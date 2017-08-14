NYT: КНДР получает ракетные двигатели от украинского "Южмаша"?
В американских СМИ опубликована информация, которая говорит о том, что власти США могут ввести санкции против Украины, если подтвердятся её торговые контакты с КНДР. Газета The New York Time выходит с материалом, в котором заявлено о тщательном изучении следующего факта: существенных подвижках в северокорейской ракетной программе после многих лет неудач. Эксперты стали изучать данные о том, что именно сегодня позволяет Пхеньяну добивать успехов в развитии ракетных технологий.
Издание приводит заявление, высказанное специалиста по вопросу ракетных технологий Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.
Эллеман заявляет:
Эксперт полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш». Свою мысль Эллеман поясняет тем, что украинские технологии являются продолжением технологий советских, а потому идеально подходят для развития северокорейской ракетной программы.
Эллеман:
Если будет выяснено, что Украина поставляет ракетные двигатели КНДР, то это может привести к потере поддержки со стороны западных партнёров, если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.
Издание приводит заявление, высказанное специалиста по вопросу ракетных технологий Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.
Эллеман заявляет:
Есть основания полагать, что после того как Северная Корея около двух лет назад сменила поставщика ракетных двигателей, программа сдвинулась с мёртвой точки.
Эксперт полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш». Свою мысль Эллеман поясняет тем, что украинские технологии являются продолжением технологий советских, а потому идеально подходят для развития северокорейской ракетной программы.
Эллеман:
Остаётся выяснить, сколько у Пхеньяна ракетных двигателей, и идут ли нелегальные поставки действительно с территории Украины.
Если будет выяснено, что Украина поставляет ракетные двигатели КНДР, то это может привести к потере поддержки со стороны западных партнёров, если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.
Использованы фотографии: www.yuzhmash.com
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