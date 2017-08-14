Грызлов: ВКС обеспечивают мир в космическом пространстве

Мы знаем, что ВКС обеспечат всё необходимое, чтобы космическое пространство всегда было зоной мира и никогда – источником угрозы для России. Российские ВКС достойно и успешно выполняют поставленные задачи и на защите границ, и за пределами страны,

Новые технологии, высокий уровень организации, боевой выучки расширяют возможности противостоять любым вызовам,

Высокие оценки, которые получило наше оружие в ходе сирийской операции, – это стимул для дальнейшей работы, дальнейшего опережения внешних конкурентов,