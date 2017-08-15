Новозеландцы против Японии. На защите Фиджи и Тонга

В годы Второй Мировой войны вооруженные силы британских доминионов Австралии и Новой Зеландии были привлечены для участия в боевых действиях на Тихом океане – против Японии. Новозеландские флот и авиация сыграли важную роль в противостоянии японским силам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что касается сухопутных войск, то они были объединены в «Новозеландские экспедиционные силы на Тихом океане», основой которых стала 3-я Новозеландская дивизия.Находившаяся вдалеке от Европы и избежавшая ужасов европейских войн, после начала войны на Тихом океане Новая Зеландия оказалась в крайне опасной ситуации. Успех японских войск в Юго-Восточной Азии и Микронезии пугал новозеландцев, поскольку при «лобовом столкновении» с Японией Новая Зеландия бы не смогла победить и была бы обречена на оккупацию. Новая Зеландия еще до нападения японцев на Перл-Харбор начала готовиться к возможному противостоянию на Тихом океане. Во-первых, как уже говорилось в первой части нашей серии статей, набор военнослужащих на контрактной основе был заменен обязательным призывом на военную службу. Это был необходимый шаг, учитывая малую численность населения доминиона и, соответственно, ограниченность мобилизационных ресурсов. После того, как на европейский фронт отправились 63 тысячи добровольцев, ситуация с мобилизационными возможностями в Новой Зеландии стала еще более критической.Между тем, Япония, в отличие от Германии или Италии, воевавших в далеких Северной Африке и Южной Европе, была вполне ощутимым врагом, находящимся «здесь и сейчас». Соответственно, от новозеландской армии требовалось при необходимости защитить не только собственно Новую Зеландию, но и многочисленные британские владения в Океании. Особенно сложным могло стать положение Фиджи. Острова Фиджи представляли собой перевалочный пункт по пути на Гавайские острова и далее – к берегам Соединенных Штатов Америки. Это прекрасно понимали в Японии и это очень беспокоило командование войск союзников. Еще в 1939 году на Фиджи был создан батальон территориальной обороны в составе 31 офицера и 743 солдат и сержантов. Затем на острова были доставлены два артиллерийских орудия 120 мм и новозеландские артиллеристы.Разумеется, таких сил для обороны островов Фиджи в случае нападения японцев было недостаточно. Поэтому новозеландское командование решило создать специальную бригадную группу из числа добровольцев, которые должны были служить на Фиджи, затем отправляться в Египет, а на их место приходили бы новые добровольцы. Командиром группы был назначен бригадир Уильям Генри Каннингем, а его помощником – майор Маккиллоп, которому поручили руководство строительством оборонительных инженерных сооружений на островах Фиджи. В состав бригадной группы бригадира Каннингема вошли 29-й и 30-й пехотные батальоны, 34-й резервный пехотный батальон, 35-я полевая артиллерийская батарея, 20-я полевая инженерная рота и отдельная рота Корпуса обслуживания, 7-й полевой лазарет новозеландской армии.Стратегический интерес представляли и острова Тонга, еще менее населенные, чем Фиджи. На Тонга имелись собственные войска численностью 462 тонганских солдата и сержанта под командованием 9 новозеландских офицеров. На вооружении находились два пулемета «Виккерс». На Западном Самоа была расквартирована рота из 150 самоанских солдат под командованием 1 новозеландского уоррент-офицера (прапорщика). На островах Раротонгу (острова Кука) размещался отряд из 100 местных добровольцев под командованием новозеландского капитана Глэдни. Остров Фаннинг, где находилась кабельная станция, предстояло оборонять отряду из 110 новозеландцев, имевшему на вооружении одну 6-дюймовую пушку.Численность вооруженных сил, размещенных в самой Новой Зеландии также была невелика. Здесь находились 13 тысяч призывников. Мобилизационный резерв, который Новая Зеландия могла собрать в течение недели, насчитывал еще 18 тысяч человек, имевших начальную военную подготовку. Однако очень плохо обстояло дело с оружием. Территориальные войска были вооружены лишь винтовками и пистолетами, на всю Новую Зеландию было лишь 44 пулемета. Бронетехника у новозеландской армии отсутствовала до 1939 года, когда подразделения территориальной кавалерии были переименованы в бронекавалерийские части. На их вооружение поступили 6 бронеавтомобилей, а остальную «техническую мощь» новозеландских бронекавалерийских частей составляли автомобили и тягачи, на которых были установлены пулеметы. Новая Зеландия не оставляла и амбициозных планов обзавестись собственными танковыми войсками. Для этого местные инженеры даже конструировали весьма забавные модели «танков», пока, в конце концов, на вооружение новозеландской армии не поступила партия «Стюартов», после чего был сформирован танковый батальон из трех эскадронов по 15 танков в каждом. Так у страны появилась собственная танковая часть.