Проект «ЗЗ». Мы поедем, мы помчимся…
Эксперты «Stratfor» утверждают, что высококвалифицированные кадры покидают Россию. Темпы эмиграции особенно выросли за последние годы. Утечка мозгов негативно повлияет на состояние российской экономики в будущем. Однако эксперты из Москвы в выводах и прогнозах американского мозгового треста всё-таки сомневаются.
Согласно исследованию аналитической компании «Stratfor», выдержки из которого приводит «Независимая газета», у России впереди небывалый рост эмиграции. Отъезд высококвалифицированных специалистов в близком будущем приведёт к негативным последствиям для российской экономики, а заодно и политики.
По мнению аналитиков мозгового треста, всё больше россиян задумывается о переезде за границу. Это происходит на фоне падения доходов и борьбы властей с гражданской активностью. В «Stratfor» не сомневаются: очень скоро Россию накроет «самая крупная за последние двадцать лет» волна эмиграции. В компании полагают, что покинуть страну морально готова половина российской молодёжи. Стало быть, утечка мозгов долгие годы будет вредить российской экономике. Итогом станет ухудшение ситуации в системах образования и здравоохранения. Что до инновационных компаний, то их проекты в значительной степени уйдут за пределы России. Предпринимательство в стране существенно сократится, приводит издание выводы американских аналитиков.
Кроме того, доклад указывает на основные причины роста эмиграции. Отъезжающие разочарованы слабостью гражданского общества, не доверяют ни правоохранительной, ни судебной системе. Им не по душе ужесточение законодательства и введение правил для пользователей Интернета. Уезжают не только учёные и предприниматели, но и политические активисты и журналисты.
По подсчётам компании, ущерб страны от эмиграции может составлять до полутора триллиона долларов ежегодно! За один лишь последний год Россию покинуло две тысячи миллионеров и миллиардеров (долларовых). Перекочевали за границы, разумеется, и их финансовые активы. Сведения Росстата, отмечает «НГ», подтверждают косвенно позицию иностранных аналитиков: с начала 2012 года количество граждан РФ, покидающих страну, выросло с 36 тысяч до 350 тысяч. На те же тенденции указывает доклад Комитета гражданских инициатив «Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века». Причём эксперты из комитета полагают, что следует «корректировать официальные данные Росстата о масштабах эмиграции из России в 3—4 раза в сторону увеличения».
Есть, впрочем, и иные данные, однако их происхождение — всего лишь опросы. К примеру, опрос ВЦИОМ показал: количество желающих покинуть страну осталось без изменений — 10 процентов населения. Правда, отмечается изменение причин, по которым люди хотят уехать с родины. Вдобавок выяснилось, что всё больше россиян с начала 2017 года переходит от слов к действиям. Действия следующие: респонденты сообщают о накоплении сумм денег, изучении языка, получении консультаций. Число тех, кто ничего не предпринимает по поводу предполагаемого отъезда, снизилось с 63% до 51%. При этом количество людей, которые планируют уехать за границу в течение года или двух, выросло с 7% до 17%. И если прежде русские люди жаловались на «низкий уровень зарплаты, возрастающий риск для личной и предпринимательской безопасности, отсутствие возможностей для продвижения по социальной лестнице», то теперь, отмечается в материале, всё больше граждан хотят уехать по политическим причинам. В 2016 г. в качестве главной причины для отъезда из России назывался «более высокий уровень жизни за границей» (50% респондентов), а сегодня соответствующая доля опрошенных сократилась до 33%. В 2017 году выросла антипатия к власти: с 7% до 15%. Более 10% опрошенных связали планы отъезда с несоблюдением прав человека в РФ и ужесточением законодательства. До сих пор так не отвечал ни один респондент.
Куда же направляются эмигранты? Большинство едет в США, ФРГ, Канаду и Финляндию.
В компании «Stratfor» считают, что власти России реагируют на ситуацию с эмиграцией с безразличием. Между тем другие страны сумели переломить тренд: к примеру, в Индии и Китае созданы центры развития, где работают возвратившиеся на родину эмигранты. Возвращаются они в основном из США. В этих центрах квалифицированные специалисты получают зарплату, не уступающую американской.
Эксперты из Москвы выводам и прогнозам американского мозгового треста не очень-то верят, отмечая, что оценки могут быть сомнительными и что вся Россия за границу не хлынет.
Ведущий радио «Коммерсантъ FM» Борис Блохин поговорил на тему эмиграции с экспертом «Комитета гражданских инициатив», заместителем директора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова Александром Гребенюком. Этот же вопрос был задан Вячеславу Поставнину, президенту фонда «Миграция XXI век».
