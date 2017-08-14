В центре Киева под гимн Украины развернули гигантский флаг террористической "Ичкерии"

Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинцев, поздравить чеченцев, которые воюют против российских войск. Вместе мы победим.

Накануне в Киеве произошло событие, лишний раз доказывающее факт того, что майданная Украина готова принимать на своей территории представителей террористических и экстремистских группировок всех мастей. На майдане Незалежности, в самом центре украинской столицы, был развёрнут флаг так называемой «Ичкерии». Организаторами акции выступили террористы из батальона им.Джохара Дудаева, который в течение последних лет ведёт боевые действия против народа Донбасса. Речь на акции "Ичкерия жива" произнесла Амина Окуева.Напомним, что Ичкерией называли Чеченскую Республику представители международных террористических группировок, захватившие власть в регионе России. В результате боевых операций террористические группировки были частично разбиты, частично выдворены за пределы Чечни. Сегодня деятельность адептов «Ичкерии», как террористической группировки, запрещена в РФ. На Украине террористов поддерживают на государственном уровне – те, кто на волне насилия оказался во власти.В акции террористов в центре Киева приняли участие грузинского батальона, а также меджлисовцы Рефата Чубарова. УНИАН приводит заявление Чубарова:В акции, что примечательно, приняли участие даже военнослужащие президентского полка Украины. Был исполнен гимн Украины под флагом террористической группировки.Для справки: в своё время Ичкерия была "признана" со стороны так называемого «Исламского имарата Афганистан» - так контролируемые территории называли в своё время афганские талибы, представители террористической организации, запрещённой в РФ. После того, как на Украине предлагали помочь ИГИЛ (запрещено в РФ) в борьбе против России, нет ничего удивительно в откровенной поддержке террористов уже в самом Киеве. Каким путём продолжает идти Украина?