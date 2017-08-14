11:13 14 августа

Грызлов: ВКС обеспечивают мир в космическом пространстве

ВКС РФ делают всё необходимое, чтобы космическое пространство оставалось зоной мира, а не источником угрозы для России, приводят Известия заявление председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Грызлова.

Грызлов: ВКС обеспечивают мир в космическом пространстве


Мы знаем, что ВКС обеспечат всё необходимое, чтобы космическое пространство всегда было зоной мира и никогда – источником угрозы для России. Российские ВКС достойно и успешно выполняют поставленные задачи и на защите границ, и за пределами страны,
сказал Грызлов.


Необходимо и дальше развивать Воздушно-космические силы, используя новые технологии.

Новые технологии, высокий уровень организации, боевой выучки расширяют возможности противостоять любым вызовам,
сказал Грызлов, подчеркнув, что компания «Тактическое ракетное вооружение» продолжит развиваться для обеспечения ВКС новейшим оружием.

Высокие оценки, которые получило наше оружие в ходе сирийской операции, – это стимул для дальнейшей работы, дальнейшего опережения внешних конкурентов,
добавил он.

Грызлов также заверил, что компания «продолжит делать всё, чтобы российские ВКС и впредь были уверены в качестве вооружения, точно поражали цели, надежно обеспечивая безопасность России».

Газета напоминает, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в рамках реализации программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)». Занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 18

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  1. Зяблицев Сегодня, 09:45
    Как то англосакский еврей Ротшильд сказал ""Кто владеет информацией, тот владеет миром!", сейчас к этой фразе нужно добавить одно слово "и технологиями", что бы она стала верной еще на ближайшую сотню лет...!
    Зяблицев
    1. Tusv Сегодня, 09:52
      Цитата: Зяблицев
      Как то англосакский еврей Ротшильд сказал ""Кто владеет информацией, тот владеет миром!", сейчас к этой фразе нужно добавить одно слово "и технологиями", что бы она стала верной еще на ближайшую сотню лет...!

      Чтото мне наглосаксонское не по душе.. предпочитаю родное ...На того не нападут.
      Tusv
      1. Зяблицев Сегодня, 09:56
        Тут больше еврейского! laughing Просто он первое большое состояние сделал спекулируя на Лондонской бирже первым узнав, что Наполеон просра..., проиграл при Ватерлоо, сказанув при этом данное изречение...А в остальном я с Вами согласен! hi
        Зяблицев
        1. Tusv Сегодня, 10:08
          Цитата: Зяблицев
          Тут больше еврейского!

          Ну почему мы не евреи. Немчура три года назад отдала последний пфенинг контрибуции США, Англии и Франиции три года назад. А мы оплатили 5 месяцев назад последний советский рубль, какой то Македонии. Бррр.
          Tusv
          1. Зяблицев Сегодня, 10:12
            Тут только приходит философское в голову, где то по Довлатову:

            "Расположились мы как-то с писателем Демиденко на ящиках около винной лавки. Ждем открытия. Мимо проходит алкаш, запущенный такой. Обращается к нам:
            — Сколько время?
            Демиденко отвечает:
            — Нет часов.
            И затем:
            — Такова селяви.
            Алкаш оглядел его презрительно:
            — Такова селяви? Да не такова селяви, а таково селяви. Это же средний род, му.ила!
            Демиденко потом восхищался:
            — У нас даже алкаши могут преподавать французский язык!"             laughing
            Зяблицев
    2. Чёрный Сегодня, 09:53
      пока космические корабли бороздят просторы вселенной.....дальше без комментариев
      Чёрный
      1. Зяблицев Сегодня, 09:57
        Россия - это Вам не Швейцария! Но и в этом то же наша сила... hi
        Зяблицев
        1. Чёрный Сегодня, 09:59
          Цитата: Зяблицев
          Россия - это Вам не Швейцария! Но и в этом то же наша сила... hi

          Ну да...если натовские водители БТР жалуются на "лежачих полицейских" при совершении маршей по европе, то даже не представляю шо бы с ними было в России... laughing.....а натовские командиры?...Они же топогафию только по глонасс...случись чего и Сусанин не нужен....короче заблудятся, застрянут и передохнут от какой -нибудь кишечной инфекции laughing
          Чёрный
          1. Зяблицев Сегодня, 10:06
            Я, конечно же, в более широком смысле..., но и с Вами соглашусь - почему бы и нет, даже не смотря на сарказм!
            Зяблицев
          2. Соломон Кейн Сегодня, 10:34
            Отбойным молотком по скатам бьёт дорога,
            Я, кажется, в пути глушитель потерял.
            У нас кладут асфальт местами и немного,
            Чтоб всякий оккупант на подступах застрял.
            laughing wink
            Соломон Кейн
        2. Tusv Сегодня, 10:21
          Цитата: Зяблицев
          Россия - это Вам не Швейцария! Но и в этом то же наша сила..

          Бесконечно с Вами согласен. И как говорят товарищи сталевары: "Наша сила в наших плавках" - болт всегда имеется
          Tusv
      2. pvv113 Сегодня, 10:02
        До сюда космические корабли еще не добрались wink
        pvv113
    3. сибиралт Сегодня, 10:03
      Американцы Россию "бортанули" по своей лунной программе. Теперь нам придется самим строить лунные гаражи. Опять лезем в очередную авантюру. Грызлов не догрыз Минск-2, теперь будет прогрызать космос. Уже хорошо погрызли Сочи и "Восточный" вместе с "Ангарой".
      сибиралт
    4. Соломон Кейн Сегодня, 10:32
      Я бы даже иносказировал: кто обладает неограниченными финансовыми возможностями - владеет и информацией, и технологией и миром......
      Соломон Кейн
  2. лысова Сегодня, 09:49
    Честно говоря громковато, нам ещё работать и работать,и быть первыми всегда.
    лысова
  3. МЮД Сегодня, 09:55
    А Грызлов в минском формате уже все вопросы решил?
    МЮД
  4. iliitchitch Сегодня, 09:57
    Не , у нас ничего на орбите нет для обеспечения собсв. безопасности ... Разве что парочка бронепоездов ... А почему бы и нет , вообще-то ? Раз пошла такая раколбасня с полосатыми .
    iliitchitch
  5. Гардамир Сегодня, 10:38
    ВКС обеспечивают мир в космическом пространстве
    То то тарелки перестали летать.
    Гардамир
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