По словам А. Гребенюка, сегодня имеется целых три показателя, которые позволяют усомниться в прогнозах компании «Stratfor».
1. По данным о запросах поиска «Google Trends», ещё в 2014 году было зафиксировано: интерес населения России к эмиграции «падает неуклонно».
2. С 2014 г. сведения зарубежных статистических служб о въезде показывают: число выезжающих российских граждан на ПМЖ за границу падает.
3. Социологи отметили в текущем году, что индикатор эмиграционных установок в обществе снижается. Причиной снижения является то, что негативные прогнозы в отношении России не сбылись.
Дальше всё будет зависеть от развития экономики, полагает эксперт.
В. Поставнин отметил, что американцы, помимо Росстата, могут при подсчётах опираться и на свои источники. Например, заявки, которые подаются на визы и грин-карты (Россия этого отследить не может). Кроме того, они имеют доступ к статистике ЕС и к документам, находящимся на рассмотрении в европейских странах, в Австралии, Канаде и т. д. «А там фиксируется рост, по крайней мере, насколько мне известно. Плюс надо помнить, что был принят закон о регистрации второго гражданства или другого статуса — вида на жительство, разрешения на проживание и прочее. Поэтому люди ушли в тень», — сообщает эксперт.
С другой стороны, Поставнин замечает: «Вся Россия не хлынет». Правда, «действительно наиболее квалифицированная публика, составляющая элиту, может начать выезжать». Молодёжь, которая заканчивает вузы, тоже «зачастую не видит свою перспективу в России».
Иные источники, которыми пользовались аналитики, отследить можно. Например, данные об отъезде долларовых миллионеров явно взяты из исследования международной консалтинговой компании «Knight Frank». На русском языке выводы исследования кратко приводились на американском сайте eurasianet.org.
По данным «Knight Frank», с 2003 по 2013 гг. за рубеж отъехало 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа. Ещё 6 тысяч уехали за последние 3 года. Всего за последние тринадцать лет Российскую Федерацию покинуло 20 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров.
Причины отъезда, перечисленные на eurasianet.org: вмешательство государства в среду бизнеса, непостоянство местного законодательства, антиамериканские настроения властей и др. Причины эмиграции в исследовании «Knight Frank» не назывались, но были раскрыты в докладе другой консалтинговой фирмы, «New World Wealth», обнародованном ранее.
В апрельской публикации eurasianet.org приводятся дополнительные данные: свыше 1,5 млн. высококвалифицированных российских специалистов работает сейчас за пределами страны. Это реальная угроза будущему государства.
Число это не взято с потолка: показатель озвучен вице-премьером России Ольгой Голодец. По её словам, которые цитирует сайт, «за пределами Российской Федерации трудится более 1,5 млн. россиян, имеющих российские паспорта, хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют россияне, где не работают россияне, и это опасная тенденция».
Как свидетельствуют данные Росстата, новая волна эмиграции из России стартовала в 2014 году: из страны уехало 310 тысяч человек (самый высокий показатель за период правления президента Путина). В 2015 г. страну покинуло ещё 353 тысячи человек.
Здесь же мы находим и сведения от Комитета гражданских инициатив. В докладе «Эмиграция из России в конце ХХ — начале ХХI века» указано, что эмигрирующих россиян — в разы больше!
Вице-премьер Голодец допускает, что утечка мозгов происходит из-за низких зарплат: «Если мы недоплачиваем за работу, а рынок у нас открытый, то мы стимулируем нашу молодёжь, наиболее креативные и мобильные рабочие кадры, выезжать за пределы России».
Эксперты готовы её мнение дополнить. По мнению Комитета гражданских инициатив, основные причины эмиграции: неудовлетворённость граждан перспективами роста материального благосостояния, социального статуса, личной и экономической безопасности.
Ни для кого не секрет, что квалифицированные и опытные кадры, а также инициативные в бизнесе и инновациях граждане — основа процветающей экономики. Постоянная утечка мозгов из России, о которой много пишут даже на Западе, говорит об одном: эти самые мозги развивают чужую экономику. И строят, между прочим, чужое будущее. Впрочем, не такое уж и чужое: оно ведь ассоциируется с личным будущим новоявленных строителей.
Где родился, там и пригодился? Нет. Хорошо там, где задница в тепле. Именно такая мысль посещает в одно прекрасный момент светлый разум отъезжающего.
По сути, не так уж важно, что конкретно становится побудительной причиной для отъезда очередного мобильного гражданина. Важно другое: Финляндия, Германия или США прирастают импортированным умом, а Россия получает очередной минус.
