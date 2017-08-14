В Дагестане ликвидирован главарь хунхахской бандгруппы

В ходе оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен боевик, который отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения он был ликвидирован.

РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о спецоперации, проведённой на территории дагестанского села Орота, расположенного в Хунзахском районе Республики Дагестан. В материале заявлено, что в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь так называемой хунзахской бандгруппы.Из материала информационного агентства:Речь идёт о боевике по имени Хаджимурат Гаджиев, который длительное время находился в федеральном розыске.Известно, что боевик был блокирован в одном из домов села. Кроме Гаджиева, в результате операции никто не пострадал.Обращает на себя внимание тот факт, что силовики в текущем месяце уже вели поиски Гаджиева в селе Орота, однако боевик тогда обнаружен не был. В этот раз боевика удалось ликвидировать. В доме, в котором находился преступник, обнаружено стрелковое оружие.Ожидается подтверждение информации от Национального антитеррористического комитета Российской Федерации.