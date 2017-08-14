NYT: КНДР получает ракетные двигатели от украинского "Южмаша"?

Есть основания полагать, что после того как Северная Корея около двух лет назад сменила поставщика ракетных двигателей, программа сдвинулась с мёртвой точки.

Остаётся выяснить, сколько у Пхеньяна ракетных двигателей, и идут ли нелегальные поставки действительно с территории Украины.