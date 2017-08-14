09:04 14 августа

Трамп не обозначал для КНДР красной линии

Согласно информации ТАСС, газета Washington Examiner сообщает о заявлении помощника президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Тома Боссерта, который указал, что Дональд Трамп не определял для Северной Кореи черты, пересечение которой приведет к неминуемым последствиям.

Президент Трамп разумно не обозначал красных линий, он дальновидно их избегал. Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными.





Со слов Боссерта, кризис вокруг КНДР был создан не новым президентом США, а принят в качестве проблемного багажа от предыдущих администраций, в связи с чем "данный вопрос выходит за рамки партийной политики".

В течение прошедшей недели Вашингтон и Пхеньян неоднократно обменивались угрозами. Если Трамп обещал ответить на провокации КНДР "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", то в Северной Корее заявляли о возможности нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. Все эти высказывания проходили на фоне введения Совбезом ООН новых санкций против КНДР, которые в Пхеньяне обозначили в качестве «террористического акта».

Использованы фотографии: AFP/East News
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Комментарии 12

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  1. silberwolf88 Сегодня, 08:32
    Это он для себя её не обозначил ... вдруг придётся отступить ... надо ведь и лицо как-то сохранить ... Гуам не Гуам ... а от баз в Корее и в Окинаве ничего не останется ... да и потери пойдут на десятки и сотни тысяч ... с мирными вперемешку ...
    Хотя у меня Ын вызывает странные ощущения провокатора ...
    silberwolf88
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:45
      Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными.

      Ага ...авианосцы США то вперед ...то назад ...
      вы уж определитесь как ЫНА пугать.
      Трамп с ЫНОМ два сапога пара...дополняют друг друга .
      Тот же ЛЕХА
    2. igorj 51 Сегодня, 08:48
      Хотя у меня Ын вызывает странные ощущения провокатора ...

      А вот у меня стойкое ощущение провокатора вызывает как раз Трамп...
      igorj 51
    3. Rus2012 Сегодня, 08:55
      Цитата: silberwolf88
      надо ведь и лицо как-то сохранить ...

      Дональд Трамп не определял для Северной Кореи черты, пересечение которой приведет к неминуемым последствиям.

      ...коллеги, ситуация для Трампа уже вышла за край. В любом случае, всё для него хуже некуда:
      - бить по СевКорее нельзя, иначе 3МВ в горячей фазе
      - не бить тоже нельзя - "потеря лица" всего США

      Скажете - "договариваться" (с КНР, с КНДР...) - может получит пулю как Джон Кеннеди.
      Т.е. фактически его загнали "за флажки", поэтому "ударить" - для него меньшее зло из возможных. Есть мизерный шанс - "изобразить удар", чтобы при этом ничего не изменилось...
      Rus2012
    4. сибиралт Сегодня, 08:56
      Ын еще и слова не сказал, а Трамп лается с дикторами северо - корейского телевидения, и это называется "дальновидностью"? fool
      сибиралт
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:01
        Да зassыт он, КНДР единственная страна, которую они реально побаиваются.
        DIVAN SOLDIER
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:41
    Трамп лучше займись делом! Сломай все памятники времён гражданской войны.Пусть народ США друг другу морды бить начнёт.У нас всё готово не дать нашей Аляске пострадать от гражданской войны если что feel bully
    Наблюдатель2014
  3. Копчёный Сегодня, 08:43
    Красных линий может и нет, за то есть Иванка и её девичья психика.
    Копчёный
    1. Masya Masya Сегодня, 08:54
      Цитата: Копчёный
      Красных линий может и нет

      За то красных флажков предостаточно... облажил не фиг делать...
      Masya Masya
  4. Masya Masya Сегодня, 08:51
    Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными.

    Это он точно про Трампа говорит? recourse
    Masya Masya
  5. igorj 51 Сегодня, 08:53
    Президент Трамп разумно не обозначал красных линий, он дальновидно их избегал. Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными.

    Зашибись...! А обещания "огня и ярости" и "невиданной мощи", а так же то что "Северная Корея очень, очень пожалеет.." ЭТО всё что было..Взвешенные действия..? Ну ну...
    Со слов Боссерта, кризис вокруг КНДР был создан не новым президентом США, а принят в качестве проблемного багажа от предыдущих администраций, в связи с чем "данный вопрос выходит за рамки партийной политики".

    А Трамп вместо того что бы хоть как то решать этот кризис наоборот его только подогревает и усугубляет своими обещаниями "огня и ярости", как мы видим оказавшимися абсолютным блефом..
    igorj 51
  6. лысова Сегодня, 08:57
    Ой не туда ты полез Дональд. Занимался бы своим делом. Вы, в Америке всегда что то "выбираете", хотя были исключения, которые подавили в корню. Плевала на,Вас, Корея с высокой башни и я за них.
    лысова
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