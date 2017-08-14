Немецкие турбины в Крыму: Россия быстро адаптируется Сегодня, 10:24 Вы нас давно просили – и вот, мы разобрали эту историю с немецкими турбинами Siemens для Крыма. Что случилось, когда начнём делать свои турбины и как дальше жить. 0 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Взлететь с пятачка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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