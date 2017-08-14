Польша разворачивает украинцев обратно
Портал «Украина.ру» публикует данные о том, что лидером среди стран Европейского союза по числу депортированных граждан Украины является Польша. Издание со ссылкой на Государственную пограничную службу Польши сообщает, что только с начала 2017 года обратно на Украину в принудительном порядке (из Польши) было отправлено 10,4 тыс. граждан «незалэжной».
Рост числа депортированных произошёл в последние месяцы – после введения безвиза. Польские правоохранители начали кампанию против тех украинских граждан, которые нарушают миграционный режим по срокам нахождения на территории ЕС, а также осуществляют незаконную трудовую деятельность.
Польские законы достаточно суровы по отношению к нелегалам. После выдворения закон предполагает запрет на въезд в Польшу на срок до пяти лет.
Вывод один: в связи с нехваткой рабочих мест на Украине выдворенные из Польши украинские граждане будут осуществлять попытки по поиску возможности трудоустройства в других странах. Как показывает практика, наиболее предпочтительным вариантом для депортированных из ЕС становятся Россия, Казахстан и Белоруссия. Искать работу в эти страны отправляется каждый второй, депортированный из ЕС.
Рост числа депортированных произошёл в последние месяцы – после введения безвиза. Польские правоохранители начали кампанию против тех украинских граждан, которые нарушают миграционный режим по срокам нахождения на территории ЕС, а также осуществляют незаконную трудовую деятельность.
Польские законы достаточно суровы по отношению к нелегалам. После выдворения закон предполагает запрет на въезд в Польшу на срок до пяти лет.
Вывод один: в связи с нехваткой рабочих мест на Украине выдворенные из Польши украинские граждане будут осуществлять попытки по поиску возможности трудоустройства в других странах. Как показывает практика, наиболее предпочтительным вариантом для депортированных из ЕС становятся Россия, Казахстан и Белоруссия. Искать работу в эти страны отправляется каждый второй, депортированный из ЕС.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти