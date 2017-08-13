Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" утверждает, что Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений.
Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.
Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3". Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.
В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано.
Данную "утку" прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что в переправке в Россию для обслуживания иранской военной техники нет необходимости — Россия в свое время подготовила специалистов в Иране.
По его словам, подготовка иранских специалистов велась в полном соответствии с международными нормами, без их нарушения.
С Клинцевичем согласен директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, подобные публикации призваны дискредитировать действия Москвы по стабилизации ситуации в Сирии.
Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.
Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3". Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.
В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано.
Данную "утку" прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что в переправке в Россию для обслуживания иранской военной техники нет необходимости — Россия в свое время подготовила специалистов в Иране.
Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники— сказал Клинцевич, передает РИА Новости
По его словам, подготовка иранских специалистов велась в полном соответствии с международными нормами, без их нарушения.
С Клинцевичем согласен директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, подобные публикации призваны дискредитировать действия Москвы по стабилизации ситуации в Сирии.
Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитироваться усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса— сказал эксперт.
Использованы фотографии: © Fotolia / Emanuele Mazzoni
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