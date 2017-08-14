Дрон-заправщик X-47B для нужд авиации ВМС США
Как сообщает блог sandrermakoff, в интернет-пространство выложено первое изображение доработанного X-47B, готовящегося к испытаниям в рамках программы создания палубного БПЛА-заправщика MQ-25A "Stingray".
Перспективный американский палубный беспилотник MQ-25 Stingray будет выполнять функции топливозаправщика и вести разведку.
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.
В ходе работы над проектом американские военные отказались от использования стелс-технологий, аргументируя это излишними затратами. При этом военное ведомство заказало оснащение дрона средствами разведки – электронно-оптическим инфракрасным датчиком, а также системами радиоэлектронной разведки SIGINT и идентификации целей AIS.
Серийное производство MQ-25 Stingray предполагается начать в 2021 году.
Перспективный американский палубный беспилотник MQ-25 Stingray будет выполнять функции топливозаправщика и вести разведку.
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.
Ранняя версия X-47B, 2013 год
В ходе работы над проектом американские военные отказались от использования стелс-технологий, аргументируя это излишними затратами. При этом военное ведомство заказало оснащение дрона средствами разведки – электронно-оптическим инфракрасным датчиком, а также системами радиоэлектронной разведки SIGINT и идентификации целей AIS.
Серийное производство MQ-25 Stingray предполагается начать в 2021 году.
Использованы фотографии: Eastnews ; http://sandrermakoff.livejournal.com/1121447.html
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