19:25 13 августа

Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию

Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" утверждает, что Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений.
Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.
Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3". Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.

Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию



В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано.

Данную "утку" прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что в переправке в Россию для обслуживания иранской военной техники нет необходимости — Россия в свое время подготовила специалистов в Иране.

Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники
— сказал Клинцевич, передает РИА Новости

По его словам, подготовка иранских специалистов велась в полном соответствии с международными нормами, без их нарушения.

С Клинцевичем согласен директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, подобные публикации призваны дискредитировать действия Москвы по стабилизации ситуации в Сирии.

Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитироваться усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса
— сказал эксперт.

Использованы фотографии: © Fotolia / Emanuele Mazzoni
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Комментарии 58

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  1. Офицер запаса Сегодня, 17:16
    Ключевые слова - "якобы", "предположительно", "по утверждению". Все, как обычно.
    Офицер запаса
    1. Алексей7777777 Сегодня, 17:19
      А подобных словах истина и сокрыта...
      Алексей7777777
      1. cniza Сегодня, 17:21
        Цитата: Офицер запаса
        Ключевые слова - "якобы", "предположительно", "по утверждению". Все, как обычно.


        Мастера распускать слухи , а потом , на основании этих слухов ,будут доказывать , что Россия виновата в нарушении санкций ООН.
        cniza
        1. сибиралт Сегодня, 17:27
          Россия и Иран под одними "санкциями", и они друг на друга не должны распространятся. Да и не санкции это вовсе, а внутренний закон США, как бы для международного употребления. Но американским "шавкам" достаточно и этого.
          сибиралт
          1. cniza Сегодня, 17:35
            Там есть ещё санкции ООН , они на них ссылаются , а США приняли Закон в отношении трех стран...
            cniza
          2. iliitchitch Сегодня, 18:06
            Цитата: сибиралт
            Россия и Иран под одними "санкциями"


            Да вообще нахрен послать челов ... КАКОГО БОЛТА нам на моцк капают ?
            Америга какая-то ... Ты вооще , хто ??? Мишенька ты роскошная для рвсн , тьфу , прости , Господи , пока не причесали эту лахудру бестолковую .. С утретса слегонца растрёпанную . hi
            iliitchitch
            1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 19:01
              Для меня ключевые слова "Немецкие СМИ".
              Вспомните, как раздувался допинговый скандал в спорте.
              Кто был тогда зачинщиком этого беспредела, то им и остался. Сменились лишь автор и издание.
              ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          3. Dashout Сегодня, 19:00
            Цитата: сибиралт
            Россия и Иран под одними "санкциями", и они друг на друга не должны распространятся.

            Абсолютно верно! В то время, когда принималась резолюция ООН Америка была другой! А сейчас это воинствующий шакал! Так зачем ограничивать себя обязательствами, принятыми в принципиально иной обстановке?
            Dashout
      2. Чёрный Сегодня, 17:28
        В таких ситуациях нефиг нам оправдываться, опровергать и комментировать......просто посылать всех лесом....
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 17:35
          Думаю мы так и делаем , тем более , что это фейк.
          cniza
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:51
          просто посылать всех лесом....Желательно в направлении болот! good
          ВЕРЕСК
          1. каштак Сегодня, 18:02
            Цитата: ВЕРЕСК
            просто посылать всех лесом....Желательно в направлении болот! good

            Не фиг болота загрязнять negative пускай лучше дальше идут, далеко однако . отсюда не видно.
            каштак
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:03
              Не фиг болота загрязнять В будущем торф не помешает. hi
              ВЕРЕСК
      3. vovanpain Сегодня, 17:36
        Цитата: Алексей7777777
        А подобных словах истина и сокрыта..

        Какая истина? what Если только ядерное оружие и то,есть оно у персов,нет его у персов,бабушка надвое сказала,да и то персы обслуживали бы сами,а не звали кого то,обычный вброс типа вбросим,а там доказывай что не верблюд. yes
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 17:42
          Проверенная тактика , а потом выдают за истину. Приветствую Владимир! hi
          cniza
      4. AUL Сегодня, 18:13
        Гмм.. А не проще ли было бы персам груз Боингом сразу в Новороссийск притаранить? Или еще куда-нибудь поближе к адресату, а не грузить-разгружать несколько раз.
        ДБ!
        AUL
    2. тол100в Сегодня, 18:04
      Цитата: Офицер запаса
      Все, как обычно.

