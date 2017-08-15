Сложно перейти "красную черту"? Тогда давайте эту "черту" передвинем?

Сегодня нет человека, который бы в той или иной степени не интересовался политикой. Просто потому, что политика всё больше и больше "интересуется" нами. Хотим мы этого или не хотим, но о противостоянии двух ядерных держав, США и КНДР, говорят по телевидению, пишут в СМИ рассуждают к компаниях. Кто-то с опаской, кто-то пренебрежительно, кто-то с издевкой. Но тема действительно серьезная.Любой здравомыслящий человек понимает, что в случае применения ЯО человечество перейдет к совершенно новому типу отношений. Тот ужас, который испытали японцы в 1945 году, не воспринимается сегодня ужасом. Просто одна из "страшилок", которых современный кинопрокат выдает в огромном количестве ежегодно. И кадры хроники, на которых мы видим результаты работы атомных бомб, для большинства именно кино. И, как любое кино, событие закончится. А потом мы выйдем на всё ту же улицу. Пойдем в свой привычный до мелочей мир. Будем заниматься привычными делами. Воспитывать детей и внуков. В реальном мире не изменится ничего...Кино...Да и головах тех, кто непосредственно связан с ЯО сложилось устойчивое мнение, что это оружие никогда не будет применено. Идиотов, особенно среди тех, кто понимает разрушительную силу этого оружия, нет. Человечество, вершина развития живого не Земле! Оно не допустит самоуничтожения! Потому и прижилось странное название для ЯО-"оружие судного дня". А надежда на человеческий разум получила другую формулировку-"красная черта". Черта, которую никогда не перейдут...Долгое время ЯО используется скорее как политическое оружие. Оружие, которое прекрасно "остужает горячие головы ястребов". Потому и развитие данных боеприпасов шло в одном направлении. Нивелирование по мощности и развитие средств доставки. "Оружие судного дня" должно быть мощным и при применении лишать противника возможности продолжать войну. При этом результаты применения рассматривались, по большей степени, по поражающим факторам. По способности уничтожения военной инфраструктуры и войск на чужой территории. А "ответ" на такое воздействие должны дать уже машины. Всякие "мертвые руки" и прочее. Возможности сделать это "живыми руками" не оставалось...Сегодня, в свете противостояния США и КНДР, стали рассматривать совершенно другую версию. Применение ЯО одной из сторон, не важно какой, автоматически нанесет непоправимый ущерб третьим странам. Сомнительно конечно, что угрозы корейцев выполнимы. До Гуама ракеты вряд ли долетят, не говоря уже до основной территории США. А американские ракеты? Они долетят до КНДР? И как быть тогда ещё двум ядерным державам? Поражающие факторы ядерного взрыва не только корейцев уничтожат, но и "затронут" россиян на Дальнем Востоке и китайцев в приграничных регионах. Нам отвечать? Уничтожать США?Как бы то ни было, но об этой проблеме задумываются и американские военные. Одно дело северокорейцы, другое китайцы и русские. А американцы очень боятся удара по собственной стране. Любого. Для американцев войны скорее привычная телекартинка, чем убийство людей и разрушение городов. И они должны происходить где-то там, далеко. В Европе. В Азии. В Африке...Америка как "священная корова". Неприкосновенна.Недавно в Митчеловском институте аэрокосмических исследований прошла конференция, на которой обсуждались как раз эти вопросы. Не секрет, что в частном порядке такие обсуждения велись достаточно давно. Причем велись не только в США, но и в других ядерных странах.Оружие дорогое, а применять его нельзя. А хочется...В целях экономии. Вместо сотен миллиардов $ на иракскую компанию можно было бы обойтись сотней миллионов...Экономика.Конференция не была бы даже упомянута в СМИ, если бы не тот факт, что такие частные обсуждения впервые вышли на официальный уровень. Впервые о применении ЯО "по-новому" заговорили официальные представители американской армии. И достаточно высокого уровня. Замглавы Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва."Если единственное, что мы можем предложить президенту США, это сверхмощное оружие с высоким уровнем неизбирательного поражения, то предлагать президенту нам по сути нечего".Я позволю себе пересказать выступление генерала в "конспективном режиме". Просто по пунктам.США должны вернуться в середину прошлого века и начать разработку маломощных (вроде тех, что были применены в Хиросиме и Нагасаки) ядерных боеприпасов. В армии должны быть боеприпасы разной мощности, чтобы была возможность оперативного реагирования на возникающие угрозы со стороны неядерных государств. А для того, чтобы их применение не вызывало ответную реакцию у "ядерных" соседей, необходимо разработать и принять новые правила и инструкции по использованию "маломощного" ЯО."