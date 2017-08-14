Операторы БЛА из Израиля отказали МО Азербайджана в атаке на армянских военных

Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны. Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю.

Согласно информации интернет-портала newsru.co.il , газета "Маарив а-Шавуа" сообщает о проводимой военным ведомством Израиля проверке информации об отказе операторов компании Aeronautics Defense Systems демонстрировать возможности новой беспилотной техники, передаваемой Азербайджану, на армянских целях.Указывается, что в минобороны страны поступила жалоба, ADS изложенные в ней обвинения отрицает.Более месяца назад Баку посетила делегация ADS с целью обсуждения нового контракта на поставку БЛА, в частности так называемых барражирующих боеприпасов. Азербайджанские военные, рассчитывавшие организовать публичную телетранслянцию, изъявили желание увидеть их в действии в реальных боевых условиях, однако получили отказ от операторов беспилотников, несмотря на давление со стороны руководителей делегации. Один из операторов уволился, второй собирается это сделать.Правила МО Израиля запрещают местным оружейным компаниям прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран без наличия особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).В начале текущего года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" состоялся запуск производства самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба", являющихся лицензионной версией БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью.БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Беспилотник может действовать на дальности до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.