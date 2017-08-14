Боевые лазеры увеличат мощь американской армии
К 2020 году Пентагон намерен испытать боевую машину Stryker MEHEL с лазерной установкой мощностью 50 кВт, которую затем планируется принять на вооружение, сообщает Warspot со ссылкой на breakingdefense.com.
«Stryker MEHEL представляет собой бронетранспортер Stryker, сохранивший возможность перевозки грузов, десанта и при этом имеющий лазерную установку на крыше. Армия США уже провела тестирования двух версий этой машины (с лазерными установками мощностью 2 и 5 кВт) и положительно оценила их боевые возможности», – говорится в материале.
Отмечается, что после увеличения мощности лазера в 10 раз такие «машины смогут защищать транспортные колонны и стационарные объекты от беспилотников различных типов».
Кроме того, к 2022 году на вооружении армии США должны появиться мобильные установки мощностью 100 кВт, базируемые на военных грузовиках FMTV. Прототип такой машины ранее представила компания Boeing.
Испытания Boeing HEL MD
«Stryker MEHEL и грузовики с лазерными установками являются одними из претендентов в программе Maneuver Short-Range Air Defense (MSHORAD), в рамках которой планируется создание мобильных установок, предназначенных для защиты от угроз с воздуха (в том числе, от минометных и артиллерийских обстрелов)», – пишет ресурс.
«Stryker MEHEL представляет собой бронетранспортер Stryker, сохранивший возможность перевозки грузов, десанта и при этом имеющий лазерную установку на крыше. Армия США уже провела тестирования двух версий этой машины (с лазерными установками мощностью 2 и 5 кВт) и положительно оценила их боевые возможности», – говорится в материале.
Отмечается, что после увеличения мощности лазера в 10 раз такие «машины смогут защищать транспортные колонны и стационарные объекты от беспилотников различных типов».
Кроме того, к 2022 году на вооружении армии США должны появиться мобильные установки мощностью 100 кВт, базируемые на военных грузовиках FMTV. Прототип такой машины ранее представила компания Boeing.
Испытания Boeing HEL MD
«Stryker MEHEL и грузовики с лазерными установками являются одними из претендентов в программе Maneuver Short-Range Air Defense (MSHORAD), в рамках которой планируется создание мобильных установок, предназначенных для защиты от угроз с воздуха (в том числе, от минометных и артиллерийских обстрелов)», – пишет ресурс.
Использованы фотографии: breakingdefense.com
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