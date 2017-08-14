13:14 14 августа

NYT: КНДР получает ракетные двигатели от украинского "Южмаша"?

В американских СМИ опубликована информация, которая говорит о том, что власти США могут ввести санкции против Украины, если подтвердятся её торговые контакты с КНДР. Газета The New York Time выходит с материалом, в котором заявлено о тщательном изучении следующего факта: существенных подвижках в северокорейской ракетной программе после многих лет неудач. Эксперты стали изучать данные о том, что именно сегодня позволяет Пхеньяну добивать успехов в развитии ракетных технологий.

Издание приводит заявление, высказанное специалиста по вопросу ракетных технологий Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.

Эллеман заявляет:
Есть основания полагать, что после того как Северная Корея около двух лет назад сменила поставщика ракетных двигателей, программа сдвинулась с мёртвой точки.



NYT: КНДР получает ракетные двигатели от украинского "Южмаша"?


Эксперт полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш». Свою мысль Эллеман поясняет тем, что украинские технологии являются продолжением технологий советских, а потому идеально подходят для развития северокорейской ракетной программы.

Эллеман:
Остаётся выяснить, сколько у Пхеньяна ракетных двигателей, и идут ли нелегальные поставки действительно с территории Украины.


Если будет выяснено, что Украина поставляет ракетные двигатели КНДР, то это может привести к потере поддержки со стороны западных партнёров, если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.

Использованы фотографии: www.yuzhmash.com
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 12:45
    Если будет выяснено, что Украина поставляет ракетные двигатели КНДР, то это может привести к потере поддержки со стороны западных партнёров, если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.


    Какой интересный поворот , вполне логично...
    cniza
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:49
      Витя! Салют! Полосатые, как обычно - прокукарекали, а там не рассветай.... На Южмаше ещё в начале 90-х все распродали.....
      Соломон Кейн
      1. Zibelew Сегодня, 12:50
        Браво Вальцману, настоящий торговый иудей никогда не опозорит свою исключительную нацию!
        Zibelew
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:55
          Тагирьян, привет! Самое интересное, что америкосские оружейные бароны скупили это все оптом у КучмЫ, перепродали корейцам, а виноват во всем Петрушидзе Парашвилли.. laughing
          Соломон Кейн
          1. Zibelew Сегодня, 13:04
            Константин привет hi Тоже вспомнил светлый образ украинского генерала из фильма Оружейный барон.

            Кстати о птичках. Опубликованный недавно отчёт об экспорте вооружений в 2016 году показал отсутствие в нём ударных вертолётов. Прошёл целый год от последней передачи в укровермахт трёх «модернизированных» Ми-24ПУ1 и наступило затишье. С 1996 по 2015 год официально было продано 138 вертолётов Ми-24. При этом в укровермахте осталось 127 единиц Ми-24 всех модификаций (кроме Ми-24А)
            Zibelew
        2. Shurik70 Сегодня, 13:03
          Цитата: Соломон Кейн
          На Южмаше ещё в начале 90-х все распродали.....

          Вот именно. И специалисты в США это прекрасно знают.
          Просто им надо прекратить финансирование команды Порошенко. Свою роль они сыграли, можно и в расход. А на их место новых, кто получше старых подмахивать будет.
          Заметьте - именно на прошлой неделе ОБСЕ вдруг, ни с того ни с сего, "заметили" обстрелы мирных городов. В ООН, тоже "вдруг" опубликовали статистику про разрушенные дома и школы.
          Так что скоро ждём очернения на Западе команды Порошенко и "демократических" перевыборов
          Shurik70
      2. cniza Сегодня, 12:51
        Приветствую Костя ! hi , не готов глубоко по этому вопросу , но вполне могли работать...
        cniza
        1. Смог Сегодня, 13:02
          Виктор! День добрый! drinks soldier А интересный пердимонокль получится если инфа подтвердится. Хотя, даже если что то и было полосатые замнут. Им сейчас окраина важней как форпост борьбы с Россией.
          Ну как примерно- Он конечно сукин сын, но, он - наш сукин сын. Как то так.
          Смог
          1. cniza Сегодня, 13:05
            Доброго времени Константин! drinks hi , так похоже все было под руководством и присмотром США.
            cniza
        2. lelyk72 Сегодня, 13:05
          Я был на днях на окраине, в отпуске, читал статью на эту тему, со ссылкой как раз на Майкла Эллемана. Ссылки на саму статью там не было. Но было сказано, что вот этот вот самый Иксперд говорил о поставке двигателей из....России!!!!!
          lelyk72
    2. Монос Сегодня, 13:00
      Всех камрадов приветствую! laughing hi
      В американских СМИ опубликована информация, которая говорит о том, что власти США могут ввести санкции против Украины, если подтвердятся её торговые контакты с КНДР.

      Вот это будет пердимонокль для кастрюлек! Уж они и на колени вставали, уж они и вылизывали с усердием, кланялись и гопака танцевали, а им санкциями по сусалам! Эпичная будет зрада. Жаль вероятность этого мала.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 13:06
        Приветствую теска ! hi очень похоже , что кто намерено слил эту информацию именно сейчас и это не США.
        cniza
    3. seal78 Сегодня, 13:01
      Да ну... Слишком сложно для ов. Да и зачем реально помогать корейцам развивать ракеты, когда ы могут дестабилизировать ситуацию где угодно на ровном месте ?
      seal78
    4. Tusv Сегодня, 13:06
      Цитата: cniza
      Какой интересный поворот , вполне логично
      .дело Янкам надо вложится на Великую Китайскую стену. Чиста безопасности ради. Удивительно, но Китайская и Русская схема, действует по одному принципу. Что не возможно уничтожить, то янковские спецслужбы должны принимать!!! Китайский Даоцизм или Русское Православие. Не вяжется в англосаконом мозгу
      Tusv
    5. Венд Сегодня, 13:06
      Цитата: cniza
      Если будет выяснено, что Украина поставляет ракетные двигатели КНДР, то это может привести к потере поддержки со стороны западных партнёров, если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.


