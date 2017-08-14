11:13 14 августа

Украина. «Свадьба в Малиновке» образца 2017 года

Представляющий совет ветеранов так называемой «АТО» Украины пользователь Фейсбук по имени Жора Торчак сделал в социальной сети обращающую на себя внимание запись. По заявлению Торчака от 10 августа, некоторые «АТОшники» (термин применяет сам Торчак) решили организовать оригинальный бизнес на фермерских угодьях Украины. Представители вооружённых группировок создают фермерам проблемы и сами же предлагают их решить.

Из поста Торчака в Фейсбуке:
Обзвонил сегодня 42 своих боевых товарища. Собирал инфо о том, кому из них нужна квартира. В итоге 20 из них не в цивилизации, а в ПОЛЯХ У ФЕРМЕРОВ. Это новый вид заработка для "АТОшников" - решать вопросы для фермеров, а они хорошо платят. Например: "АТОшники" отбивают или удерживают поле, а взамен забирают урожай с половины, это примерно 200-400 тыщ $.

Более ушлые "АТОшники" даже схему придумали:

Разбились на 2 группы, одна приходит к фермеру и создаёт проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает за вознаграждение; и все довольны - фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали. Это схема "90-х", называется "вилка", в своё время ей пользовались афганцы, теперь мы эстафету перехватили. Есть ещё более хитрые "отжимы" с применением смекалки, в 3 и 4 хода. Но я пока в них не разобрался до конца.

ФЕРМЕРЫ - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НАС, ... (идите) в ПОЛИЦИЮ. Сэкономите деньги и лишите "АТОшников" непорядочного заработка, а значит на следующие жнева (уборочная) будете иметь меньше проблем. Мусорам могу приблизительно рассказать, в какой области и на каких полях, кто "работает" из наших и по какой схеме.
PS: Пацаны, не позорьте нас.
Рекогносцировка:
После выборов этих рейдеров всех пересадят или перестреляют. Жалко пацанов, воевать некому будет при полной мобилизации.


Украина. «Свадьба в Малиновке» образца 2017 года


Ситуация во многом напоминает сюжет замечательного советского фильма "Свадьба в Малиновке", когда группировки "освободителей Украины" существуют на грабежах местного населения.



Представители «АТО» гневно отреагировали на заметку ветерана "АТО". Торчака обвинили в том, что он сам «позорит бойцов через социальные сети», и потребовали, чтобы он назвал конкретные фамилии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. Лесник Сегодня, 09:45
    А медведя с балайкой и водкой у него нет? Вы там получше проверьте-где то и еще фотография Путина с дарственной подписью должна быть!!!
    Лесник
    1. Комментарий был удален.
      1. Татьяна Сегодня, 09:59
        Бандитское власть в Киеве - бандитские нравы по всей стране!!!
        Рыба гниёт с головы!
        Страшное дело для мирного трудового населения - морально разложённый человек с ружьём!
        Татьяна
        1. НасРать Сегодня, 10:02
          Теперь сам бог велел следить за записями в фейсбуке Жоры Торчак - он там всех разоблачает!!! wassat Жора теперь знаменитость! Жора решил пойти в политику- он за народ!!! И ВО его поддержит!!! wassat Жора нашёл своих читателей!!!! wassat
          НасРать
          1. Татьяна Сегодня, 10:17
            Жора не вышел за "флажки" исторических тенденций, поэтому ему можно доверять.

            1990-е годы 1990-ми, а в революцию 1917 года и в гражданскую войну в России ведь то же самое было!!!
            Это элементарная историческая закономерность для вооружённого, долго воюющего социума в гражданской войне. "Тушить" потом этот "пожар" долго будут! И летальный "расход" населения будет огромен!
            Татьяна
            1. УАЗ 452 Сегодня, 10:31
              Причём эти факторы там одинаковы по обе стороны фронта. Впрочем, в любую гражданскую войну герои в белых перчатках не встречаются ни с одной стороны.
              УАЗ 452
              1. Татьяна Сегодня, 10:54
                Вооружённый человек должен чем-то кормиться. Если снабжения армии нет, то приходится грабить местное население - того, кого вроде бы защищаешь. Местное трудовое население перестаёт воспринимать в таком случае свою национальную армию своей. При этом вооружённые люди становятся "лишними" людьми в обществе (маргинализируются) - и начинается не просто их моральное разложение, а образование "собственного армейского государства" внутри данного государства - т.е. превращение ВС в ОПГ. А далее происходит в стране военный переворот с захватом государственной власти и установлением в стране классической формы военно-фашистской диктатуры. При этом прогнившая армия начинает не защищать свой народ, а додаивать его как некая закрытая военизированная корпорация со своим Уставом, переписанными заново своими моральными принципами в свою пользу и провозглашёнными для себя социальными привилегиями в стране.
                Иными словами, тот, кто охранял и защищал народ - т.е. бывшая армия - станет его нетерпимым ко всему вооружённым господином.
                Всё это ждёт Украину.
                Татьяна
    2. Зяблицев Сегодня, 09:53
      laughing "Семь пулеметов! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки." laughing
      Зяблицев
    3. Комментарий был удален.
    4. Донской Сегодня, 10:06
      Цитата: Лесник
      А медведя с балайкой и водкой у него нет? Вы там получше проверьте-где то и еще фотография Путина с дарственной подписью должна быть!!!

