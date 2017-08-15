Операция "Серёжа", или В чём Удальцов обвиняет лидеров несистемной оппозиции

Навальный – это не мой президент. (...) Единственный вариант сотрудничества, которое я могу рассмотреть, это сотрудничество на принципах равноправия.

8 августа на свободу вышел человек по имени Сергей Удальцов. Тот самый Сергей Удальцов, который, являясь лидером так называемого «Левого фронта», был признан виновным в организации массовых беспорядков в ходе так называемого «Марша миллионов». Тот самый Сергей Удальцов, который признал факт контактов с гражданином Грузии Георгием Таргамадзе, известным решением вопросов по спонсированию несистемной оппозиции в различных республиках постсоветского пространства. Тот самый Сергей Удальцов, который на волне протестов 2011-2012 годов выступал, по сути, единым фронтом с Алексеем Навальным, позиционирующим себя чуть ли не главным оппозиционером и борцом с коррупцией в России.И после освобождения Удальцова из мест лишения свободы ситуация на оппозиционном направлении в нашей стране по определению накаляется. Тем интереснее, особенно учитывая один простой факт: застой в так называемой «системной» оппозиции достиг таких форм, что реальность политической борьбы превратилась в фарс, при котором лидеры парламентских партий, декларативно оппозиционных «Единой России», разве что, взасос не целуются при принятии решений. Уже в который раз приходится констатировать, что если подобная политическая система в стране не будет в цивилизованном плане модернизироваться, то в итоге страна получит очередной вариант позднего КПСС со всеми вытекающими и по бюрократии и по незаинтересованности партийных аппаратчиков реальным развитием страны последствиями. Но нужно разобраться, а получится ли у того же Удальцова разнообразить политическую палитру РФ.Итак, он на свободе. Первое, что Удальцов сделал – приступил в формате интервью к оглашению своей «послеотсидочной» политической позиции. Главное изменение по этой самой позиции в том, что Удальцов теперь не собирается выступать единым фронтом с г-ном Навальным. При этом Удальцов, который в своё время сам был не прочь принять финансовую помощь от зарубежных сил (речь о всё том же Таргамадзе), в интервью сообщает, что «не пойдёт за Навальным, так как за тем стоят враждебные для России силы». При этом Удальцов конкретизирует, что, во-первых, на основании российского законодательства, тому всё равно не дадут выставить свою кандидатуру на выборах, а, во-вторых, даже если бы регистрация Навального в качестве кандидата и состоялась бы, то Удальцов его бы не поддержал.Сергей Удальцов:Удальцов конкретизировал, что ему остаются симпатичными левые взгляды, а с либеральной оппозицией вряд ли может быть по пути.Причин такого раскола некогда «спаянных оппозиционеров», судя по всему несколько. Дело в том что, продолжая выступать с жёсткой критикой власти, Удальцов поддерживает определённые решения Кремля. В частности, Удальцов поддерживает признание Крыма составной частью России, осуществлённого на основании крымского референдума. А в стане либеральной оппозиции нередко проскальзывают фразы из серии: «Крым надо вернуть Украине», «Это помирит нас с Западом», «Крым слишком дорого всем нам обходится», будто бы, как гласит один из интернет-мемов, слишком дёшево нам обошлись сами либералы в 90-е...И ещё. Вышедший на свободу Удальцов заявил, что считает те силы, с которыми он когда-то пытался идти плечом к плечу, возможными провокаторами, действовавшими исключительно в рамках концепции по расколу оппозиционного движения. Удальцов в интервью коллегам Анатолия Шария говорит о том, что доказательств у него нет, но вот подозрения имеются.По словам «левофронтовца», он недоумевал и продолжает недоумевать по поводу того, в каком ключе действовали такие лица, называющие себя оппозиционерам, как Илья Пономарёв и Ксения Собчак, тот же Навальный. Удальцов считает, что они могли быть так или иначе связаны с властями – для осуществления провокаций, призывая протестующих отказываться от согласованного протеста и переходить к стычкам с правоохранителями на территориях, митинг на которых властями санкционирован не был. Открылись глаза?..Претензии Удальцова к бывшим соратникам по «Маршу миллионов» больше похожи на обиду. Действительно, лидер «Левого фронта» и ещё несколько человек, так уж получается, «отмотали» срок за себя и за того парня. «Те парни» (и не только) сегодня кто где, но только не за решёткой. Пономарёв читает лекции то в Литве, то в США, то ещё где-то. Навальный с энным количеством условных сроков (лимит которых, судя по всему, отсутствует) колесит по курортам Евросоюза. Ксения Собчак из непримиримой оппозиционерши превратилась в образцовую мать. Организуются дежурные протесты с привлечением школоты и иных «недовольных владельцев айфонов» - в остальном тишь да гладь. «Троянской лошадью» Удальцов называет Собчак и задаётся вопросом: а не вышло ли так, что стрелочника из него и сделали те самые люди, с которым он шагал по Болотной и Сахарова, считая их своими соратниками?При этом сам Удальцов и констатирует, что если имела место операция действующих властей, то она сработала: ни он, ни тот же Навальный в течение длительного периода времени не смогут появиться на легитимной основе в российском политическом сегменте – уголовные дела такую перспективу вытравили. Собчак, понятное дело, и без уголовных дел никуда не полезет, учитывая хотя бы тот факт, что её мать (она же вдова Анатолия Собчака) не только член Совета федерации, но и достаточно близкий «знакомый» президента Владимира Путина.То есть, лидеры несистемной оппозиции выведены за скобки легитимной политической борьбы, а лидеры оппозиции системной о политической борьбе привыкли только с экранов телевизоров рассказывать. Операция партии власти, нужно констатировать, прошла на пять баллов, а потому реальной, здоровой (на сколько это возможно) политической конкуренции в ближайшем будущем не предвидится. Таким образом, партия парламентского большинства пытается объявить, что «замены нет, и быть не может». Мол, кругом не оппозиция, а уголовники... «Разве есть выбор?»Уголовников действительно хватало и хватает. Например, Вороненков. Ах, да... Он же был системным...Понятно, что тот же Удальцов – материал отработанный. Навальный – человек, который переключает тумблер протеста, чтобы вызвать гнев общественности на себя, когда это наиболее выгодно.А попытки устранения конкуренции и со стороны вполне здоровых, патриотически настроенных и прагматичных сил (не о Навальном, Собчак, Пономарёве и Удальцове речь, конечно), как уже и было отмечено, вполне могут привести к рождению «КПСС 2.0», когда «уря!» и «одобрямсы» не дают возможность даже оглядеться по сторонам, чтобы не получить нокаутирующий удар от тех сил, которые в легитимном ключе политической борьбы действовать не привыкли.