      Какой интересный поворот , вполне логично...

      Украина у США и ЕС училась laughing
      Венд
      1. cniza Сегодня, 13:10
        И действует под их руководством.
        cniza
    6. Маз Сегодня, 13:08
      Южмаш рулит!
      Маз
  2. Sharky Сегодня, 12:46
    если, конечно, поставки изначально не были санкционированы самими США, чтобы добиться повода для дестабилизации ситуации в восточноазиатском регионе.

    Что может сделать собачка на коротком поводке хозяина без его позволения?
    Вангую, что ничего не докажут, дело замнут, Украину и дальше будут содержать на поруках доблестные партнёры.
    Sharky
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:47
    Ну а где они еще могли их купить? Очень вероятно... Интересный поворот...
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 12:54
      Порошенко и так у Трампа не в чести, а тут...
      Logall
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:02
      Меня "радует" американский подход: Кучма распродал, а косяк на Петю.... what wassat
      Вижу его глупое лицо и нервный тик на правом глазу.....
      Соломон Кейн
  4. meandr51 Сегодня, 12:53
    Сами сделали. Могли просто скопировать. Они все сами делают.
    meandr51
  5. ded100 Сегодня, 12:54
    Ну Петька готовь вазелин будет тебе счастье! wassat
    ded100
  6. Berkut24 Сегодня, 12:56
    Не было у американцев проблем, купили себе Порося...
    Berkut24
    1. x.andvlad Сегодня, 13:01
      Теперь не известно, у кого больше проблем: у Украины или у США?
      Теперь шуму будет много. Шум и скандал это их любимое дело. Автор сей идеи хорошо срубил бабла.
      x.andvlad
  7. Комментарий был удален.
  8. l7yzo Сегодня, 12:58
    Вы всё ещё верите что Северная Корея не под крылышком США ?))) Даже факты уже ясно говорят это

    И думаете что могли продать двигатели для ракет?? провести их через Россию или нет Сирию и Иран или нет через Китай через все моря ??? И не заметно оО ??? Тогда я преклоняюсь перед логистами с Украины, которые смогли такое провернуть.
    l7yzo
  9. Valter1364 Сегодня, 12:58
    Украина - это Прапорщик с большой буквы!
    А Прапорщик может продать всё! soldier hi
    Valter1364
  10. Jovanni Сегодня, 12:59
    В американских СМИ опубликована информация, которая говорит о том, что власти США могут ввести санкции против Украины, если подтвердятся её торговые контакты с КНДР.

    Особенно умиляет "если подтвердятся"... Насчет России никаких подтверждений ни в чем не требуется, а тут такие деликатности...
    Jovanni
  11. Непостижимый Сегодня, 13:00
    Цитата: Sharky
    Вангую, что ничего не докажут, дело замнут, Украину и дальше будут содержать на поруках доблестные партнёры.

    Ясень пень.
    Американцы оккупировали мягкой силой Украину, строят свои базы там.
    Какие тут могут быть санкции...
    Непостижимый
  12. svp67 Сегодня, 13:03
    Эксперт полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш».
    Могу сказать больше, что ЦРУ эту сделку само могло и организовать...для того что бы начался вот этот "корейский кризис", то есть созданы условия, для КАРДИНАЛЬНОГО решения "корейского вопроса" - это по максимуму, а по минимуму, созданы огромные проблемы для России, в виде принятия закона о ВЕЧНЫХ санкциях и начинаются создаваться проблемы у КНР.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 13:11
      Именно так , причем политическое руководство об этом не ведало.
      cniza
  13. ydjin Сегодня, 13:06
    Прямо таки крутой политический детектив, США дали добро на поставку ракетных технологий КНДР из Украины что бы обвинить Пхеньян в агрессивной политике, и наказать Окраину за незаконное распрастронение военных технологий? Глядишь и Россию до кучи обвинят, все в дерьме, Америка светочь мира и демократии во всём мире!? wassat
    ydjin
  14. armenk Сегодня, 13:06
    круг замкнулся winked змея укусила себя за собственный хвост.
    armenk
  15. PowerStep Step Сегодня, 13:10
    Надеюсь, Цэевропа понимает, что делает, ведь она со всей, доступной багдерлогам, скоростью рубит сук на котором так уютно устолилась.
    PowerStep Step
  16. Panzermensch Сегодня, 13:10
    Открою большую тайну. Китайцы и северные корейцы давно пытались получить юшмашовские чертежи. Пару раз засылали разведчиков под видом дипработников и промышленников, которые вербовали сотрудников южмаша и склоняли к выносу секретной документации за пределы производства с целью снятия копий, на чём и были пойманы с поличным прямо во время копирования в съёмном гараже контрразведкой СБУ, которая перевербовала рабочих. Так же не единожды КНР и КНДР были организованы долгосрочные туристические программы для украинских ракетчиков с целью обучения китайских и корейских ракетостроителей.
    Panzermensch
  17. Tusv Сегодня, 13:10
    Так и надо действовать. Слухи бабками полнятся а у Южмаша заказов нету
    Tusv
Картина дня