      Типа : "У нас есть доказательства, но они настолько секретны, что о них , мы сами ничего не знаем, даже приблизительно!" Но гавкать надо, поскольку - "уплочено"!
      тол100в
    3. Маз Сегодня, 18:06
      Видать Меркель нужен скандал чтоб въехать ещё на один срок, карта русская, ложь немецкая
      Маз
  2. semuil Сегодня, 17:28
    А если и так то зачем такой круг делать?
    semuil
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:35
      semuil
      А если и так то зачем такой круг делать?
      Чтобы немцам было что написать в своих вонючих газетах.Чтобы как бы не от американских СМИ исходило.А как бы нейтральной страны.Как в деле с допингом было.
      Наблюдатель2014
    2. Logall Сегодня, 17:36
      Легче оборудование в Иран доставить!
      И специалистов!!!
      Logall
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:50
        Немецкий журналист путей не ищет
        Черный_Ватник
        1. Logall Сегодня, 17:53
          Цитата: Черный_Ватник
          Немецкий журналист путей не ищет

          Он из носа новости выковырял. Шнобель у него, что надо no
          Logall
        2. тол100в Сегодня, 18:07
          Цитата: Черный_Ватник
          Немецкий журналист путей не ищет

          Что Госдеповский обком-трамком прикажет, то и публикует!
          тол100в
          1. Logall Сегодня, 18:23
            Цитата: тол100в
            Цитата: Черный_Ватник
            Немецкий журналист путей не ищет

            Что Госдеповский обком-трамком прикажет, то и публикует!

            Лучше Трампком, но по-моему здесь тухлой русофобской опухолью запахло...
            Logall
      2. Соломон Кейн Сегодня, 19:03
        Братишка, "железо" и люди ,всё на месте..... good wink
        Соломон Кейн
    3. andr327 Сегодня, 18:02
      Воистину, хотя бы на карту посмотрели! Не проще ли по Каспию морем, или по воздуху на прямую.
      andr327
  3. Смог Сегодня, 17:30
    Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах"

    Смог
    1. cniza Сегодня, 17:36
      ОБС на службе . Приветствую Константин ! hi
      cniza
      1. Смог Сегодня, 17:42
        Вечер добрый, Виктор! drinks soldier Так начиная с СиэНеНа все зап.сми один фейк ньюс. Наши бабульки на лавочках по сравнению с ними голубицы небесные. laughing Воркуют и воркуют.....
        Смог
        1. cniza Сегодня, 17:44
          От былой славы Западных СМИ один дымок остался , теперь они все на службе.
          cniza
          1. Смог Сегодня, 17:47
            Да они всегда были на службе. Это мы наивные были. В "торжество" "демократии" верили.
            Смог
          2. тол100в Сегодня, 18:10
            Цитата: cniza
            От былой славы Западных СМИ один дымок остался , теперь они все на службе.

            Теперь от них только запашок! Служба у них такая - запахи непотребные по всему миру распространять!
            тол100в
    2. Алексей7777777 Сегодня, 17:54
      Кость,я им лучше поверю,чем нашим-
      Алексей7777777
      1. Смог Сегодня, 18:19
        Ну так они же неполживые. Как им не верить.......
        Смог
  4. dvina71 Сегодня, 17:31
    У немцих сми проблемы с географией.. Россия граничит с Ираном морем..на кой нужен для таких задач Хмеймим?
    dvina71
    1. cniza Сегодня, 17:37
      Не выдавайте "военную тайну"... laughing
      cniza
    2. ваняватный Сегодня, 17:39
      хм , и что? хрен вы их подловите : месяц будут это фуфло мусолить , а когда в умах обывателя сие станет непреложным фактом объявят , что это Путин так неприкрыто бросил вызов мировому сообществу , перебрасывая через Сирию гиперболоид в сопровождении Гарина , это ясно видели тысячи неустановленных свидетелей
      ваняватный
      1. Смог Сегодня, 17:49
        Гарина тоже тайком? Наверно на верблюдах??? lol
        Смог
        1. ваняватный Сегодня, 17:53
          хе , это детали , но если что , старшие товарищи из cnn объяснят -Гарин и есть верблюд , если вопросы останутся , то повторят эту хрень еще несколько раз
          ваняватный
    3. Владимирец Сегодня, 17:41
      Цитата: dvina71
      на кой нужен для таких задач Хмеймим?

      Чтобы немцам было о чем писать. yes
      Владимирец
  5. Logall Сегодня, 17:34
    Даже если это и так? Что с того?
    Наши хотя бы скрывают факты. Янки вообще в открытую людей мочат. Кричат, что в гробах''демократия''!
    На Иран снова нацелились! Опять сдадим, или поборемся?
    Logall
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 17:38
    Как бы в их стиле..)