      Не стоит так доверять публикациям желтых сми и всяких волонтеров. Тем самым вы попадаете в ловушку, расставленную для наивных обывателей, которые уже доведены пропагандой до такого состояния, когда полностью доверяют новостям симпатизируемой ею стороны, какой бы идиотской она не выглядела, и напрочь отметают позицию противной стороны, даже если она и более разумная. К сожалению так устроена психология большинства людей. Это не упрек вам конкретно, а мое умозаключение от прочтения подобных статеек и комментариев к ним.
      Донской
      1. НасРать Сегодня, 10:13
        Есть ещё здравомыслящие ! fellow hi от меня+
        НасРать
      2. vik.dubowitscky Сегодня, 10:46
        Цитата: Донской
        Цитата: Лесник
        А медведя с балайкой и водкой у него нет? Вы там получше проверьте-где то и еще фотография Путина с дарственной подписью должна быть!!!

        Не стоит так доверять публикациям желтых сми и всяких волонтеров. Тем самым вы попадаете в ловушку, расставленную для наивных обывателей, которые уже доведены пропагандой до такого состояния, когда полностью доверяют новостям симпатизируемой ею стороны, какой бы идиотской она не выглядела, и напрочь отметают позицию противной стороны, даже если она и более разумная. К сожалению так устроена психология большинства людей. Это не упрек вам конкретно, а мое умозаключение от прочтения подобных статеек и комментариев к ним.

        Утверждать или опровергать можно, только при том, что у вас есть доказательства, а не интуиция. Если нет доказательств, лучше молчать.
        vik.dubowitscky
    5. сибиралт Сегодня, 10:38
      А какая разница кто будет крышевать, украинская милиция или "атошники"? Но это уже другая схема. laughing
      сибиралт
  2. Altona Сегодня, 09:45
    С такими защитниками никакая оккупация не сравнится. hi
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 09:50
      Да уж...правильно кто то сказал ( прочёл в интернете)...что глядя на современную украину, понимаешь, что "Свадьба в Малиновке" -ниразу не комедия, а документальный фильм laughing
      Чёрный
  3. Маз Сегодня, 09:45
    Попандопулусы 21 века
    Маз
  4. Altona Сегодня, 09:47
    Цитата: Лесник
    Вы там получше проверьте-где то и еще фотография Путина с дарственной подписью должна быть!!!

    --------------------------
    Не только, планшет с методичками плана "голодомор-2.0".
    Altona
  5. Stena Сегодня, 09:48
    Не совсем понял - у него фамилия реально Торчёк? То есть он уже на уровне фамилии - наркоман конченый?
    Мда ... Одни торчки пишут, другие - в АТО ...
    Stena
    1. soroKING Сегодня, 09:51
      совсем сТорчался laughing
      soroKING
  6. BecmepH Сегодня, 09:51
    Похоже, наши -90-е будут детской игрой, по сравнению с тем, что "зреет" вна Украине...
    BecmepH
    1. лысова Сегодня, 10:02
      Вестерн, мы же культурные люди!
      лысова
  7. volodya Сегодня, 09:57
    Всё правильно, главное халява! Помните армию СССР, что ни хохол то прапорщик, что ни прапорщик то завскладом! И не важно каким ГСМ или вещевым!
    volodya
  8. japs Сегодня, 09:57
    Все в 404 ведет, в итоге, к возврату к "гуляй поле". Махновцев что-то не видать.
    japs
  9. ded100 Сегодня, 09:58
    У вас атошников несчастные случаи были? БУДУТ! Доведут когданибудь народ недочеловеки эти! am
    ded100
  10. лысова Сегодня, 10:00
    Ребята, даже читать не буду,убили одой фамилией - интуиция - а что от них можно ожидать.
    лысова
  11. pvv113 Сегодня, 10:00
    ФЕРМЕРЫ - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НАС, ... (идите) в ПОЛИЦИЮ.

    Дайте полиции подзаработать laughing
    pvv113
  12. Навигатор 1 Сегодня, 10:29
    Самое интересное в этой истории то ,что об этом совершенно спокойно пишут украинские СМИ. Статью опубликовал корреспондент.нет на прошлой недели.
    Навигатор 1
  13. vik.dubowitscky Сегодня, 10:42


    Всем участникам- по звезде. Большинству- на памятник.
    vik.dubowitscky
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