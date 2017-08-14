11:13 14 августа

Рассекреченный доклад: ЦРУ и MI6 в 50-е не поделили "Лесных братьев" в Прибалтике

Прибалтийский информационный портал LSM.lv публикует данные, касающиеся не так давно рассекреченных архивов Центрального разведывательного управления США. Материалы вполне можно назвать сенсационными. Во-первых, они подтверждают, что американские спецслужбы оказывали помощь прибалтийским ультранационалистам в 40-50-е годы прошлого века, во-вторых, сообщают о проявившейся в 50-е годы конкуренции между спецслужбами США и Британии.

Рассекреченный доклад: ЦРУ и MI6 в 50-е не поделили "Лесных братьев" в Прибалтике


В статье рассказывается о том, что представители MI6 не хотели уступать американцам сферу своего влияния в Прибалтике.


Их материала:
Каждая из специальных служб планировала действовать в Прибалтике самостоятельно. Американцы собирались реализовать план по высадке агентов в Курземе (Латвия) с целью поддержки «лесных братьев». Однако операция не учитывала интересы британцев, и её было решено свернуть. Для распределения зон деятельности было созвано секретное совещание в Лондоне.


В материале заявлено, что британцы заявили американцам, что у них есть план совместной операции со шведскими спецслужбами для поддержки «курземских партизан» (это ультранационалистическая группировка фактически из той же системы, что и «лесные братья»). Речь идёт о создании сети диверсионных групп, которые возглавлялись представителями британской и шведской разведок. Сообщается, что один из агентов действовал на эстонской территории, и именно Эстонию в MI6 рассматривали как плацдарм для деятельности националистов против СССР.

Сообщается, что совместная спецоперация ЦРУ и MI6 по «спасению лесных братьев» началась в Прибалтике в 1953 году.

Это очередное доказательство того, что и сегодня экстремистские группировки (на той же Украине) – продукт деятельности западных спецслужб, в первую очередь направленный на ослабление России.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:26
    Вполне возможно! На тот момент "лесные братья" - хоть и временный но действенный рычаг террора против Советской власти.
    Вождь краснокожих
    1. Чёрный Сегодня, 09:29
      Вот и всё , что нужно знать о прибалтийских "борцах за независимость" laughing....обыкновенные проамериканские прокладки
      Чёрный
      1. BecmepH Сегодня, 10:02
        Цитата: Чёрный
        Вот и всё , что нужно знать о прибалтийских "борцах за независимость" laughing....обыкновенные проамериканские прокладки

        Вот у меня только вопрос возник: " А зачем эти "сенсационные" данные опубликовали?"
        BecmepH
        1. Чёрный Сегодня, 10:05
          Цитата: BecmepH
          Вот у меня только вопрос возник: " А зачем эти "сенсационные" данные опубликовали?"

          Я не американец...мне их логику не понять...если она вообще есть request smile
          Чёрный
        2. dik-nsk Сегодня, 10:09
          да тут все просто, црушники рассекретили по сроку давности и вывесили по закону в публичку, а прибалтийский ресурс просто перепостил
          dik-nsk
          1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:15
            ...а прибалтийский ресурс просто перепостил
            Не, эсты эти материалы собирались ещё в советское время опубликовать. Просто менталитет местный такой - сейчас только тормоза отпустили.
            Чёрный Полковник
          2. BecmepH Сегодня, 10:18
            Цитата: dik-nsk
            да тут все просто, црушники рассекретили по сроку давности и вывесили по закону в публичку, а прибалтийский ресурс просто перепостил

            Так это всё понятно. Но зачем
            прибалтийский ресурс просто перепостил?
            Это жжжж не спроста (С)
            BecmepH
      2. Слесарь Сегодня, 10:40
        Цитата: Чёрный
        обыкновенные проамериканские прокладки

