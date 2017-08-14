13:14 14 августа

Боевые лазеры увеличат мощь американской армии

К 2020 году Пентагон намерен испытать боевую машину Stryker MEHEL с лазерной установкой мощностью 50 кВт, которую затем планируется принять на вооружение, сообщает Warspot со ссылкой на breakingdefense.com.



«Stryker MEHEL представляет собой бронетранспортер Stryker, сохранивший возможность перевозки грузов, десанта и при этом имеющий лазерную установку на крыше. Армия США уже провела тестирования двух версий этой машины (с лазерными установками мощностью 2 и 5 кВт) и положительно оценила их боевые возможности», – говорится в материале.


Отмечается, что после увеличения мощности лазера в 10 раз такие «машины смогут защищать транспортные колонны и стационарные объекты от беспилотников различных типов».

Кроме того, к 2022 году на вооружении армии США должны появиться мобильные установки мощностью 100 кВт, базируемые на военных грузовиках FMTV. Прототип такой машины ранее представила компания Boeing.

Испытания Boeing HEL MD

«Stryker MEHEL и грузовики с лазерными установками являются одними из претендентов в программе Maneuver Short-Range Air Defense (MSHORAD), в рамках которой планируется создание мобильных установок, предназначенных для защиты от угроз с воздуха (в том числе, от минометных и артиллерийских обстрелов)», – пишет ресурс.

Использованы фотографии: breakingdefense.com
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Комментарии 19

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  1. Тралл Сегодня, 11:54
    Программа мини-СОИ? Рональду Рейгану понравилось бы smile
    Тралл
    1. Panzermensch Сегодня, 11:58
      Причём тут СОИ? Это уже вполне рабочие прототипы и потенциально они смогут спасти много жизней. Или вы теперь все перспективные разработки, при полном отсутствии собственного ВПК, будете называть СОИ? Сами то сложнее старого калашмата вряд-ли чего можете собрать.
      Panzermensch
      1. Тралл Сегодня, 12:05
        Цитата: Panzermensch
        потенциально они смогут спасти много жизней

        Спасение жизней американских военнослужащих - дело рук самих американских военнослужащих. Меньше нужно влезать во все военные конфликты по всему миру, тогда и лазерные "пиу-пиу" не потребуются, когда местные партизаны будут закидывать колонны оккупантов бомбочками с дронов, купленных на "Алиэкспресс".
        Тралл
      2. cniza Сегодня, 12:08
        Кроме того, к 2022 году на вооружении армии США должны появиться мобильные установки мощностью 100 кВт, базируемые на военных грузовиках FMTV. Прототип такой машины ранее представила компания Boeing.


        Это уже серьезный агрегат.
        cniza
      3. sabakina Сегодня, 12:31
        Цитата: Panzermensch
        Или вы теперь все перспективные разработки, при полном отсутствии собственного ВПК, будете называть СОИ? Сами то сложнее старого калашмата вряд-ли чего можете собрать.

        Что то провокаторов в последнее время развелось...Пёрнул и в тину...
        sabakina
      4. НЕКСУС Сегодня, 12:46
        Цитата: Panzermensch
        потенциально они смогут спасти много жизней

        Чьих жизней,уважаемый? Американских вояк,которые лезут куда не просят и убивают мирных жителей по всему миру? Этих жизней?
        Этот мусор,под названием Армия США людьми то назвать ,язык не поворачивается. Сброд нацистов и садистов. Впрочем как и политики США,у которых по уши руки в крови невинных людей. Тьфу...
        НЕКСУС
      5. Ныробский Сегодня, 13:00
        Цитата: Panzermensch
        Это уже вполне рабочие прототипы и потенциально они смогут спасти много жизней.

        Спасти жизни, это навряд ли..., а вот угробить - вполне. Они уже пытались использовать какие то "микроволновки" на колёсах, от которых здорово пострадали их же экипажи. Опять же, для работы этой штуковины нужны почти идеальные погодные условия, а если погода будет как этим летом(дожди, туманы, низкая облачность), то пусть бамбук курят. Интересно как оно работает при постановке дымовой завесы.
        Цитата: Panzermensch
        Отмечается, что после увеличения мощности лазера в 10 раз такие «машины смогут защищать транспортные колонны и стационарные объекты от беспилотников различных типов».

