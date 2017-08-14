Украина. «Свадьба в Малиновке» образца 2017 года
Представляющий совет ветеранов так называемой «АТО» Украины пользователь Фейсбук по имени Жора Торчак сделал в социальной сети обращающую на себя внимание запись. По заявлению Торчака от 10 августа, некоторые «АТОшники» (термин применяет сам Торчак) решили организовать оригинальный бизнес на фермерских угодьях Украины. Представители вооружённых группировок создают фермерам проблемы и сами же предлагают их решить.
Из поста Торчака в Фейсбуке:
Ситуация во многом напоминает сюжет замечательного советского фильма "Свадьба в Малиновке", когда группировки "освободителей Украины" существуют на грабежах местного населения.
Представители «АТО» гневно отреагировали на заметку ветерана "АТО". Торчака обвинили в том, что он сам «позорит бойцов через социальные сети», и потребовали, чтобы он назвал конкретные фамилии.
Из поста Торчака в Фейсбуке:
Обзвонил сегодня 42 своих боевых товарища. Собирал инфо о том, кому из них нужна квартира. В итоге 20 из них не в цивилизации, а в ПОЛЯХ У ФЕРМЕРОВ. Это новый вид заработка для "АТОшников" - решать вопросы для фермеров, а они хорошо платят. Например: "АТОшники" отбивают или удерживают поле, а взамен забирают урожай с половины, это примерно 200-400 тыщ $.
Более ушлые "АТОшники" даже схему придумали:
Разбились на 2 группы, одна приходит к фермеру и создаёт проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает за вознаграждение; и все довольны - фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали. Это схема "90-х", называется "вилка", в своё время ей пользовались афганцы, теперь мы эстафету перехватили. Есть ещё более хитрые "отжимы" с применением смекалки, в 3 и 4 хода. Но я пока в них не разобрался до конца.
ФЕРМЕРЫ - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НАС, ... (идите) в ПОЛИЦИЮ. Сэкономите деньги и лишите "АТОшников" непорядочного заработка, а значит на следующие жнева (уборочная) будете иметь меньше проблем. Мусорам могу приблизительно рассказать, в какой области и на каких полях, кто "работает" из наших и по какой схеме.
PS: Пацаны, не позорьте нас.
Рекогносцировка:
После выборов этих рейдеров всех пересадят или перестреляют. Жалко пацанов, воевать некому будет при полной мобилизации.
Более ушлые "АТОшники" даже схему придумали:
Разбились на 2 группы, одна приходит к фермеру и создаёт проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает за вознаграждение; и все довольны - фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали. Это схема "90-х", называется "вилка", в своё время ей пользовались афганцы, теперь мы эстафету перехватили. Есть ещё более хитрые "отжимы" с применением смекалки, в 3 и 4 хода. Но я пока в них не разобрался до конца.
ФЕРМЕРЫ - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НАС, ... (идите) в ПОЛИЦИЮ. Сэкономите деньги и лишите "АТОшников" непорядочного заработка, а значит на следующие жнева (уборочная) будете иметь меньше проблем. Мусорам могу приблизительно рассказать, в какой области и на каких полях, кто "работает" из наших и по какой схеме.
PS: Пацаны, не позорьте нас.
Рекогносцировка:
После выборов этих рейдеров всех пересадят или перестреляют. Жалко пацанов, воевать некому будет при полной мобилизации.
Ситуация во многом напоминает сюжет замечательного советского фильма "Свадьба в Малиновке", когда группировки "освободителей Украины" существуют на грабежах местного населения.
Представители «АТО» гневно отреагировали на заметку ветерана "АТО". Торчака обвинили в том, что он сам «позорит бойцов через социальные сети», и потребовали, чтобы он назвал конкретные фамилии.
Использованы фотографии: Фейсбук
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