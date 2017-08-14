В Южной Корее не усмотрели признаков подготовки КНДР к испытанию БРПЛ

Насколько мы знаем, в настоящее время в Северной Корее нет никакой особой динамики.

Согласно информации РИА Новости , агентство Рёнхап сообщает о заявлении официального представителя министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хёна об отсутствии у южнокорейской администрации данных о подготовке КНДР к испытанию баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ).Ранее американский интернет-портал "38North" сообщил о повышенной активности на судоверфи в Симпхо, которая, согласно оценкам экспертов, может указывать на подготовку к новому испытанию БРПЛ.Как пояснил Пэк Тхэ Хён, разведывательные службы США и Южной Кореи "пристально следят за возможными новыми провокациями Северной Кореи".