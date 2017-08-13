Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию

Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники

Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитироваться усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса