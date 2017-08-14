Сирийский Т-72М1 с «уголковой защитой» выдержал попадание ПТУР
Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», танк Т-72М1 правительственных сил Сирии, оснащенный так называемой "уголковой защитой", выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты TOW американского производства.
ПТУР пыталась поразить правую переднюю часть башни. Смонтированные в этом месте защитные стальные экраны были сорваны, полностью уничтожен инфракрасный прожектор. Но, по всей видимости, машина осталась исправной и способной выполнять боевые задачи.
В начале 2017 года сирийские военные вместо решетчатых экранов стали устанавливать на танки Т-72М1 сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах. При этом штатная динамическая защита «Контакт» не демонтируется. Кроме того, в уязвимой нижней лобовой детали корпуса танка приваривается стальной короб, который, как правило, наполняется песком и гравием.
В ходе боевых действий в окрестностях Дамаска был подбит и уничтожен Т-72М1 с указанной защитой, находившийся на вооружении элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии.
ПТУР пыталась поразить правую переднюю часть башни. Смонтированные в этом месте защитные стальные экраны были сорваны, полностью уничтожен инфракрасный прожектор. Но, по всей видимости, машина осталась исправной и способной выполнять боевые задачи.
В начале 2017 года сирийские военные вместо решетчатых экранов стали устанавливать на танки Т-72М1 сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах. При этом штатная динамическая защита «Контакт» не демонтируется. Кроме того, в уязвимой нижней лобовой детали корпуса танка приваривается стальной короб, который, как правило, наполняется песком и гравием.
В ходе боевых действий в окрестностях Дамаска был подбит и уничтожен Т-72М1 с указанной защитой, находившийся на вооружении элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20952.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти