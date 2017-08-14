В Дагестане ликвидирован главарь хунхахской бандгруппы
РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о спецоперации, проведённой на территории дагестанского села Орота, расположенного в Хунзахском районе Республики Дагестан. В материале заявлено, что в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь так называемой хунзахской бандгруппы.
Из материала информационного агентства:
Речь идёт о боевике по имени Хаджимурат Гаджиев, который длительное время находился в федеральном розыске.
Известно, что боевик был блокирован в одном из домов села. Кроме Гаджиева, в результате операции никто не пострадал.
Обращает на себя внимание тот факт, что силовики в текущем месяце уже вели поиски Гаджиева в селе Орота, однако боевик тогда обнаружен не был. В этот раз боевика удалось ликвидировать. В доме, в котором находился преступник, обнаружено стрелковое оружие.
Ожидается подтверждение информации от Национального антитеррористического комитета Российской Федерации.
Из материала информационного агентства:
В ходе оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен боевик, который отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения он был ликвидирован.
Речь идёт о боевике по имени Хаджимурат Гаджиев, который длительное время находился в федеральном розыске.
Известно, что боевик был блокирован в одном из домов села. Кроме Гаджиева, в результате операции никто не пострадал.
Обращает на себя внимание тот факт, что силовики в текущем месяце уже вели поиски Гаджиева в селе Орота, однако боевик тогда обнаружен не был. В этот раз боевика удалось ликвидировать. В доме, в котором находился преступник, обнаружено стрелковое оружие.
Ожидается подтверждение информации от Национального антитеррористического комитета Российской Федерации.
Использованы фотографии: © EAST NEWS
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