Япония начала боевые действия в Юго-Восточной Азии с захвата Французского Индокитая и Голландской Ост-Индии (Индонезии). Утром 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах. Достаточно быстро японским армии и флоту удалось добиться больших успехов в Юго-Восточной Азии и Океании. Японские войска вторглись на территорию Новой Гвинеи, затем захватили остров Науру и Соломоновы острова. Таким образом, опасность атаки со стороны Японии становилась для Новой Зеландии все более ощутимой и это требовало от руководства страны самых решительных мер. Генерал-лейтенант Эдвард Паттик, возглавивший штаб новозеландской армии в 1941году, был убежден в необходимости повышения численности вооруженных сил любым путем. В армию была призвана буквально половина всего новозеландского совершеннолетнего мужского населения. К весне 1942 года за рубежом несли службу 61 368 новозеландцев, еще 67 264 новозеландца несли службу в самой Новой Зеландии. Максимальной численности личного состава вооруженных сил Новая Зеландия добилась к июлю 1942 года – в армию было призвано 154 549 человек, а еще свыше 100 000 человек проходили службу в ополчении. Что касается женщин, то все они, кроме матерей несовершеннолетних детей, были поставлены на специальный учет и в случае необходимости могли быть направлены на трудовой фронт – для выполнения любых работ в интересах укрепления обороноспособности Новой Зеландии.Захват японскими войсками Соломоновых островов очень напугал и австралийское, и новозеландское руководство. Стало понятно, что следующим объектом нападения японских армии и флота вполне могут стать Фиджи, важные в стратегическом отношении и занимавшие привилегированное положение среди прочих «британских» островных владений в Океании. Поэтому были предприняты срочные меры для укрепления обороны Фиджи. На острова были переброшены армейские подразделения, которые прежде командование предполагало отправить в Египет. Так на Фиджи оказались 35-й, 36-й и 37-й пехотные батальоны и 27-я зенитная артиллерийская батарея. Численность фиджийских сил обороны возросла до 7600 человек личного состава, они получили официальное название Тихоокеанской секции Вторых Новозеландских экспедиционных сил, а бригадир Уильям Каннингем получил воинское звание генерал-майора новозеландской армии.В состав Новозеландских экспедиционных сил на Тихом океане вошли следующие части и подразделения новозеландской армии и военизированных сил островных владений:- 8-я пехотная бригада (в составе – 1-й Фиджийский, 34-й и 36-й пехотные батальоны, 2 роты 2-го Фиджийского батальона, 2 береговые артиллерийские батареи, 35-я полевая артиллерийская батарея, 7-й полевой лазарет, 20-я полевая инженерная рота, 4-я смешанная рота обслуживания);- бригадная группа Портера, позже преобразованная в 14-ю бригаду новозеландской армии (в составе – 30-й, 35-й и 37-й пехотные батальоны, батарея береговой артиллерии, 37-я полевая артиллерийская батарея, 27-я зенитная артиллерийская батарея, 23-я полевая инженерная рота, 16-я рота обслуживания, 2-й полевой лазарет, госпиталь Намака);- 29-й пехотный батальон, сосредоточенный в окрестностях Сувы и аэродрома Нандали с целью их охраны.Однако было понятно, что даже этими силами новозеландские войска не справятся с японским вторжением. Поэтому на Фиджи было решено направить американскую авиацию, а также дополнительное вооружение для новозеландских частей – 118 пулеметов, 24 миномета, 3900 винтовок, 98 пистолетов-пулеметов. Общая численность расквартированных на Фиджи войск достигла 10 тысяч солдат и офицеров. Американское командование собиралось постепенно заменить новозеландские войска американскими, чтобы развернуть наступление со стороны Фиджи на Соломоновы острова. С этой целью на Фиджи прибыли 10 тысяч военнослужащих американской 37-й дивизии, после чего новозеландские войска отбыли в Новую Зеландию, где на их базе началось формирование 3-й Новозеландской дивизии. Если 2-я Новозеландская дивизия действовала в Африке и в Европе, то 3-я дивизия предназначалась для проведения операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Командиром 3-й Новозеландской дивизии был назначен генерал-майор сэр Гарольд Эрик Бэрроуклу. 