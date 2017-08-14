США готовы ответить на высылку американских дипломатов из РФ
Согласно информации РИА Новости, интернет-издание "Известия", ссылаясь на дипломатические источники, сообщает о предполагаемых Вашингтоном ответных действиях на принятые Кремлем меры по американскому дипломатическому корпусу и собственности.
Планируется ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации. В настоящее время обсуждается возможность уменьшения периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с действующих на текущий момент 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). В рамках новой процедуры нотификации работники российских дипломатических миссий будут обязаны за три рабочих дня ставить в известность внешнеполитическое ведомство США о своих намерениях отъехать на расстояние, превышающее установленные американскими властями нормы.
Ограничение в 25 миль было введено в период правления Барака Обамы. Оно затрагивает дипломатических работников среднего и младшего звена. Данная норма не касается советников и дипломатов более высокого звена.
Планируется ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации. В настоящее время обсуждается возможность уменьшения периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с действующих на текущий момент 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). В рамках новой процедуры нотификации работники российских дипломатических миссий будут обязаны за три рабочих дня ставить в известность внешнеполитическое ведомство США о своих намерениях отъехать на расстояние, превышающее установленные американскими властями нормы.
Ограничение в 25 миль было введено в период правления Барака Обамы. Оно затрагивает дипломатических работников среднего и младшего звена. Данная норма не касается советников и дипломатов более высокого звена.
Использованы фотографии: Eastnews
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