во время войны не наблюдалось.Артиллерийский наблюдательный пунктРабота с угломером