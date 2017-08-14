Американские морпехи переходят на винтовки M27
Командование Корпуса морской пехоты США объявило о закупке более чем 50 000 новых автоматических винтовок M27 IAR (Heckler & Koch 416), сообщает Warspot со ссылкой на портал thefirearmblog.com.
В уведомлении о намерении указывается, что для Корпуса будут закуплены «50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch».
«Уведомление о намерении не является тендером, и выбор модели оружия сделан на усмотрение правительства», – говорится в документации. При этом другие компании также могут подать уведомления и предложить свою продукцию.
«M27 IAR – винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. С 2010 года это оружие закупалось морпехами в качестве замены пулемета M249. Осенью 2016 года экспериментальный батальон морской пехоты получил опытную партию этих винтовок для испытаний в качестве замены автоматического карабина M4. В частности, было проведено исследование, соответствует ли HK416 требованиям, которые ранее выдвигались к карабинам M4. Новая винтовка успешно прошла все испытания, однако имела немалую цену – в базовой модификации (без прицела и других аксессуаров) HK416 стоит порядка $3000», – пишет автор материала.
«Краш-тест» винтовки HK416
Сообщается, что основное отличие немецкого автомата от американской модели заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, «позаимствованная» у HK G36.
HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола.
В уведомлении о намерении указывается, что для Корпуса будут закуплены «50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch».
«Уведомление о намерении не является тендером, и выбор модели оружия сделан на усмотрение правительства», – говорится в документации. При этом другие компании также могут подать уведомления и предложить свою продукцию.
«M27 IAR – винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. С 2010 года это оружие закупалось морпехами в качестве замены пулемета M249. Осенью 2016 года экспериментальный батальон морской пехоты получил опытную партию этих винтовок для испытаний в качестве замены автоматического карабина M4. В частности, было проведено исследование, соответствует ли HK416 требованиям, которые ранее выдвигались к карабинам M4. Новая винтовка успешно прошла все испытания, однако имела немалую цену – в базовой модификации (без прицела и других аксессуаров) HK416 стоит порядка $3000», – пишет автор материала.
«Краш-тест» винтовки HK416
Сообщается, что основное отличие немецкого автомата от американской модели заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, «позаимствованная» у HK G36.
HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола.
Использованы фотографии: heckler-koch.com
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