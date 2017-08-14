Трамп не обозначал для КНДР красной линии

Президент Трамп разумно не обозначал красных линий, он дальновидно их избегал. Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными.

Согласно информации ТАСС , газета Washington Examiner сообщает о заявлении помощника президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Тома Боссерта, который указал, что Дональд Трамп не определял для Северной Кореи черты, пересечение которой приведет к неминуемым последствиям.Со слов Боссерта, кризис вокруг КНДР был создан не новым президентом США, а принят в качестве проблемного багажа от предыдущих администраций, в связи с чем "данный вопрос выходит за рамки партийной политики".В течение прошедшей недели Вашингтон и Пхеньян неоднократно обменивались угрозами. Если Трамп обещал ответить на провокации КНДР "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", то в Северной Корее заявляли о возможности нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. Все эти высказывания проходили на фоне введения Совбезом ООН новых санкций против КНДР, которые в Пхеньяне обозначили в качестве «террористического акта».