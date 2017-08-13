СМИ: Мадуро-младший пообещал захватить Белый дом, если США применят военную силу в Венесуэле
Сын президента Венесуэлы и политик Николас Мадуро - младший пообещал ответные действия в случае, если США применят военную силу в отношении Венесуэлы. Такое заявление он сделал во время заседания Конституционной ассамблеи, передает агентство Reuters в воскресенье.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы.
После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов ассамблеи.
Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом- сказал Мадуро.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы.
У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости- проинформировал он, передает ТАСС.
После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов ассамблеи.
Использованы фотографии: © EPA/Miguel Gutiérrez
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