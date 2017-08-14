06:44 14 августа

США готовы ответить на высылку американских дипломатов из РФ

Согласно информации РИА Новости, интернет-издание "Известия", ссылаясь на дипломатические источники, сообщает о предполагаемых Вашингтоном ответных действиях на принятые Кремлем меры по американскому дипломатическому корпусу и собственности.



Планируется ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации. В настоящее время обсуждается возможность уменьшения периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с действующих на текущий момент 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). В рамках новой процедуры нотификации работники российских дипломатических миссий будут обязаны за три рабочих дня ставить в известность внешнеполитическое ведомство США о своих намерениях отъехать на расстояние, превышающее установленные американскими властями нормы.


Ограничение в 25 миль было введено в период правления Барака Обамы. Оно затрагивает дипломатических работников среднего и младшего звена. Данная норма не касается советников и дипломатов более высокого звена.

Использованы фотографии: Eastnews
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. soroKING Сегодня, 05:07
    нашим надо для ихних - колышек и вировку на ногу на 40 аршин laughing
    soroKING
    1. василий50 Сегодня, 06:43
      Да ну! Опять про *общечеловеческие ценности* и детишек дипломатов премируют Артеком. США страна которая, совсем как Англия, кроме как откровенной угрозы ответа ничего не понимают. Даже на бытовом уровне они кроме как угрозы ответа ничего *не понимают*, ну ещё судебное преследование хоть как то их приводит в *чувство*.
      василий50
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 05:08
    Данные ограничения не касаются так же Нелегалов.Вопрос....а зачем они тогда нужны?
    ПРАВОкатор
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      Кто именно?Если дипломаты-то Вы,действительно правоКАТОР.Если нелегалы-то они к дипкорпусу отношения не имеют.
      Цитата: ПРАВОкатор
      Данные ограничения не касаются так же Нелегалов.Вопрос....а зачем они тогда нужны?
      210окв
      1. Red_Hamer Сегодня, 06:24
        Нелегалы ,могут иметь отношения с кем угодно, как угодно, и где им угодно )), но знать об этом, кому угодно не положено! laughing
        Red_Hamer
  3. андрей юрьевич Сегодня, 05:08
    США готовы ответить на высылку американских дипломатов из РФ
    Россия готова ответить на ответ на высылку американских дипломатов, в ответ на наезд на российских...предел будет? или всё таки постреляем?
    андрей юрьевич
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:16
      или всё таки постреляем?


      Стрельбы не будет...
      smile будет война нервов и маразм политиков США решивших силой сломить РОССИЮ.
      Вопрос только как далеко готовы зайти США в этом противостоянии.
      Совершенно очевидно нарастание противоречий между РОССИЕЙ и США...причем в США это вызвано борьбой между собой различных политических кланов.
      Тот же ЛЕХА
    2. Стропорез Сегодня, 05:18
      Цитата: андрей юрьевич
      .предел будет? или всё таки постреляем?

      Андрюха! soldier пардон)))
      Стропорез
  4. rpek32 Сегодня, 05:14
    о чем вообще сыр-бор? ограничить для всех только территорией дип-миссии и общагой рядом с ней на той же территории. хотят покушать - пусть звонят в пиццерию или в столовой при той же дип миссии питаются. и бюджету проще и не будут бегать непонятно где. и искать не нужно в случае решения рабочих вопросов
    rpek32
  5. Masya Masya Сегодня, 05:31
    Планируется ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации

    да ради бога, мы зеркально ответим... не фиг им по России шляться, смуту сеять...
    Masya Masya
    1. Котище Сегодня, 05:38
      Только вместо миль - километры!
      Котище
      1. Masya Masya Сегодня, 05:47
        Цитата: Котище
        Только вместо миль - километры!

        да какие километры... метры... вообще за ворота не выпускать! wink
        Masya Masya
      2. insular Сегодня, 05:53
        Цитата: Masya Masya
        да ради бога, мы зеркально ответим

        Главное своевременно, а не через пол года-год. А вот с этим у нас большущие проблемы.
        insular
  6. Jovanni Сегодня, 05:45
    Ну в ответку и мы их укоротим, и чего? Только таким способом можно доограничивать дипломатов до того, что и до унитаза не смогут дойти...
    Jovanni
    1. faridg7 Сегодня, 05:58
      Цитата: Jovanni
      Ну в ответку и мы их укоротим, и чего? Только таким способом можно доограничивать дипломатов до того, что и до унитаза не смогут дойти...

      Да просто забрать своих домой, а их выслать к чертям в 24 часа. Можно подумать без дипломатических отношений с ними мы не выживем. С ними надо разговаривать через канал башенного орудия, по другому они не воспринимают собеседника.
      faridg7
  7. п-к Опарышев Сегодня, 05:54
    Оставим один маршрут: чемодан,вокзал,юсашка.Хочешь погулять гуляй и не возвращайся.
    п-к Опарышев
  8. Горный стрелок Сегодня, 05:58
    Да ну их вообще. Закрыть посольства, отозвать послов, нечего ездить в страну- где не уважают памятники генералу Ли! wassat
    Генерал Ли придэ, порядок наведэ!
    Горный стрелок
  9. zulusuluz Сегодня, 06:16
    А России нужно будет запретить выходить дипломатам за забор консульства, предварительно обнеся его колючей проволокой???
    zulusuluz
  10. Red_Hamer Сегодня, 06:26
    По идее, нужно еще и консульства поубавить, с обеих сторон!
    Red_Hamer
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    ... опять мерикатосы выхватят ответку, не затягивали бы только наши... laughing
    a.s.zzz888
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