МИД РФ призвал США покинуть Афганистан

Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония.

Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является.