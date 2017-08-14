Грызлов: ВКС обеспечивают мир в космическом пространстве
ВКС РФ делают всё необходимое, чтобы космическое пространство оставалось зоной мира, а не источником угрозы для России, приводят Известия заявление председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Грызлова.
Необходимо и дальше развивать Воздушно-космические силы, используя новые технологии.
Грызлов также заверил, что компания «продолжит делать всё, чтобы российские ВКС и впредь были уверены в качестве вооружения, точно поражали цели, надежно обеспечивая безопасность России».
Газета напоминает, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в рамках реализации программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)». Занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей.
Мы знаем, что ВКС обеспечат всё необходимое, чтобы космическое пространство всегда было зоной мира и никогда – источником угрозы для России. Российские ВКС достойно и успешно выполняют поставленные задачи и на защите границ, и за пределами страны,сказал Грызлов.
Необходимо и дальше развивать Воздушно-космические силы, используя новые технологии.
Новые технологии, высокий уровень организации, боевой выучки расширяют возможности противостоять любым вызовам,сказал Грызлов, подчеркнув, что компания «Тактическое ракетное вооружение» продолжит развиваться для обеспечения ВКС новейшим оружием.
Высокие оценки, которые получило наше оружие в ходе сирийской операции, – это стимул для дальнейшей работы, дальнейшего опережения внешних конкурентов,добавил он.
Грызлов также заверил, что компания «продолжит делать всё, чтобы российские ВКС и впредь были уверены в качестве вооружения, точно поражали цели, надежно обеспечивая безопасность России».
Газета напоминает, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в рамках реализации программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)». Занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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