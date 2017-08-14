МИДу Польше заявили о вине страны в развязывании 2МВ

Нет, господин Ващиковский [глава внешнеполитического ведомства]. Начало Второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее.

Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года

Ввод польских войск в Тешинскую область