11:14 14 августа

Немецкие турбины в Крыму: Россия быстро адаптируется

Вы нас давно просили – и вот, мы разобрали эту историю с немецкими турбинами Siemens для Крыма. Что случилось, когда начнём делать свои турбины и как дальше жить.




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