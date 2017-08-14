06:44 14 августа

Дрон-заправщик X-47B для нужд авиации ВМС США

Как сообщает блог sandrermakoff, в интернет-пространство выложено первое изображение доработанного X-47B, готовящегося к испытаниям в рамках программы создания палубного БПЛА-заправщика MQ-25A "Stingray".



Перспективный американский палубный беспилотник MQ-25 Stingray будет выполнять функции топливозаправщика и вести разведку.
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.



Ранняя версия X-47B, 2013 год


В ходе работы над проектом американские военные отказались от использования стелс-технологий, аргументируя это излишними затратами. При этом военное ведомство заказало оснащение дрона средствами разведки – электронно-оптическим инфракрасным датчиком, а также системами радиоэлектронной разведки SIGINT и идентификации целей AIS.

Серийное производство MQ-25 Stingray предполагается начать в 2021 году.

Использованы фотографии: Eastnews ; http://sandrermakoff.livejournal.com/1121447.html
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Комментарии 2

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  1. DEZINTO Сегодня, 04:44
    Ннну что что. А вливать бесконечные деньги. И развивать свои технологии это американцы умеют.!

    И базу в Украинском Николаеве строят. И на Венесуэлу пасть раззевают. И Северной Корее угрожают. И в Ираке продолжают сидеть!......слушайте им когд- нибудь по сусалам прилетит или что? Стране 300 лет от роду а она качает права по всему миру, по моему загнались уже их верха!?

    Исключительность их попахивает известной исключительностью известной страны в годах так 1932-1945,....- тоже оооооччень сильно исключительные ребята жили.!
    DEZINTO
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:21
      Исключительность их попахивает известной исключительностью известной страны в годах так 1932-1945,....- тоже оооооччень сильно исключительные ребята жили.!

      Одна беда сейчас война в классическом понимании между США и РОССИЕЙ приведет к уничтожению гораздо большего количества людей, счет пойдет уже на миллиарды ГОМО САПИЕНС...иногда думаю человек не оправдывает этого названия и природа -матушка решит в один прекрасный день избавиться от своего опасного создания грозящего гибелью всему живому на планете ЗЕМЛЯ...печально все это.
      Тот же ЛЕХА
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