Должна быть воля, боевые средства и возможность для их применения. Без этого никакое сдерживание невозможно".Итак, мы имеем принципиально новый подход со стороны американского командования к применению ЯО, Теперь уже не идет речь о самой возможности применения. Теперь речь идет о "новых правилах" и "новых подходах". А "приправлено" всё это "блюдо" обычными словами о сдерживании Китая и России. Правда в свете последних заявлений Трампа, в эту компанию попали ещё Иран и Северная Корея.В западных странах, с подачи США, давно утвердилась мысль, что современное, высокотехнологичное, высокоточное и прочее "высоко-" оружие является гарантом быстрого разгрома любого врага. Для примера достаточно посмотреть на бывшую братскую страну. "Идол" в виде "Джавелина" и прочих американских "игрушек" там давно уже предмет всеобщего преклонения. Большинство уверено, что как только начнутся поставки этих комплексов, война быстро закончится.Именно потому у обывателя и возникает вполне резонная мысль. А почему на это самое совершенное оружие не ставят ядерные боеголовки? Ведь удар будет нанесен, к примеру, по подземному бункеру. Прилетела бомба. Пробила укрытие. Взорвалась внутри. Уничтожила врагов и ...всё. На поверхности-то ничего не случится. А если ударить таким же способом по кораблям противника? Бабахнуло внутри и корабль, зараженный радиацией ушел на дно моря...Как мне кажется, именно на таком мнении и решил сыграть генерал Сельва. Поддержка такого подхода к ЯО гарантирована не только со стороны обывателей, но и в Конгрессе. Американские политики всегда помнят о будущих выборах. А в создавшейся ситуации президент Трамп будет вынужден рассматривать данный вопрос. Более того, решит вопрос положительно. Деньги на исследования в этой области будут выделены. Армия получит очередную порцию современного вооружения.Как реагировать нам? И стоит ли вообще реагировать на такие заявления? Увы, но реагировать надо. Именно потому, что делают их люди достаточно осведомленные и обладающие властью.Представьте себе гипотетическую ситуацию. США наносят удар ЯО малой мощности по нашему союзнику, с которым у нас есть договор о взаимной помощи. Там просто уничтожен город, провинция или какой-то небольшой район. Там просто уничтожены воинские части. А радиоактивное заражение не особо угрожает нашей территории. И что? Начинать "последнюю войну"? Или наплевать на все договоры и сделать вид, что мы "не видим необходимости вмешиваться в локальный конфликт"? Я даже представляю заголовки газет в этом случае. "Стоит ли планета Земля города N...".Ядерные страны уже изменили мир. И в собственных амбициях "не заметили", что он продолжает меняться уже без их участия. Если не сказать сильнее. Мы "не заметили" появления ЯО в некоторых странах. Одной из основных претензий к КНДР является "создание ядерного оружия", нарушающее международные договоры. А почему не было таких претензий к Пакистану или Индии? Почему Израиль спокойно это сделал?Сегодня мы увидели и совершенно дикую ещё недавно мысль. Никто не кричит о выступлении официального представителя Пентагона. Военные требуют ЯО, которое будут применять не разрушая полностью социальную, политическую и экономическую инфраструктуру. Не угрожать применением, а применять. Просто как ещё один из видов обычного боеприпаса. Только и всего.И тогда возникает простой вопрос. А что делать малым странам? И на сколько прав северокорейский лидер, который ускоренными темпами создает своё ЯО? Есть ли гарантия для таких "малышей" сохраниться в этом мире как государствам? Что останется от Кубы, если США применят тактическое ЯО по её территории? А что останется от любого государства в Прибалтике в случае нашего применения там? Что останется от большинства европейских стран? Ведь это всего лишь тактическое ЯО! Всего лишь...Та "красная черта", которая столько лет сохраняла мир, усилиями США может быть "передвинута". То, что заметил я, естественно, заметили и те, кто по долгу службы занимается вопросами обороны в России, Китае, Индии, Израиле и других ядерных странах. И малые страны задумались.Наверное, мы выходим на новый этап исторического развития. Всё ближе и ближе "применение луков и каменных топоров". Теми, кто сумеет выжить за новой "красной чертой"...На сцене "мирового театра" появилось "ружье на стене"...Интересно, кто-нибудь подсчитал какой сейчас "акт спектакля".