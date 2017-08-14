В Сирии замечен «Скрежет»

Вероятно, это свежая поставка из России. Хотя потенциально машина может быть трофеем, захваченным у террористов, которые, в свою очередь, "отжали" МТ-ЛБ у иракской армии. В то же время, она выглядит слишком хорошо для транспортера, который побывал в боях, да и ее зеленый камуфляж совсем не характерен для иракской машины, там МТ-ЛБ красят в "песочный" камуфляж".

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на вооружении правительственных сил Сирии, задействованных в районе Эс-Сухне, обнаружен бронированный транспортер МТ-ЛБ, оснащенный скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2.Как полагает военный эксперт Юрий Лямин, ранее данная техника у сирийской армии не наблюдалась, хотя она довольно часто встречается в Ираке.Установка ЗУ-23-2 на шасси МТ-ЛБ позволяет увеличить точность стрельбы в отличии от расположения пушки на легких пикапах и грузовиках, которые являются неустойчивой платформой для стрельбы из данного орудия.«Скрежет» (ЗУ-23-2 на шасси различной бронетехники) широко представлен в российских вооруженных силах, в особенности в ВДВ.