        Это необыкновенные прокладки -это оби-оkей с ниточкой ,чуть что -сразу эвакуация за ниточку wink
        Слесарь
    2. Зяблицев Сегодня, 09:38
      Если англосакские спецслужбы в содружестве с сионистским капиталом создали Третий рейх, то чего там говорить о каких то прибалтийских нищебродах болтающихся по лесам с берданками или узколобых националистов с Западной Украины сегодня...Это все Капитан Очевидность! laughing
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 09:44
        Цитата: Зяблицев
        Если англосакские спецслужбы создали Третий рейх,

        ...и укрывли у себя тысячи нацистских преступников. Американская разведслужба прятала от международного правосудия десятки нацистских военных преступников и их пособников ( на эту тему был даже подготовлен шестисотстраничный доклад Минюста США, который был даже опубликован,несмотря на противодействие ЦРУ, но со значительными сокращениями самых пикантных моментов.....автор доклада, правда, как то странно быстренько и на радость спецслужбам помер, хотя вроде бы не собирался laughing )...почему бы нам не напомнить об этом?
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 09:56
          Вот и появилось железобетонное основание к героизации этих братьев - их же "партнёры и спасители" выкормили. Ну чем не "хэрои"? fool
          Джедай
  2. лысова Сегодня, 09:29
    А,Вы, с прибалтами больше связывайтесь у России опыт есть.
    лысова
  3. Olegater Сегодня, 09:38
    Нет ничего такого саерхестественного что запад финансировал , организовывал террористов из фашистских подстилок для террора на территории Советского Союза. Да и возведение гитлера, его спонсирование тоже их капиталовложение. А в настоящее время это приобрело ураганный характер. Уже не стесняются ничего. Наверное Сталин был не прав, что не выжег к хренам этих толерастов и их подстилок в скакуандии и пороебалтии.
    Olegater
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:18
      Сталин был не прав, что не выжег к хренам этих толерастов и их подстилок в скакуандии и пороебалтии.
      Просто отец народов рано из жизни ушёл - последних скакунов и лесных братьев ещё в начале 60-х по лесам гоняли
      Чёрный Полковник
  4. japs Сегодня, 09:45
    Если Вы видите какую-то отвратительную гадость и подлость в истории какого либо государства, то следует рассмотреть все внимательно и Вы обнаружите за нею наглосаксов. Это их практика.
    japs
  5. Tusv Сегодня, 09:45
    Материалы вполне можно назвать сенсационными. Во-первых, они подтверждают, что американские спецслужбы оказывали помощь прибалтийским ультранационалистам в 40-50-е годы прошлого века, во-вторых, сообщают о проявившейся в 50-е годы конкуренции между спецслужбами США и Британии.

    Я думаю, что не будет сенсацией выставить пару инвойсов на кругленькую сумму обеим колониальным державкам
    Tusv
  6. pvv113 Сегодня, 09:47
    совместная спецоперация ЦРУ и MI6 по «спасению лесных братьев» началась в Прибалтике в 1953 году.

    Дождались шакалы смерти товарища Сталина
    pvv113
  7. Ныробский Сегодня, 10:14
    Их участие в поддержке нациков и прочей швали против СССР давно было всем известно, а теперь ещё и получило документальную доказательную базу.
    Ныробский
    1. Tusv Сегодня, 10:39
      Цитата: Ныробский
      Их участие в поддержке нациков и прочей швали против СССР давно было всем известно, а теперь ещё и получило документальную доказательную базу.

      Я так думаю, что танков на 1.5 миллиардов и Варшавянок уже можно поставлять соседу по Каспию. Юридически - в течении пяти лет, уже наступило, позопозовчера
      Tusv
  8. Ingvar0401 Сегодня, 10:22
    1988 год, курсанты КВВМУ едем из Калининграда в Таллинн на автобусе на практику. Под Ригой, автобус на скорости 90 км/ч переворачивается. Ни одна машина не остановилась, встали цепью, перекрыли дорогу, на руках окровавленный курсант. Остановили машину, слова водителя "Он мне кровью заднее сиденье испачкает. Не повезу" ....Дождались нашего "Урала", но он умер.....
    Ingvar0401
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