13:15 14 августа

Американские морпехи переходят на винтовки M27

Командование Корпуса морской пехоты США объявило о закупке более чем 50 000 новых автоматических винтовок M27 IAR (Heckler & Koch 416), сообщает Warspot со ссылкой на портал thefirearmblog.com.

Американские морпехи переходят на винтовки M27


В уведомлении о намерении указывается, что для Корпуса будут закуплены «50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch».


«Уведомление о намерении не является тендером, и выбор модели оружия сделан на усмотрение правительства», – говорится в документации. При этом другие компании также могут подать уведомления и предложить свою продукцию.

«M27 IAR – винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. С 2010 года это оружие закупалось морпехами в качестве замены пулемета M249. Осенью 2016 года экспериментальный батальон морской пехоты получил опытную партию этих винтовок для испытаний в качестве замены автоматического карабина M4. В частности, было проведено исследование, соответствует ли HK416 требованиям, которые ранее выдвигались к карабинам M4. Новая винтовка успешно прошла все испытания, однако имела немалую цену – в базовой модификации (без прицела и других аксессуаров) HK416 стоит порядка $3000», – пишет автор материала.

«Краш-тест» винтовки HK416

Сообщается, что основное отличие немецкого автомата от американской модели заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, «позаимствованная» у HK G36.

HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола.

Использованы фотографии: heckler-koch.com
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Комментарии 13

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  1. Logall Сегодня, 12:51
    Янки их специально Футуристичными делают? Для взрослых детей? Наверное...
    Logall
    1. The Lancet Сегодня, 12:59
      Конечно под статьей ожидалось появиление экспертов...Винтовку Мосина в руки и вперед! АК тоже
      не далеко ушел.В вашу армию коллиматоры хоть поставили?Или для Ивана-призывника это все еще слишком сложная аппаратура?
      The Lancet
      1. dnestr74 Сегодня, 13:10
        У нас конрактуры в частях постоянной БГ-как минимум половина, вы застряли в 90-стых,а еще пока призывник медведя не объездит-винтовку в руки не дают.
        dnestr74
    2. Hog Сегодня, 13:01
      В чем футуристичность? Это не FN2000 вроде.
      Hog
      1. Комментарий был удален.
    3. Panzermensch Сегодня, 13:06
      Что для вас футуристичного? Полимерные материалы? Так это 20 век. Или она должна быть сделана из красного дерева работы слепого мастера 18 века?
      Panzermensch
    4. Маз Сегодня, 13:06
      Вещь. Молодцы американцы. Отличная винтовка. Сменные стволы. Сделана аккуратно и продуманно. И безотказна как АКМ. И на 70% совместима с м16 и Ее клонами
      Маз
      1. The Lancet Сегодня, 13:10
        Вещь. Молодцы американцы. Отличная винтовка.

        Молодцы немецкие оружейные инженеры wink
        The Lancet
    5. The Lancet Сегодня, 13:09
      Янки их специально Футуристичными делают? Для взрослых детей? Наверное...

      Продавливать закупку и называть вот ЭТО это оружием будущего по-настоящему глупо и очень по-детски

      Заводу который за 30 лет выдавил из себя ЭТО должно быть стыдно...
      The Lancet
  2. avt Сегодня, 12:51
    Так вроде они для спецов и конкурс провели ,в результате оного сей агрегат и появился. Долго что то тянули.
    avt
  3. 32363 Сегодня, 12:53
    показали бы ещё разборку не полную, немцы любят усложнять простые механизмы, всё таки Калашик больше нравиться
    32363
  4. meandr51 Сегодня, 12:57
    В этой связи актуальна информация о положении со стрелковым оружием и боеприпасами в РФ http://pravosudija.net/article/otkrytoe-pismo-o-s
    ostoyanii-strelkovogo-i-inogo-oruzhiya-v-nashey-s
    trane
    meandr51
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:11
      "Страница не найдена". ???
      Roma-1977
  5. Altona Сегодня, 13:08
    Цитата: The Lancet
    Конечно под статьей ожидалось появиление экспертов...Винтовку Мосина в руки и вперед! АК тоже
    не далеко ушел.В вашу армию коллиматоры хоть поставили?Или для Ивана-призывника это все еще слишком сложная аппаратура?

    ---------------------------------------
    А что вы имеете против винтовки Мосина? Неплохое между прочим оружие, была даже базой для снайперской винтовки. Важно не только оружие, а умение солдата обращаться с ним и решимость в действиях. А автоматическое оружие примерно одинаково по своим характеристикам, если проецировать его на среднего солдата и его эффективность определяют также характеристики патрона.
    Altona
  6. НЕКСУС Сегодня, 13:09
    Меня интересуют результаты тестов по температурам и стрельбы после попадания воды...ну и стоимость сего агрегата.
    НЕКСУС
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