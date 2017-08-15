Ракеты запрещены, но мы их разработаем. Второй раунд противостояния США и России
Далеко ли до ядерной войны? Американские конгрессмены делают всё, чтобы эта война стала ближе. Конгресс готовит законопроект о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Американские законодатели считают, что выйти пришло время, поскольку Путин договор «уже нарушил». Некоторые иностранные эксперты не сомневаются, что выход США из РСМД приведёт к ядерной войне.
На сайте журнала «Politico» вышла статья Брайана Бендера. Аналитик рассказал о подготовке Конгрессом США законопроекта о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). По сути, конгрессмены готовят Трампа ко «второму раунду» противостояния США и России.
Сенатор Том Коттон и другие сторонники положений законопроекта уверены, что недавнее развёртывание Россией ракет средней дальности в нарушение упомянутого договора требует от США адекватного ответа. Конгресс вынуждает Пентагон пойти на нарушение договора с Россией. Если свои требования конгрессменам удастся провести, отношения Вашингтона с Москвой станут весьма напряжёнными.
Представители как Палаты представителей, так и Сената США готовы потребовать от Пентагона начать разработку ракет средней дальности, что было запрещено договором, который подписали Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв, напоминает издание. Сторонники соответствующего законопроекта говорят, что такой шаг «необходим», поскольку президент России Владимир Путин «уже нарушил» договор. А вот противники такого акта опасаются нарастания угрозы ядерной войны.
Законопроект также может вызвать новые трения между законодателями и Трампом, который ранее обвинил Конгресс в незаконном вмешательстве в его отношения с Москвой. Мистер Трамп недаром раскритиковал конгрессменов за включение «явно неконституционных положений» в двухпартийный законопроект, налагающий новые санкции «на режим Путина».
Интересно, что Трампа начинают поддерживать… демократы. Демократ-сенатор Патрик Лихи (один из тех, кто во времена Горбачёва проголосовал за ратификацию договора) сказал, что ядерные ракеты малой и средней дальности сдерживающего эффекта не имеют. Это было верно прежде, верно и сейчас. Однако наличие таких ракет «увеличивают вероятность» неправильной оценки ситуации, что кончится катастрофой.
Американские эксперты по правовым вопросам инициативы конгрессменов тоже не одобряют. По их мнению, только президент может вести переговоры или выходить из договоров.
В Палате представителей настаивают на своём: ястребы хотят запустить программу развития ракеты наземного базирования. В ближайшее время сенаторы также обсудят положение, согласно которому на создание ракет с радиусом действия от 0,5 до 5,5 тысячи километров (того самого вооружения, которое оба соперника по холодной войне прекратили разрабатывать три десятилетия назад) разработчикам будет выделено 65 млн. долларов. В законопроекте, правда, указывается, что необходимо создание традиционной (не ядерной) ракеты. Это не избавляет законодателей от нарушения договора: в договоре о РСМД не проводится отличие между двумя типами вооружений.
«Это превышает полномочия конгресса, — сказал Мэллори Стюарт, в прошлом году занимавший должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по контролю над вооружениями. — И это игнорирует разделение властей, которое было признано с самого начала нашей конституции».
«Неясно даже, конституционно ли это», — согласилась с ним Александра Бэлл, бывшая чиновница Госдепартамента.
Сенатор Коттон в своём обращении к Центру стратегических и международных исследований заявил, что действия конгресса не нарушат договор: «В соответствии с договором мы не можем испытывать, производить или иметь наземные ракеты средней дальности. Но мы можем проводить исследования по вопросу улучшения других ракет, например, расширения их диапазона или адаптации их для разных сред. Например, мы могли бы разработать наземную версию «Tomahawk», которую мы обычно запускаем с кораблей ВМФ». По мнению законодателя, исследования остаются «в пределах договора о РСМД», но вместе с тем готовят США и их союзников «к тому случаю, когда договор устареет».
Что до военной ценности того типа вооружений, о котором говорят конгрессмены, то специалисты по обороне в ней «очень сомневаются», отмечается в статье.