47-летний Бэрроуклу вступил добровольцем в территориальные войска Новой Зеландии в 21 год – в далеком 1915 году. Он успел повоевать на западном фронте и закончил Первую мировую войну командиром батальона в Новозеландской стрелковой бригаде в звании подполковника. Во время битвы при Сомме Бэрроуклу получил Военный крест. После войны Бэрроуклу завершил юридическое образование и долгое время работал в различных юридических фирмах Новой Зеландии, параллельно не забывая и о службе в территориальном ополчении, где получил звание полковника и командовал 3-й Новозеландской пехотной бригадой. Затем некоторое время Бэрроуклу на военной службе не находился по причине различий во взглядах на строительство новозеландских вооруженных сил с руководством страны и армейским командованием.В 1940 году полковник Гарольд Бэрроуклу решил вернуться на военную службу. Он поступил добровольцем во 2-ю Новозеландскую дивизию, получил звание бригадира и командовал 6-й пехотной бригадой в ее составе, участвовал в боевых действиях в Греции и Северной Африке. Когда встал вопрос о формировании 3-й Новозеландской дивизии и назначении ее командира, генерал-майор Бернард Фрейберг, командовавший 2-й Новозеландской дивизией, рекомендовал на должность командира 3-й дивизии бригадира Бэрроуклу – ответственного и опытного офицера. Под командованием получившего звание генерал-майора Гарольда Бэрроуклу оказались следующие части и подразделения, входившие в состав 3-й Новозеландской дивизии: 1) 8-я пехотная бригада (командир – бригадир Роберт Рау), включавшая в свой состав 29-й, 34-й и 36-й пехотные батальоны; 2) 14-я пехотная бригада (командир – бригадир Л. Поттер), включавшая 30-й, 35-й и 37-й пехотные батальоны; 3) дивизионная артиллерия (начальник артиллерии дивизии – полковник Дафф), включавшая 33-й тяжелый береговой артиллерийский полк, 17-й полевой артиллерийский полк, 28-й тяжелый зенитный артиллерийский полк, 29-й легкий зенитный артиллерийский полк, 144-ю отдельную артиллерийскую батарею, 53-ю и 54-ю противотанковые артиллерийские батареи; 4) инженерные силы (начальник – подполковник Мюррей) в составе 20-й и 23-й полевых инженерных рот и 37-й парковой роты; 5) дивизионная связь (начальник связи дивизии – подполковник Бернс) в составе 1-й роты связи, штабной роты, подразделений связи артиллерийских и пехотных частей; 6) Армейский Корпус обслуживания (командир корпуса – подполковник Дженкинс) в составе 4-й и 16-й рот обслуживания и 10-й резервной роты механического транспорта; 7) Дивизионная медицинская служба (начальник – полковник Туайтт), в состав которой входили 7-й и 22-й полевые лазареты, 4-й госпиталь общего назначения, базовый стоматологический госпиталь, стоматологическая мобильная секция.Поскольку на Фиджи прибыли части американской 37-й дивизии, новозеландские войска оставили за собой в качестве зон ответственности острова Тонга и остров Норфолк. Здесь следует немного рассказать о том, что представляли собой острова Тонга накануне Второй мировой войны. Это был британский протекторат в статусе королевства, сохранявший относительную самостоятельность и имевший собственного короля и собственные вооруженные формирования – королевскую гвардию Тонга, основанную в 1900 году и долгое время состоявшую лишь из одного взвода численностью в 40-50 человек. После начала Второй мировой войны были созданы Силы обороны Тонга, в состав которых вошли 4 стрелковые роты. Численность тонганских сил обороны составляла 442 тонганских солдата и сержанта и 13 новозеландских офицеров и уоррент-офицеров.К 1942 году численность тонганских войск возросла до 700 военнослужащих. Личный состав подразделений комплектовался преимущественно из тонганцев – до звания первого лейтенанта включительно. Средний и старший офицерский состав был представлен новозеландцами. Таким образом, тонганские войска, хотя формально и были самостоятельной военной единицей, находились в оперативном подчинении новозеландского командования. В Военно-воздушных силах Новой Зеландии служил знаменитый барон Ваеа - Алипате Халакиланги Тауʻалупеоко Ваеа Тупоу (1921-2009) - представитель королевской семьи Тонга, завершивший в 1941 г. обучение в новозеландском колледже и поступивший на службу в Королевские ВВС Новой Зеландии, где он провел всю войну в качестве пилота морского патрульного бомбардировщика. Так что не только новозеландские, но и тонганские солдаты и офицеры вносили в страшные годы Второй мировой войны посильный вклад в борьбу с Японией – союзником гитлеровской Германии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.(продолжение следует)