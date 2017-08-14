09:04 14 августа

Операторы БЛА из Израиля отказали МО Азербайджана в атаке на армянских военных

Согласно информации интернет-портала newsru.co.il, газета "Маарив а-Шавуа" сообщает о проводимой военным ведомством Израиля проверке информации об отказе операторов компании Aeronautics Defense Systems демонстрировать возможности новой беспилотной техники, передаваемой Азербайджану, на армянских целях.

Указывается, что в минобороны страны поступила жалоба, ADS изложенные в ней обвинения отрицает.

Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны. Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю.



Более месяца назад Баку посетила делегация ADS с целью обсуждения нового контракта на поставку БЛА, в частности так называемых барражирующих боеприпасов. Азербайджанские военные, рассчитывавшие организовать публичную телетранслянцию, изъявили желание увидеть их в действии в реальных боевых условиях, однако получили отказ от операторов беспилотников, несмотря на давление со стороны руководителей делегации. Один из операторов уволился, второй собирается это сделать.

Правила МО Израиля запрещают местным оружейным компаниям прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран без наличия особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).

В начале текущего года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" состоялся запуск производства самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба", являющихся лицензионной версией БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью.

Операторы БЛА из Израиля отказали МО Азербайджана в атаке на армянских военных


БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Беспилотник может действовать на дальности до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

Использованы фотографии: Eastnews
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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    состоялся запуск производства самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба", являющихся лицензионной версией БПЛА "Орбитер-1К"


    Интересно подпадает подобное вооружение под классификацию РСМД... what
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 07:45
      Армения и Азербайджан вообще не имеют никакого отношения к ДРМСД...
      Logall
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:47
        Армения и Азербайджан вообще не имеют никакого отношения к ДРМСД...

        Речь не о ДРСМД...а о РСМД...одна буковка ...всего лишь для понимания вопроса smile what
        Тот же ЛЕХА
      2. xetai9977 Сегодня, 08:36
        Фейковая "новость" скорее всего.
        xetai9977
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
          Фейковая "новость" скорее всего.

          А какова цель этого фейка...зачем вводить в заблуждение людей what ???
          Тот же ЛЕХА
        2. tamnun Сегодня, 08:57
          Цитата: xetai9977
          Фейковая "новость" скорее всего.

          100% фейк.
          Что МО Азербайджана , что МО Израиля , что фирмы производящие вооружения , прекрастно знают границы своих обязанностей , законы и ведомственные интсрукции.
          И переступать их , по причине -- Э!!! , типа -- сделай , брателло -- не катит и в общем да же как то смешно.
          Фейк однозначно.
          Смахивает на 27 уволившихся с Кука laughing
          tamnun
    2. abrakadabre Сегодня, 07:56
      Интересно подпадает подобное вооружение под классификацию РСМД... what
      Дальность не позволяет:
      Скорость 130 км/ч * продолжительность полета 2-3 ч = 260-390 км максимальной далности в один конец.
      боевой радиус в 100 км указан с учетом времени боевого дежурства (поиска и ожидания цели) и возврата к месту старта в случае отсутствия целей.
      abrakadabre
    3. Маз Сегодня, 08:13
      Операторы Правильно сделали, это не их война, а армяне парни мстительные и память у них кавказская- долголетняя. И в Израиле из полно...
      Маз
      1. alexmach Сегодня, 08:58
        Так себе у них память. Послушайте что о России хотя бы здесь на форуме они говорят. Дескать виновата, подставила бедных армян и с турцией что-то не воюет за Великую Армению.
        alexmach
  2. 210окв Сегодня, 07:06
    Это или фейк или в самом деле в Баку рамсы совсем попутали
    210окв
  3. garnik Сегодня, 07:59
    К сожалению войны не избежать.Пока идет процесс накопления оружия.После окончания сирийской войны ,обстрелянные так называемые туркоманы будут готовы воевать в закавказье , на что и рассчитывают власти т.н. Азербайджана. . Как говорится ,если войну нельзя избежать ,надо самому начинать.Увы.
    garnik
  4. TUFAN Сегодня, 08:30
    ФЕЙК однако
    TUFAN
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