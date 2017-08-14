09:03 14 августа

Польша разворачивает украинцев обратно

Портал «Украина.ру» публикует данные о том, что лидером среди стран Европейского союза по числу депортированных граждан Украины является Польша. Издание со ссылкой на Государственную пограничную службу Польши сообщает, что только с начала 2017 года обратно на Украину в принудительном порядке (из Польши) было отправлено 10,4 тыс. граждан «незалэжной».

Рост числа депортированных произошёл в последние месяцы – после введения безвиза. Польские правоохранители начали кампанию против тех украинских граждан, которые нарушают миграционный режим по срокам нахождения на территории ЕС, а также осуществляют незаконную трудовую деятельность.

Польша разворачивает украинцев обратно



Польские законы достаточно суровы по отношению к нелегалам. После выдворения закон предполагает запрет на въезд в Польшу на срок до пяти лет.

Вывод один: в связи с нехваткой рабочих мест на Украине выдворенные из Польши украинские граждане будут осуществлять попытки по поиску возможности трудоустройства в других странах. Как показывает практика, наиболее предпочтительным вариантом для депортированных из ЕС становятся Россия, Казахстан и Белоруссия. Искать работу в эти страны отправляется каждый второй, депортированный из ЕС.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. silberwolf88 Сегодня, 08:29
    а по идее Россия должна быть в лидерах ...
    Всех ветеранов/участников АТО ... всех националов майданных активистов и волонтёров ... медийную шушару поддержавшую режим ... всех не пускать ... а кто уже пробрался - с вещами на выход ...
    silberwolf88
    1. НасРать Сегодня, 08:41
      В Польше не против работников из Украины...- свои уехали в Лондоны, а эти подменяют их ... Поэтому статья притянута к статистике ...
      Собственно украинцев сейчас везде можно встретить в качестве дешевой рабочей силы, вон в Финляндии потерялись 40 человек сборщиков ягод- нашли другую работу laughing

      http://vakansii-v-polshe.com/otzyvy-ukraincev-o-z
      hizni-i-rabote-v-polshe-v-2017-godu/
      НасРать
    2. сибиралт Сегодня, 08:48
      10 тысяч выдворенных украинцев маловато будет. Их в Польше миллионы. Но тенденция наметилась.
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 08:52
        Да нет там ни какой тенденции. Статья нагнетает ложные ощущения ..
        НасРать
    3. Зяблицев Сегодня, 08:54
      Как не крути, для нас украинцы - это родной народ, а для поляков - это рабы! Вот только глупые украинцы, этого в массе своей не понимают от тщательно скрываемой провинциальной неполноценности!
      Зяблицев
      1. НасРать Сегодня, 08:55
        Цитата: Зяблицев
        Как не крути, для нас украинцы - это родной народ, а для поляков - это рабы!

        Да не рабы, а дешёвая рабочая сила... собственно у нас такое же отношение...

        Платят украинцам немного меньше чем полякам, поэтому назвать их дешёвой можно относительно... полякам выгоден прилив рабочей силы ..при этом языкового барьера ,как такового нет. Польша в шоколаде, украинцы с работой - полная идиллия. А кто пьёт и ругается матом - выдворяют - вот вам и 10 тыс. за 7 месяцев..
        НасРать
    4. Венд Сегодня, 08:58
      Ну вот как-то так
      Венд
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:30
    Самое веселье начнётся когда поляки западную укрейн отжимать будут..Ждём с нетерпением.Вспомнят сразу что Россия всё-таки братья наверное : feel : А начнётся это фишка когда Польша начнёт бендерам паспорта свои выдавать в массовом количестве.
    Наблюдатель2014
    1. silberwolf88 Сегодня, 08:42
      только вот этого братства нам и не надо ... ну не братья вообще ни разу ...
      silberwolf88
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
      Наблюдатель2014 Сегодня, 08:30
      Самое веселье начнётся когда поляки западную укрейн отжимать будут..Ждём с нетерпением.

      hi ... вот поляки нарисуют паспорта новые, и попрут друг на друга, " с косами и вилами"... laughing
      a.s.zzz888
  3. koksalek Сегодня, 08:33
    Безвизг ? С визгом заворачивают обратно
    koksalek
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:34
    Однако, процесс пошёл! Чей Львов, скакуны? А чей Вильно, "младонатовцы"?
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 08:44
      Ох , сейчас скакуасы и лабуасы на Вас набросятся, ведь правду не любят что одни, что другие. wink hi
      Джедай
  5. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Самолёт летит колеса стёрлися, они не ждали вас! а вы приперлися... wink
    Masya Masya
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
    с начала 2017 года обратно на Украину в принудительном порядке (из Польши) было отправлено 10,4 тыс. граждан «незалэжной».

    ... братья навеки в засос... laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр 3 Сегодня, 08:45
      Насосались? Езжайте назад.
      Александр 3
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
        Александр 3 Сегодня, 08:45 ↑
        Насосались? Езжайте назад.

        ... походу это только фантики, а цветочки ещё впереди... laughing
        a.s.zzz888
  7. japs Сегодня, 08:42
    Десять тыс.+...
    Это мелочи, вот когда счет пойдет на сотни тысяч, вот тогда это станет для еврогейского бунда проблемой.
    japs
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:48
      japs Сегодня, 08:42
      Десять тыс.+...
      Это мелочи, вот когда счет пойдет на сотни тысяч, вот тогда это станет для еврогейского бунда проблемой.

      ... тогда поляки укрокаклов, будут бульдозером "выдворять"... laughing
      a.s.zzz888
  8. gukoyan Сегодня, 08:43
    Не надо нам тут хохлов и так у нас в Краснодаре много украинцев тусуется.
    gukoyan
  9. Екатерина II Сегодня, 08:53
    Недавно польские СМИ опубликовали информацию о том, что количество граждан из Украины в два раза увеличилось, ведь два года назад Польская Республика выдала практически 800 тысяч разрешений на работу, и большую их часть получили украинцы (98%). Такой спрос на трудоустройство в этой стране обусловлен проблемами Украины с Россией, ведь раньше именно последняя предлагала соседям достаточно неплохой рынок труда.

    Если говорить о том, сколько граждан Украины работает в Польше, то можно сказать о том, то сегодня эта цифра (согласно информации из официальных источников) достигает практически одного миллиона, при этом за год такая масса людей зарабатывает примерно 2 миллиарда долларов за год. В основном поляки принимают тех граждан, которые приезжают на сезонную работу (например, на сбор клубники), потому что коренные жители страны почему-то с большой неохотой выполняют такую работу, предпочитая зарабатывать деньги где-то за границей (чаще всего они выбирают Германию, которая предлагает эмигрантам легальную работу и достаточно высокую заработную плату).
    Украинцы считаются одними из национальных меньшинств Польши, и при последней переписи населения было выяснено то, что больше 25-ти тысяч граждан Польской Республики причисляют себя именно к этой национальности. Никто точно не может сказать о том, сколько украинцев в Польше 2017 будет жить и работать, потому что количество людей постоянно меняется, однако недавно специалисты подсчитали, что на территории страны регулярно проживает до 500 тысяч жителей Украины.
    При таком количестве украинцев-приехавших на сезонную работу--10 тыс выдворенных за нарушение правил--капля в море.
    Екатерина II
    1. Смог Сегодня, 09:03
      Цитата: Екатерина II
      Екатерина II Сегодня, 08:53

      Ну что можно сказать в ответ на Ваш трактат? Польша- Украина- дружба навек.......
      Вот только не знаю какой знак в конце ставить, вопросительный или восклицательный, поэтому поставил многоточие.
      Смог
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