Просто солонка? Hi-tech солонка! Её интеллект позволяет контролировать потребление соли
Согласно исследованию аналитической компании «Stratfor», выдержки из которого приводит «Независимая газета», у России впереди небывалый рост эмиграции. Отъезд высококвалифицированных специалистов в близком будущем приведёт к негативным последствиям для российской экономики, а заодно и политики.
По мнению аналитиков мозгового треста, всё больше россиян задумывается о переезде за границу. Это происходит на фоне падения доходов и борьбы властей с гражданской активностью. В «Stratfor» не сомневаются: очень скоро Россию накроет «самая крупная за последние двадцать лет» волна эмиграции. В компании полагают, что покинуть страну морально готова половина российской молодёжи. Стало быть, утечка мозгов долгие годы будет вредить российской экономике. Итогом станет ухудшение ситуации в системах образования и здравоохранения. Что до инновационных компаний, то их проекты в значительной степени уйдут за пределы России. Предпринимательство в стране существенно сократится, приводит издание выводы американских аналитиков.
Кроме того, доклад указывает на основные причины роста эмиграции. Отъезжающие разочарованы слабостью гражданского общества, не доверяют ни правоохранительной, ни судебной системе. Им не по душе ужесточение законодательства и введение правил для пользователей Интернета. Уезжают не только учёные и предприниматели, но и политические активисты и журналисты.
По подсчётам компании, ущерб страны от эмиграции может составлять до полутора триллиона долларов ежегодно! За один лишь последний год Россию покинуло две тысячи миллионеров и миллиардеров (долларовых). Перекочевали за границы, разумеется, и их финансовые активы. Сведения Росстата, отмечает «НГ», подтверждают косвенно позицию иностранных аналитиков: с начала 2012 года количество граждан РФ, покидающих страну, выросло с 36 тысяч до 350 тысяч. На те же тенденции указывает доклад Комитета гражданских инициатив «Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века». Причём эксперты из комитета полагают, что следует «корректировать официальные данные Росстата о масштабах эмиграции из России в 3—4 раза в сторону увеличения».
Есть, впрочем, и иные данные, однако их происхождение — всего лишь опросы. К примеру, опрос ВЦИОМ показал: количество желающих покинуть страну осталось без изменений — 10 процентов населения. Правда, отмечается изменение причин, по которым люди хотят уехать с родины. Вдобавок выяснилось, что всё больше россиян с начала 2017 года переходит от слов к действиям. Действия следующие: респонденты сообщают о накоплении сумм денег, изучении языка, получении консультаций. Число тех, кто ничего не предпринимает по поводу предполагаемого отъезда, снизилось с 63% до 51%. При этом количество людей, которые планируют уехать за границу в течение года или двух, выросло с 7% до 17%. И если прежде русские люди жаловались на «низкий уровень зарплаты, возрастающий риск для личной и предпринимательской безопасности, отсутствие возможностей для продвижения по социальной лестнице», то теперь, отмечается в материале, всё больше граждан хотят уехать по политическим причинам. В 2016 г. в качестве главной причины для отъезда из России назывался «более высокий уровень жизни за границей» (50% респондентов), а сегодня соответствующая доля опрошенных сократилась до 33%. В 2017 году выросла антипатия к власти: с 7% до 15%. Более 10% опрошенных связали планы отъезда с несоблюдением прав человека в РФ и ужесточением законодательства. До сих пор так не отвечал ни один респондент.
Куда же направляются эмигранты? Большинство едет в США, ФРГ, Канаду и Финляндию.
В компании «Stratfor» считают, что власти России реагируют на ситуацию с эмиграцией с безразличием. Между тем другие страны сумели переломить тренд: к примеру, в Индии и Китае созданы центры развития, где работают возвратившиеся на родину эмигранты. Возвращаются они в основном из США. В этих центрах квалифицированные специалисты получают зарплату, не уступающую американской.
Эксперты из Москвы выводам и прогнозам американского мозгового треста не очень-то верят, отмечая, что оценки могут быть сомнительными и что вся Россия за границу не хлынет.
Ведущий радио «Коммерсантъ FM» Борис Блохин поговорил на тему эмиграции с экспертом «Комитета гражданских инициатив», заместителем директора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова Александром Гребенюком. Этот же вопрос был задан Вячеславу Поставнину, президенту фонда «Миграция XXI век».
По словам А. Гребенюка, сегодня имеется целых три показателя, которые позволяют усомниться в прогнозах компании «Stratfor».
1. По данным о запросах поиска «Google Trends», ещё в 2014 году было зафиксировано: интерес населения России к эмиграции «падает неуклонно».
2. С 2014 г. сведения зарубежных статистических служб о въезде показывают: число выезжающих российских граждан на ПМЖ за границу падает.
3. Социологи отметили в текущем году, что индикатор эмиграционных установок в обществе снижается. Причиной снижения является то, что негативные прогнозы в отношении России не сбылись.
