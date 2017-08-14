МИДу Польше заявили о вине страны в развязывании 2МВ
Как сообщает новостной портал «Ридус», председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опроверг достоверность заявления МИД Польши о вине СССР в начале Второй мировой войны.
Польская оккупация Чехословакии в 1938 году остается вне пристального внимания западных исследователей, делающих в последнее время основной акцент на пакте Молотова — Риббентропа и выводы о том, что Сталин являлся вторым главным виновником развязывания Второй мировой после Гитлера.
В октябре 1938 года Польша ввела войска на чехословацкую территорию Тешинская Силезия. В это время по инициативе Гитлера осуществлялось расчленение страны при одобрении Англии и Франции.
Заключение СССР договора о ненападении с нацистской Германией произошло в результате отказа Парижа и Лондона от антигерманского союза с Москвой и постепенным усилением Третьего рейха в ходе передела Европы при попустительстве «гарантов свободного мира». Решив поучаствовать в этом процессе, Польша уже в следующем году сама стала жертвой.
Нет, господин Ващиковский [глава внешнеполитического ведомства]. Начало Второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее.
Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года
Польская оккупация Чехословакии в 1938 году остается вне пристального внимания западных исследователей, делающих в последнее время основной акцент на пакте Молотова — Риббентропа и выводы о том, что Сталин являлся вторым главным виновником развязывания Второй мировой после Гитлера.
В октябре 1938 года Польша ввела войска на чехословацкую территорию Тешинская Силезия. В это время по инициативе Гитлера осуществлялось расчленение страны при одобрении Англии и Франции.
Ввод польских войск в Тешинскую область
Заключение СССР договора о ненападении с нацистской Германией произошло в результате отказа Парижа и Лондона от антигерманского союза с Москвой и постепенным усилением Третьего рейха в ходе передела Европы при попустительстве «гарантов свободного мира». Решив поучаствовать в этом процессе, Польша уже в следующем году сама стала жертвой.
Использованы фотографии: East News
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