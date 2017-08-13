23:28 13 августа

СМИ: Мадуро-младший пообещал захватить Белый дом, если США применят военную силу в Венесуэле

Сын президента Венесуэлы и политик Николас Мадуро - младший пообещал ответные действия в случае, если США применят военную силу в отношении Венесуэлы. Такое заявление он сделал во время заседания Конституционной ассамблеи, передает агентство Reuters в воскресенье.

Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом
- сказал Мадуро.

СМИ: Мадуро-младший пообещал захватить Белый дом, если США применят военную силу в Венесуэле



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы.

У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости
- проинформировал он, передает ТАСС.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов ассамблеи.


Использованы фотографии: © EPA/Miguel Gutiérrez
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. кг пв Сегодня, 22:08
    Последователь тов.Ына? wink laughing
    кг пв
    1. Logall Сегодня, 22:14
      За Ыном народ и армия с ЯО. А мажорчик просто ''балабол''.
      Logall
      1. soroKING Сегодня, 22:18
        Я папкины трусы мерял am
        soroKING
      2. Соломон Кейн Сегодня, 23:01
        laughing КИМ есть Ким. Он сын Кима и внук Кима, кстати бабулька его тоже Ким была (Ким Чен Сук.)
        Ведь КИМ - это коммунистический интернационал молодёжи, а это непобедимо! good
        Соломон Кейн
    2. Zibelew Сегодня, 22:14
      Николасу до Ына как раком до Луны..
      Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом

      Кстати, Белый Дом не в Нью-Йорке, но сын Мадуро об этом может и не знать.
      Zibelew
      1. Громобой Сегодня, 22:20
        Цитата: Zibelew
        но сын Мадуро об этом может и не знать

        Великие революционеры до таких мелочей не опускаются laughing
        Громобой
  2. Logall Сегодня, 22:11
    Смелый или дурной? Даже великий Эрнесто Гевара воздерживался от подобных заявлений. Наверное дурной...
    Logall
    1. poquello Сегодня, 23:07
      Цитата: Logall
      Смелый или дурной? Даже великий Эрнесто Гевара воздерживался от подобных заявлений. Наверное дурной...

      эмоции, а вообще
      Каракас, 12 августа /Синьхуа/ -- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в пятницу заявил, что армия страны будет всегда защищать целостность и суверенитет государства. Его заявление стало ответом на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что не исключена возможность проведения военной операции в отношении Венесуэлы.
      poquello
    2. Офицер запаса Сегодня, 23:12
      Ток-шоу. Для Эрнста на Первом канале просто подарок. Кто кого херами круче покроет.
      Офицер запаса
  3. Громобой Сегодня, 22:14
    Балабол весь в папашу.Какие винтовки,Венесуэла находится в нестабильном положении.Экономический кризис это полбеды,но ведь она ещё и расколота.И без разницы---инспирируют раскол извне или он доморощенный.Главное,что Мадуро создал все условия для этого своим популизмом.Если не умеешь создать в стране баланс элит,то вводи чистую диктатуру,правь железной рукой.А иначе неминуемы беспорядки с риском перерасти в гражданскую войну.
    Громобой
    1. Tusv Сегодня, 22:27
      Цитата: Громобой
      Балабол весь в папашу.Какие винтовки,

      Согласен с Вами Друже. Винтовки есть но в кредит. И у Нас.. Платить не хотят. Янкам только выкупить долг за винтовки и гуляй вася - заройсявземлюсам синьер МаДура
      Tusv
    2. jonhr Сегодня, 22:52
      Трамп сразу -же испугался. ведь Трамп то знает , что белый дом находится в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке
      jonhr
    3. Серый брат Сегодня, 23:10
      Цитата: Громобой
      Венесуэла находится в нестабильном положении.

      Трамп всеми силами пытается сплотить венесуэльцев, угрожает применением силы - не думаю что людям понравится что гринго им войной грозят.
      Серый брат
  4. Навигатор 1 Сегодня, 22:14
    Дети диктаторов всегда делают громкие заявления.
    Навигатор 1
    1. Logall Сегодня, 22:21
      Сын Лукашенко тоже? Или отмалчивается пока. Какой Мадуро диктатор. Такой же, каким был Хрущев. Продолжатели, не более. Судьбу Хрущева напомнить?
      Logall
      1. Навигатор 1 Сегодня, 22:29
        Причём тут наш призедент? Речь о другом. Я смотрю вы провокатор. laughing
        Навигатор 1
        1. Logall Сегодня, 22:37
          Я не хотел Вас провоцировать! Я привёл пример сродни вашему комментарию. А далее пояснил его не состоятельность.
          Предостерегаю Вас, от перехода ''на личности''.
          Logall
    2. dvina71 Сегодня, 22:24
      Я бы сказал..смешно.. не обижайтесь.. читать это сообщение под Беларусским флагом .. Не ваше и не наше и не дело кого то еще либо определять кто диктатор,где достаточно демократии,где мало..
      Мадуро гнет свою линию.. парламент отказался ему подчинится,он провел референдум,получил в руки ,выданный 40% голосовавших , мандат..изменить как ему видится конституцию. Пойдет это на помощь венесуэльцам.. молодец. Не справится.. туда и дорога..
      Вы еще Асссада кста диктатором не назвали..низачет..
      dvina71
      1. Навигатор 1 Сегодня, 22:27
        Комментарий ваш больше на провокацию смахивает.
        Навигатор 1
        1. Logall Сегодня, 22:42
          Вам, вежливо двое уважаемых, здесь людей объясняют, чтоВы не правы. Но Вы заладились ''правокатор''... stop
          Logall
      2. jonhr Сегодня, 22:51
        Мадуро изменение конституции не поможет. проблема Венесуэлы не в конституции, а в Мадуро. как был шофёром так и остался. мог -бы занятся самообразованием и глядишь и решил некоторые проблемы своей страны. только и слышны вопли и истерика о том что американцы хотят захватить Венесуэлу
        jonhr
        1. Logall Сегодня, 22:59
          Мадуро мог помочь только поступок. поступок лидеров. Но время уже ушло. Почему даже я понимаю– когда у тебя есть армия, то ей нужно пользоваться пока она тебе преданна.
          Logall
        2. dvina71 Сегодня, 23:27
          Цитата: jonhr
          Мадуро изменение конституции не поможет. проблема Венесуэлы не в конституции, а в Мадуро. как был шофёром так и остался.

          Ну конечно.. как этот кухарка посмел стать президентом.. Ведь твоей страной могут управлять только сахибы..,а не какие-то рэднеки..
          dvina71
  5. Макаров Сегодня, 22:44
    о....еще один воин нарисовался...хотя порыв его мне по нраву)
    Макаров
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 22:46
    венесуэльцы хотя бы не раскисают
    ВАЗ2106
  7. jonhr Сегодня, 22:47
    сынок весь в отца. он даже не догадался спросить , а находится ли белый дом в Нью -Йорке laughing
    jonhr
  8. Нормаль ок Сегодня, 22:52
    Нет покоя ....
    Нормаль ок
  9. iliitchitch Сегодня, 23:08
    И какой же полковник не любит быстрой резьбы ? Болтаем много , маДуры . Сколько уж вас пересмотрели в лат.америге ...Скороспелых .
    iliitchitch
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