Дальше всё будет зависеть от развития экономики, полагает эксперт.
В. Поставнин отметил, что американцы, помимо Росстата, могут при подсчётах опираться и на свои источники. Например, заявки, которые подаются на визы и грин-карты (Россия этого отследить не может). Кроме того, они имеют доступ к статистике ЕС и к документам, находящимся на рассмотрении в европейских странах, в Австралии, Канаде и т. д. «А там фиксируется рост, по крайней мере, насколько мне известно. Плюс надо помнить, что был принят закон о регистрации второго гражданства или другого статуса — вида на жительство, разрешения на проживание и прочее. Поэтому люди ушли в тень», — сообщает эксперт.
С другой стороны, Поставнин замечает: «Вся Россия не хлынет». Правда, «действительно наиболее квалифицированная публика, составляющая элиту, может начать выезжать». Молодёжь, которая заканчивает вузы, тоже «зачастую не видит свою перспективу в России».
Иные источники, которыми пользовались аналитики, отследить можно. Например, данные об отъезде долларовых миллионеров явно взяты из исследования международной консалтинговой компании «Knight Frank». На русском языке выводы исследования кратко приводились на американском сайте eurasianet.org.
По данным «Knight Frank», с 2003 по 2013 гг. за рубеж отъехало 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа. Ещё 6 тысяч уехали за последние 3 года. Всего за последние тринадцать лет Российскую Федерацию покинуло 20 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров.
Причины отъезда, перечисленные на eurasianet.org: вмешательство государства в среду бизнеса, непостоянство местного законодательства, антиамериканские настроения властей и др. Причины эмиграции в исследовании «Knight Frank» не назывались, но были раскрыты в докладе другой консалтинговой фирмы, «New World Wealth», обнародованном ранее.
В апрельской публикации eurasianet.org приводятся дополнительные данные: свыше 1,5 млн. высококвалифицированных российских специалистов работает сейчас за пределами страны. Это реальная угроза будущему государства.
Число это не взято с потолка: показатель озвучен вице-премьером России Ольгой Голодец. По её словам, которые цитирует сайт, «за пределами Российской Федерации трудится более 1,5 млн. россиян, имеющих российские паспорта, хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют россияне, где не работают россияне, и это опасная тенденция».
Как свидетельствуют данные Росстата, новая волна эмиграции из России стартовала в 2014 году: из страны уехало 310 тысяч человек (самый высокий показатель за период правления президента Путина). В 2015 г. страну покинуло ещё 353 тысячи человек.
Здесь же мы находим и сведения от Комитета гражданских инициатив. В докладе «Эмиграция из России в конце ХХ — начале ХХI века» указано, что эмигрирующих россиян — в разы больше!
«С 1989 по 2015 год, по данным Росстата, Российскую Федерацию покинуло около 4,5 млн. человек. По данным зарубежной статистики на 2015 год, в самых популярных у россиян странах проживает около 1,5 млн. человек, граждан России. Это без учёта уже получивших новое гражданство, нелегальных мигрантов и тех, кто фактически живет «на две страны», имея российское гражданство, въезжая по визам. Опираясь на официальную информацию зарубежных статистических органов, можно констатировать: для получения реального представления о масштабах эмиграции из России ежегодные данные Росстата необходимо корректировать в 3—4 раза в сторону увеличения».
Вице-премьер Голодец допускает, что утечка мозгов происходит из-за низких зарплат: «Если мы недоплачиваем за работу, а рынок у нас открытый, то мы стимулируем нашу молодёжь, наиболее креативные и мобильные рабочие кадры, выезжать за пределы России».
Эксперты готовы её мнение дополнить. По мнению Комитета гражданских инициатив, основные причины эмиграции: неудовлетворённость граждан перспективами роста материального благосостояния, социального статуса, личной и экономической безопасности.
* * *
Ни для кого не секрет, что квалифицированные и опытные кадры, а также инициативные в бизнесе и инновациях граждане — основа процветающей экономики. Постоянная утечка мозгов из России, о которой много пишут даже на Западе, говорит об одном: эти самые мозги развивают чужую экономику. И строят, между прочим, чужое будущее. Впрочем, не такое уж и чужое: оно ведь ассоциируется с личным будущим новоявленных строителей.
Где родился, там и пригодился? Нет. Хорошо там, где задница в тепле. Именно такая мысль посещает в одно прекрасный момент светлый разум отъезжающего.
По сути, не так уж важно, что конкретно становится побудительной причиной для отъезда очередного мобильного гражданина. Важно другое: Финляндия, Германия или США прирастают импортированным умом, а Россия получает очередной минус.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти