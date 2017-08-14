Проект «ЗЗ». Мы поедем, мы помчимся…

Просто солонка? Hi-tech солонка! Её интеллект позволяет контролировать потребление соли

«С 1989 по 2015 год, по данным Росстата, Российскую Федерацию покинуло около 4,5 млн. человек. По данным зарубежной статистики на 2015 год, в самых популярных у россиян странах проживает около 1,5 млн. человек, граждан России. Это без учёта уже получивших новое гражданство, нелегальных мигрантов и тех, кто фактически живет «на две страны», имея российское гражданство, въезжая по визам. Опираясь на официальную информацию зарубежных статистических органов, можно констатировать: для получения реального представления о масштабах эмиграции из России ежегодные данные Росстата необходимо корректировать в 3—4 раза в сторону увеличения».

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