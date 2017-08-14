МИД РФ призвал США покинуть Афганистан
Согласно информации РИА Новости, ссылающегося на интернет-издание «Известия», бывший посол РФ в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Афганистан является для США лишь колонией, управление которой планируют организовать с помощью подобия Ост-Индской компании.
Дипломат имеет ввиду предложение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о передаче военных функций в Афганистане частным подрядчикам. Как ранее указывалось, данная инициатива нашла поддержку в Белом доме и в настоящее время проходит серьезное обсуждение.
Как полагает Кабулов, афганская кампания США не оправдает себя в любой организационной форме.
Дипломат имеет ввиду предложение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о передаче военных функций в Афганистане частным подрядчикам. Как ранее указывалось, данная инициатива нашла поддержку в Белом доме и в настоящее время проходит серьезное обсуждение.
Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония.
Как полагает Кабулов, афганская кампания США не оправдает себя в любой организационной форме.
Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является.
Использованы фотографии: Eastnews
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