09:04 14 августа

В Сирии замечен «Скрежет»

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», на вооружении правительственных сил Сирии, задействованных в районе Эс-Сухне, обнаружен бронированный транспортер МТ-ЛБ, оснащенный скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2.

В Сирии замечен «Скрежет»


Как полагает военный эксперт Юрий Лямин, ранее данная техника у сирийской армии не наблюдалась, хотя она довольно часто встречается в Ираке.


Вероятно, это свежая поставка из России. Хотя потенциально машина может быть трофеем, захваченным у террористов, которые, в свою очередь, "отжали" МТ-ЛБ у иракской армии. В то же время, она выглядит слишком хорошо для транспортера, который побывал в боях, да и ее зеленый камуфляж совсем не характерен для иракской машины, там МТ-ЛБ красят в "песочный" камуфляж".


Установка ЗУ-23-2 на шасси МТ-ЛБ позволяет увеличить точность стрельбы в отличии от расположения пушки на легких пикапах и грузовиках, которые являются неустойчивой платформой для стрельбы из данного орудия.

«Скрежет» (ЗУ-23-2 на шасси различной бронетехники) широко представлен в российских вооруженных силах, в особенности в ВДВ.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20953.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Навигатор 1 Сегодня, 07:43
    Бейте бородачей да побольше!
    Навигатор 1
  2. seregatara1969 Сегодня, 07:45
    достойнейший ответ против джихад мобилей
    seregatara1969
  3. Александр 3 Сегодня, 07:53
    Если есть джихад мобиль то это анти бармолее мобиль.
    Александр 3
  4. Маз Сегодня, 08:06
    ПоБольше хороших и нужных товаров нашим друзьям и союзникам
    Маз
  5. Стройбат запаса Сегодня, 08:18
    Блин, мотолыга бессмертна...
    Стройбат запаса
    1. Мур Сегодня, 08:28
      Тот случай, когда от куска металла отпилили всё лишнее...
      Мур
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