    Здесь вы видите, английский авианосец Илайстриес, который предположительно, готовится к отплытию и ударам по сирийской армии.

    А здесь, в немецком Гамбурге, танкеры предположительно готовятся принять топливо, для предположительно террористов в Сирии.
    Razvedka_Boem
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:12
      Аплодирую Вашей проницательности! Срочно на первые полосы всех газет. Доказательства неоспоримые, все запечатлено на фото. Не отвертятся!
      Причем на правый танкер еще и наркотики грузятся. Какой-то он подозрительный.
      Офицер запаса
  7. APASUS Сегодня, 17:54
    Все говорит о том что следующей страной за С Кореей будет Иран.Логика подсказывает что в ближайшее время мы услышим кучу обвинений в нарушении .Кучу расследований и передергивание фактов,которые по американскому обычаю не доказываются ,а просто распространяются,источник то секретный,ужас какой секретный!Американцы ведут подготовку общественного мнения,перед обострением отношений!
    APASUS
  8. частное лицо Сегодня, 17:58
    Ну а чего тут такого если эти гады каждый день выдумывают новые санкции, что НАМ остаётся? Ещё КНДР поддержать и вообще аммериканоотсосы лопнут от злобы.
    частное лицо
  9. Egorovich Сегодня, 18:10
    Запад опять продемонстрировал ИДИОТИЗМ в полной мере.Тут можно процитировать слова Лаврова:"Деб..ы бл..ь!!!".
    Egorovich
  10. pvv113 Сегодня, 18:36
    Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию

    Очередной бред, рожденный в воспаленном мозгу гейропейских СМИ
    pvv113
  11. AwaZ Сегодня, 18:38
    Иран, вообще то с Россией граничит по морю и если и надо было бы что то переправить, гораздо проще и дешевле и безопаснее, было сделать это по Каспию. Текст вообще не заслуживает никакого обсуждения, полный бред и идиотизм.
    AwaZ
  12. Горный стрелок Сегодня, 18:40
    Более идиотского способа переправлять в Россию что бы то ни было, и придумать трудно. А что, самолётами или кораблями через Каспий? При этом по Волге - практически куда угодно. Ну немцы, ну насмешили. Хоть бы на карту глянули сначала. Россия - она БОЛЬШАЯ.
    Горный стрелок
    1. sgazeev Сегодня, 19:07
      Цитата: Горный стрелок
      Более идиотского способа переправлять в Россию что бы то ни было, и придумать трудно. А что, самолётами или кораблями через Каспий? При этом по Волге - практически куда угодно. Ну немцы, ну насмешили. Хоть бы на карту глянули сначала. Россия - она БОЛЬШАЯ.

      А как они мечтали, в не далёком прошлом,быть владычицей всего и вся.
      sgazeev
    2. faridg7 Сегодня, 19:17
      Да они не первый раз уже с картами прокалываются. Они же европейцы- нет у них того простора души, не могут они нашу карту воспринять- ум такими просторами оперировать не могёт. Потому европейцы каждый раз фейсом об табло попадают в России. Помнится Меркель с Оландом залетели во Владивосток, очень она тут причитала по поводу размера России, устали оне лететь , а Россия всё не кончается и не кончается( эх, ее бы в почтово- багажный и от Бреста до Владивостока, да на каждой станции с народом пообщаться
      faridg7
  13. Стройбат запаса Сегодня, 18:44
    Ага))) А еще Ын из КНДР отправил в РФ на подводной лодке несколько ЯБЧ ракет для окончательной настройки)))
    Стройбат запаса
  14. sgazeev Сегодня, 19:02
    Врут и не краснеют.Зачем через Сирию,если можно через Каспий.Ну если техника раздолбана,какой смысл.Немчура также изгалялась с допингом.
    sgazeev
  15. п-к Опарышев Сегодня, 19:03
    Какие ваши доказательства? В ответ нужно гадить им и гадить постоянно в три слоя,что бы захлебнулись.
    п-к Опарышев
  16. 16112014nk Сегодня, 19:05
    "Отважные герои всегда идут в обход"? Из Ирана по Каспию хоть в Астрахань, хоть в Махачкалу гораздо ближе и удобней.
    16112014nk
  17. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:11
    Что-то израильских евреев не слышно, знают, что новость - фейк...
    DOCTOR ZLO
  18. Ураган70 Сегодня, 19:20
    Какое все таки на ВО культурное обсуждение этой новости! На АнькеНьюс вышиванки рвут да гадят друг на друга! У нас прям любо-дорого пообщаться!
    Ураган70
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