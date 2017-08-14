06:44 14 августа

В центре Киева под гимн Украины развернули гигантский флаг террористической "Ичкерии"

Накануне в Киеве произошло событие, лишний раз доказывающее факт того, что майданная Украина готова принимать на своей территории представителей террористических и экстремистских группировок всех мастей. На майдане Незалежности, в самом центре украинской столицы, был развёрнут флаг так называемой «Ичкерии». Организаторами акции выступили террористы из батальона им.Джохара Дудаева, который в течение последних лет ведёт боевые действия против народа Донбасса. Речь на акции "Ичкерия жива" произнесла Амина Окуева.

В центре Киева под гимн Украины развернули гигантский флаг террористической "Ичкерии"


Напомним, что Ичкерией называли Чеченскую Республику представители международных террористических группировок, захватившие власть в регионе России. В результате боевых операций террористические группировки были частично разбиты, частично выдворены за пределы Чечни. Сегодня деятельность адептов «Ичкерии», как террористической группировки, запрещена в РФ. На Украине террористов поддерживают на государственном уровне – те, кто на волне насилия оказался во власти.




В акции террористов в центре Киева приняли участие грузинского батальона, а также меджлисовцы Рефата Чубарова.

УНИАН приводит заявление Чубарова:
Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинцев, поздравить чеченцев, которые воюют против российских войск. Вместе мы победим.


В акции, что примечательно, приняли участие даже военнослужащие президентского полка Украины. Был исполнен гимн Украины под флагом террористической группировки.

Для справки: в своё время Ичкерия была "признана" со стороны так называемого «Исламского имарата Афганистан» - так контролируемые территории называли в своё время афганские талибы, представители террористической организации, запрещённой в РФ. После того, как на Украине предлагали помочь ИГИЛ (запрещено в РФ) в борьбе против России, нет ничего удивительно в откровенной поддержке террористов уже в самом Киеве. Каким путём продолжает идти Украина?

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 06:17
    Понятно и без флага несуществующего государства,что "страна" приютившая этих сама является террористом..
    210окв
  2. Малый Сегодня, 06:18
    Растянули и свернули ..Победюнцы блин
    Малый
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:18
    До сих пор надеюсь, что народу Украины это когда-нибудь надоест и этот маразм прекратится.
    IGOR GORDEEV
    1. 210окв Сегодня, 06:23
      Вы еще называете "народом" этих терпил?
      210окв
    2. DEZINTO Сегодня, 06:25
      что народу Украины это когда-нибудь надоест


      Допустим народу Украины уже это надоело. И что?
      DEZINTO
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:27
        Цитата: DEZINTO
        Допустим народу Украины уже это надоело. И что?

        Начнут организовываться. Потом начнут потихоньку помаленьку прижимать всякую укробандеровскую нечисть.
        IGOR GORDEEV
        1. DEZINTO Сегодня, 06:34
          Начнут организовываться. Потом начнут потихоньку помаленьку


          - В Киеве нет всё лето горячей воды.
          - Министр социального развития говорит что украинцы много едят!
          - Тарифы выросли три раза. !
          они выйдут и начнут организовываться? нну ок. надо наверное ещё подождать.... recourse



          "Эххх щас бы майдан да с чайком покрепче......да чё то никто ни чай ни майдан с как-там хорошим настроением и против всего плохого за всё хорошее - не везут"....

          DEZINTO
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
    Вот отдали Русский город Киев нежети, а она и творит там вакхоналию! Недобитки всех мастей угрожают нам, а мы молчим! Спецназу нашему работа-зачистить и вернуть России исконно Российские же земли! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 06:21
      Это к Виталию-Отделу....Не отбирайте приоритет..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот отдали Русский город Киев нежети, а она и творит там вакхоналию! Недобитки всех мастей угрожают нам, а мы молчим! Спецназу нашему работа-зачистить и вернуть России исконно Российские же земли! !!
      210окв
  5. Хадар Сегодня, 06:21
    По сути Чечня и есть Ичкерия. Там свои законы. Кадыров с Басаевым воевал и убивал русских, но он президент Чечни.
    Россия теперь платит огромные деньги чтобы не было террактов.
    Вот отец Кадырова, потом Путин его наградил.


    Вечная память солдатам погибшим в чеченских войнах.
    Хадар
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:28
      Россия теперь платит огромные деньги чтобы не было террактов.


      Ну положим ИЗРАИЛЬ тоже платит палестинцам за спокойствие...так что худой мир лучше доброй ссоры.
      Кадыров не отморозок а вменяемый человек и он понимает что бесконечная война с РОССИЕЙ приведет к уничтожению и отторжению чеченцев из РОССИИ.

      Более того КАДЫРОВ младший сейчас совершенно другой человек по сравнению с 90-ми годами... эта метаморфоза приходит только с годами и жизненным опытом.
      Что касается его грехов...на все воля АЛЛАХА...перед ним он будет отвечать за то что сотворил на нашей грешной земле.
      Тот же ЛЕХА
    2. Горный стрелок Сегодня, 06:38
      Кадыров- старший проявил мудрость, и спас свой народ от полного уничтожения. Младший - теперь вернейший друг президента. Грозный - один из красивейших и БЕЗОПАСНЫХ городов России. Вам бы в Израиле так с палестинцами...
      Горный стрелок
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
    На майдане Незалежности, в самом центре украинской столицы, был развёрнут флаг так называемой «Ичкерии».
    ... как то даже и не удивительно...
    a.s.zzz888
  7. Шурале Сегодня, 06:35
    Да нормально все, а как ещё реагировать стране на территории которой воюют соединения частных военных компаний России? Мы так дойдем до северокорейского варианта, с атомными зарядами и ракетами, благо у Украины меньше сил на это понадобится , да и стрелять им далеко не придется, доиграемся кароче...
    Шурале
  8. Егоза Сегодня, 06:39
    Ну да! "Все террористы в гости к нам! А если за нас еще и повоююте, то вообще с хлебом-солью встретим" И что характерно, они все едут воевать против русских! Русских Украины. И некому отпор дать! Увы! Уже дошло, что это война никому не нужна, но еще не дошло, что это война для уничтожения всего украинского народа, не деля на национальности. Вот когда и это дойдет, тогда и поедут с Донбасса в Киев власть свергать.
    Егоза
  9. Стройбат запаса Сегодня, 06:40
    А что мы молчим? Объявить укропию террористической организацией, выслать с территории РФ всех, кто приехал с территорий, подконтрольных куеву и провести одну-две ликвидации каких-нибудь ушлёпков типа потрошенко и трупчинова.
    Стройбат запаса
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