09:03 14 августа

Сирийский Т-72М1 с «уголковой защитой» выдержал попадание ПТУР

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», танк Т-72М1 правительственных сил Сирии, оснащенный так называемой "уголковой защитой", выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты TOW американского производства.

Сирийский Т-72М1 с «уголковой защитой» выдержал попадание ПТУР


ПТУР пыталась поразить правую переднюю часть башни. Смонтированные в этом месте защитные стальные экраны были сорваны, полностью уничтожен инфракрасный прожектор. Но, по всей видимости, машина осталась исправной и способной выполнять боевые задачи.






В начале 2017 года сирийские военные вместо решетчатых экранов стали устанавливать на танки Т-72М1 сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах. При этом штатная динамическая защита «Контакт» не демонтируется. Кроме того, в уязвимой нижней лобовой детали корпуса танка приваривается стальной короб, который, как правило, наполняется песком и гравием.

В ходе боевых действий в окрестностях Дамаска был подбит и уничтожен Т-72М1 с указанной защитой, находившийся на вооружении элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20952.htm
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Комментарии 7

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  1. Александр 3 Сегодня, 08:17
    Смекалка и рабочие руки против технологии убийства.
    Александр 3
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:26
    Испытание боем ... это по сути и есть ключевой эксперимент ... если выдержал удар ... значит направление инженерной мысли верное ...
    silberwolf88
  3. Alexey-74 Сегодня, 08:28
    Много факторов....может просто повезло.
    Alexey-74
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
    ... жить захочешь - придумаешь... смекалка и умение всегда на высоте в военных конфликтах...
    a.s.zzz888
  5. Навигатор 1 Сегодня, 08:51
    По-любому голова будет работать и будешь что небудь мудрить, чтобы обмануть костлявую.
    Навигатор 1
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:54
    В общем, танки в очередной раз доказали, что списывать их со счётов - рано. Только в городе им пока делать нечего. Ну пока не обзаведётся "стеклянными стенами" и всякой разведвсячиной для обнаружения противников НА ВСЕХ УРОВНЯХ. В обычном исполнении анкет на городских улицах без НОРМАЛЬНОГО пехотного прикрытия - скорее жертва, чем охотник.
    Горный стрелок
  7. _Jack_ Сегодня, 09:01
    да уж, уже слухи и домыслы печатаем
    Но, по всей видимости, машина осталась исправной

    Что значит "по всей видимости"? Сами так придумали?
    _Jack_
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