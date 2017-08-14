09:04 14 августа

МИДу Польше заявили о вине страны в развязывании 2МВ

Как сообщает новостной портал «Ридус», председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опроверг достоверность заявления МИД Польши о вине СССР в начале Второй мировой войны.

Нет, господин Ващиковский [глава внешнеполитического ведомства]. Начало Второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее.


МИДу Польше заявили о вине страны в развязывании 2МВ

Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-майора Богислава фон Штудница на параде «Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 года



Польская оккупация Чехословакии в 1938 году остается вне пристального внимания западных исследователей, делающих в последнее время основной акцент на пакте Молотова — Риббентропа и выводы о том, что Сталин являлся вторым главным виновником развязывания Второй мировой после Гитлера.

В октябре 1938 года Польша ввела войска на чехословацкую территорию Тешинская Силезия. В это время по инициативе Гитлера осуществлялось расчленение страны при одобрении Англии и Франции.


Ввод польских войск в Тешинскую область


Заключение СССР договора о ненападении с нацистской Германией произошло в результате отказа Парижа и Лондона от антигерманского союза с Москвой и постепенным усилением Третьего рейха в ходе передела Европы при попустительстве «гарантов свободного мира». Решив поучаствовать в этом процессе, Польша уже в следующем году сама стала жертвой.

Использованы фотографии: East News
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Маз Сегодня, 08:52
    Сидеть бы полякам и не говорить, а то немцы архивы поднимут, чехи обидятся и "украинцы" завопят об том шо львов уж их город с покое веков. laughing
    Маз
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:54
      Полякам хочется нового передела территорий ЕВРОПЫ и пересмотра итогов 2 Мировой войны...иначе я могу не объяснить их тупого упорства навешивания ярлыков на СССР.
      Тот же ЛЕХА
      1. dedBoroded Сегодня, 09:02
        Тут они могут допрыгаться до передела собственных территорий. Практически все войны начинались из-за земель и заканчивались тем , что победители безжалостно кроили побежденных. А поляков история опять ничему не научила.
        dedBoroded
    2. Венд Сегодня, 08:57
      Цитата: Маз
      Сидеть бы полякам и не говорить, а то немцы архивы поднимут, чехи обидятся и "украинцы" завопят об том шо львов уж их город с покое веков. laughing

      Полякам бы вспомнить, что именно СССР и Сталин, продавили решение о восстановлении Польши, как государства.
      Венд
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:54
    Жёстче надо отстаивать историческую правду ... в том числе с опорой на Нюренбергский трибунал и его решения ...
    У поляков окончательно победили те кто отсиживался в лондонском правительстве и потом с помощью формирований Армии крайовой стрелял в спину нашим войскам ... действовал по сути заодно с нацистами ...
    silberwolf88
  3. AKsvlad047 Сегодня, 08:54
    Не надо слушать эту голубую Европу! Надо просто работать и становиться сильней! Когда мы их прижмем экономически, все сразу прибегут обратно к России, вот тогда и дадим им пипетку отдудонить!!!
    AKsvlad047
  4. vladimirvn Сегодня, 08:55
    Хватить играть в толерантность. Доставать архивы и вбрасывать в СМИ все, что касается гнусной политики Польши по отношению к своим соседям. Нацистской политики в отношении евреев, литовцев, украинцев. Наступательная внешняя политика в этом вопросе, залог если и не успеха, то по крайней мере уважения и страха. А с поляками по другому нельзя.
    vladimirvn
  5. Стройбат запаса Сегодня, 08:55
    Что поделать. Польша в Европе - вечный под... подпевала. Подмахивает каждому, кто заявит претензию на лидерство. В результате и становится "жертвой" нового хозяина, который почему-то ее всерьёз не воспринимает
    Стройбат запаса
  6. Alena Frolovna Сегодня, 08:56
    Чуточку переиначивая Крылова произнесём:

    "Уж сколько раз твердили миру,
    Что ложь гнусна, вредна;
    но только всё не впрок..."

    «Ложь останется ложью и никогда правдой быть не может».
    Препобоный Амвросий Оптинский

    Крест у России такой - быть поруганной, оболганной, но потихоньку спасающей мiр. У хулителей недолог век.
    Alena Frolovna
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:58
    Всякий период, когда поляки проявляли гонор и начинали слишком хвататься за саблю, заканчивался "РАЗДЕЛОМ ПОЛЬШИ"! Соскучились?
    Горный стрелок
  8. Fast_mutant Сегодня, 08:59
    Опять эти вечно рифлексирующие поляки по поводу того, что они белые и пушистые. Жертвы. В 1938 Чехии кусок урвали, в 1945 Германии. Отдайте ЧУЖОЕ, потом плачьтесь! За это поляков и не любят, что сами ничего не отвоевали, а все "подарками" поимели. Правда один "рыжий" танк уних не плохо воевал, судя по сериалу. )))
    Fast_mutant
  9. Fast_mutant Сегодня, 09:01
    Цитата: Маз
    Сидеть бы полякам и не говорить, а то немцы архивы поднимут,

    Погодь... Ща они под амерами поизвиваются и наконец то станет Польша "от моря до моря"! )))
    Fast_mutant
Картина дня