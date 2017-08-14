Украина. «Свадьба в Малиновке» образца 2017 года

Обзвонил сегодня 42 своих боевых товарища. Собирал инфо о том, кому из них нужна квартира. В итоге 20 из них не в цивилизации, а в ПОЛЯХ У ФЕРМЕРОВ. Это новый вид заработка для "АТОшников" - решать вопросы для фермеров, а они хорошо платят. Например: "АТОшники" отбивают или удерживают поле, а взамен забирают урожай с половины, это примерно 200-400 тыщ $.Более ушлые "АТОшники" даже схему придумали:Разбились на 2 группы, одна приходит к фермеру и создаёт проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает за вознаграждение; и все довольны - фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали. Это схема "90-х", называется "вилка", в своё время ей пользовались афганцы, теперь мы эстафету перехватили. Есть ещё более хитрые "отжимы" с применением смекалки, в 3 и 4 хода. Но я пока в них не разобрался до конца.ФЕРМЕРЫ - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НАС, ... (идите) в ПОЛИЦИЮ. Сэкономите деньги и лишите "АТОшников" непорядочного заработка, а значит на следующие жнева (уборочная) будете иметь меньше проблем. Мусорам могу приблизительно рассказать, в какой области и на каких полях, кто "работает" из наших и по какой схеме.PS: Пацаны, не позорьте нас.Рекогносцировка:После выборов этих рейдеров всех пересадят или перестреляют. Жалко пацанов, воевать некому будет при полной мобилизации.