        Что то подсказывает, что это просто идёт реальный дерибан военного бюджета, с сомнительным по эффективности конечным результатом.
        Ныробский
    2. To be or not to be Сегодня, 12:09
      СЛК 1К17 «Сжатие»
      ""В 1991 году комплекс, получивший войсковой индекс 1К17 вышел на тесты и на последующий, 1992 год был принят на вооружение. Как и до этого, работа по творению комплекса «Сжатие» была высоко оценена Правительством страны: группа служащих «Астрофизики» и соисполнителей была удостоена Гос премии. В области лазеров мы тогда опережали весь мир, как минимум, на 10 - 15 лет.""
      http://jumor.su/plus/1457-sovetskiy-lazernyy-tank
      -mif-ili-realnost.html
      To be or not to be
      1. jjj Сегодня, 12:36
        Я вот что думаю С 90-х годов американцы не строят новых танков. Только ремонтируют и модернизируют ранее выпущенные. На ремонт одного танка уходит 10 месяцев. Ремонт происходит на двух заводах в Штатах. Примечательно, что и двигателей новых у них тоже не выпускают. Только ремонт старых. Как они вообще хотят воевать с Россией и Китаем?
        jjj
        1. BlackMokona Сегодня, 12:45
          ядерным оружием
          BlackMokona
          1. To be or not to be Сегодня, 13:01
            Языком ... деньгами..и сказками.. о рае .. за бугром..
            А навальных всегда сделают ..(Есть такая профессия Родину... продавать)
            To be or not to be
    3. Маз Сегодня, 13:00
      Мелко американцы плавают , наши ещё в восьмидесятых поставили лазер на базу танкового шасси, та шо и мы не лыком шиты
      Маз
  2. Навигатор 1 Сегодня, 12:03
    Куда только не ставили матрасики лазерное оружие и не чего путного не получалось. Сейчас думаю будет тоже самое крика много толку мало. И программу под шумок свернут.
    Навигатор 1
  3. К0щей Сегодня, 12:21
    50 кВт?) батарейки будут в фуре ездить или с дизель-генератором размером с кузов газели спаяют?) как вариант правда можно от движка... когда сделают движок помимо прочего 50 кВт выдающего и при этом с вменяемыми размерами))
    рельсотрон у них уже есть... на корабле, потому что никак не впихнуть эту огромную дуру + силовую установку для нее куда-то еще))
    а так лет 20-40 может и появится вменяемое оружие, смотря как пойдет наука в энергосистемах.
    К0щей
    1. alean245 Сегодня, 12:49
      когда сделают движок помимо прочего 50 кВт выдающего и при этом с вменяемыми размерами))

      На страйкере движок вроде 350 л. с. А это 257,3 кВт. + 50 кВТ это примерно на 20% мощнее, т. е. 420 л. с. Почему такой движок должен иметь невменяемые размеры?
      P. S.Правда непонятно, какая мощность лазера имеется ввиду, входная или выходная?
      alean245
    2. BlackMokona Сегодня, 12:57
      мощность движков бронетехники куда мощнее 50 квт
      В настоящий момент на современных танках имеют наибольшее распространение дизельные многотопливные форсированные двигатели мощностью 735—880 кВт (1000—1200 л. с.) и более; применяются также газотурбинные двигатели мощностью до 1100 кВТ (1500 л. с.)[1][2].
      BlackMokona
  4. voyaka uh Сегодня, 12:47
    "Отмечается, что после увеличения мощности лазера в 10 раз такие «машины ...."////

    В 10 раз со скольки? если с 10, то это 100 Кв Лазер. Вряд ли его суперконденсаторы
    поместятся в Страйкер.
    Для малых БПЛА и 10 Кв достаточно. А высотный БПЛА и 100 Кв не достанет.
    voyaka uh
    1. alean245 Сегодня, 12:56
      В 10 раз со скольки?

      Армия США уже провела тестирования двух версий этой машины (с лазерными установками мощностью 2 и 5 кВт)

      Для малых БПЛА и 10 Кв достаточно.

      Думаю и 2 кВт достаточно. Как минимум оптика на борту поджарится.
      alean245
  5. Evgenijus Сегодня, 12:54
    Дуиаю, что эти лазерные установки готовят под наши Калибры. Для охраны позиционных районов МБР и других важных объектов на территории США. Вот только про погоду - как в туманы и пылевые бури это будет работать? Калибр летит по разным системам навигации ...
    Evgenijus
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