Рассекреченный доклад: ЦРУ и MI6 в 50-е не поделили "Лесных братьев" в Прибалтике

Каждая из специальных служб планировала действовать в Прибалтике самостоятельно. Американцы собирались реализовать план по высадке агентов в Курземе (Латвия) с целью поддержки «лесных братьев». Однако операция не учитывала интересы британцев, и её было решено свернуть. Для распределения зон деятельности было созвано секретное совещание в Лондоне.

Прибалтийский информационный портал LSM.lv публикует данные, касающиеся не так давно рассекреченных архивов Центрального разведывательного управления США. Материалы вполне можно назвать сенсационными. Во-первых, они подтверждают, что американские спецслужбы оказывали помощь прибалтийским ультранационалистам в 40-50-е годы прошлого века, во-вторых, сообщают о проявившейся в 50-е годы конкуренции между спецслужбами США и Британии.В статье рассказывается о том, что представители MI6 не хотели уступать американцам сферу своего влияния в Прибалтике.Их материала:В материале заявлено, что британцы заявили американцам, что у них есть план совместной операции со шведскими спецслужбами для поддержки «курземских партизан» (это ультранационалистическая группировка фактически из той же системы, что и «лесные братья»). Речь идёт о создании сети диверсионных групп, которые возглавлялись представителями британской и шведской разведок. Сообщается, что один из агентов действовал на эстонской территории, и именно Эстонию в MI6 рассматривали как плацдарм для деятельности националистов против СССР.Сообщается, что совместная спецоперация ЦРУ и MI6 по «спасению лесных братьев» началась в Прибалтике в 1953 году.Это очередное доказательство того, что и сегодня экстремистские группировки (на той же Украине) – продукт деятельности западных спецслужб, в первую очередь направленный на ослабление России.