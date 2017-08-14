06:44 14 августа

МИД РФ призвал США покинуть Афганистан

Согласно информации РИА Новости, ссылающегося на интернет-издание «Известия», бывший посол РФ в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Афганистан является для США лишь колонией, управление которой планируют организовать с помощью подобия Ост-Индской компании.

Дипломат имеет ввиду предложение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о передаче военных функций в Афганистане частным подрядчикам. Как ранее указывалось, данная инициатива нашла поддержку в Белом доме и в настоящее время проходит серьезное обсуждение.




Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония.


Как полагает Кабулов, афганская кампания США не оправдает себя в любой организационной форме.

Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является.

Использованы фотографии: Eastnews
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:19
    Да и вообще..А не срыгнуть ли "исключительным" с планеты Земля..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:36
      Для начала с небоскрёбов! Кашица получится...
      Logall
  2. Teberii Сегодня, 06:20
    Словами их не выгнать ,Афганцы сами должны -это сделать.
    Teberii
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
    Пускай не просто уходят, а и толибов с наркотой с собою прихватят!
    Изгоняющий либероидов
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:25
    Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана.

    ... да кто же сам, добровольно уйдёт от наркотовской кормушки? bully
    a.s.zzz888
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