Генерал ВВС генерал Пол Сельва, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов, рассказал на заседании сенатского комитета по вооружённым силам, что действия России вообще не представляют угрозы для безопасности. «Учитывая расположение конкретных ракет и развёртывание, они не получают никаких преимуществ в Европе», — уточнил Сельва. Он отметил далее, что договор о РСМД охватывает только наземные ракеты, а не те, которые были выпущены с самолётов или кораблей в море. С другой точки зрения ценность такого вооружения тоже не имеет значения. Принятие мер по разработке соответствующих ракет, запрещённых договором о РСМД, «едва ли заставит русских сдерживаться», кроме того, такой ответ России как раз может привести к тому типу гонки ядерных вооружений, которую ограничивал тот договор.
В итоге будет дозволено финансирование систем вооружений, закладывающих основу «для нового ядерного оружия, которое будет развернуто в Европе», — полагает Дейрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями.
Кимбалл, а с ним и прочие эксперты утверждают, что ни один европейский союзник США, скорее всего, не захочет принять такое вооружение.
Противодействие ястребам среди сенаторов идёт уже сейчас. Одно из предложений, рассматриваемое сейчас сенатором Элизабет Уоррен (демократка от Массачусетса), основывается на определённом требовании к Пентагону. До поиска источников финансирования военные должны сначала провести анализ необходимости новой ракеты средней дальности.
Бывший член Демократической партии Джон Тирни, который возглавлял группу по надзору за национальной безопасностью, а ныне занимающий должность исполнительного директора Центра по контролю над вооружениями и их нераспространению, утверждает, что сохранение пактов о контроле над вооружениями с Россией должно являться важнейшим приоритетом для администрации Трампа, несмотря на расхождения между двумя странами. Эту проблему Тирни считает «экзистенциальной». Этот вопрос следует урегулировать не откладывая, когда два государства ещё более-менее «ладят».
Напомним, договор о РСМД, вступивший в силу в 1988 году, в разгар «перестройки», запретил сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, имеющие радиус действия от 500 до 5500 километров. Намёки на нарушение Москвой условий договора Вашингтон впервые дал летом 2014 года. В Кремле с претензиями Белого дома не соглашались. В марте 2017 года американцы официально обвинили Россию в развёртывании ракеты наземного базирования. По мнению чиновников Пентагона, эта ракета нарушает договор о РСМД. «Мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счёт, — цитируют «Ведомости» ответ пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. — В ситуации с Российской Федерацией и нашим евразийским геополитическим положением у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. Тем не менее Россия всё равно остаётся приверженной своим обязательствам».
В обвинениях Вашингтона в адрес России речь идёт в основном о мобильной лёгкой МБР РС-26 «Ярс-М», пишет на сайте ИА «REGNUM» аналитик Леонид Нерсисян.
Названная ракета обладает качествами и ракеты средней дальности, и МБР: может запускаться на дальности от 2000 км и до 10000—11000 км.
Есть у американцев и другая претензия: развёртывание русскими крылатых ракет большой дальности 9М729 для комплексов «Искандер-М». Предполагаемая западными экспертами дальность действия ракет в 2000—2600 км совпадает с крылатой ракетой морского базирования 3М-14 «Калибр». Создать модификацию 3М-14 сухопутного базирования «большой проблемы не составляет», указывает Нерсисян, однако доказательств того, что такие ракеты были созданы, испытаны и поставлены на вооружение, не существует. При выходе же США из договора о РСМД такой шаг «наверняка будет одним из самых первых и очень эффективным, так как он поставит под удар любые статичные военные цели в Европе (аэродромы, порты, склады, базы и т. п.)». Кроме того, ещё одним компонентом ответа могло бы стать создание мобильных баллистических ракет средней дальности на основе советского «Пионера». С использованием новых технологий и элементной базы, считает аналитик, характеристики ракеты можно заметно улучшить. Третьим направлением ответа могла бы стать разработка противокорабельной БРСД наподобие китайской DF-21D, предназначенной для уничтожения авианосных ударных групп на расстоянии до 1500—2000 км.
Вполне возможный выход США из договора заставит Россию раскошелиться. На реализацию вероятных программ ответа потребуются немалые средства. При нынешнем урезании бюджета и заметном сокращении военных расходов в 2017 году такого рода программы создали бы существенную нагрузку на бюджет и в дальнейшем привели бы к новому витку бесконечной гонки вооружений. Угроза, ответ на угрозу, ответ на ответ, и так по кругу, точнее, по спирали. Впрочем, гонка эта вполне может иметь конец. Какой-нибудь нервный военный у кнопки в любой момент может совершить роковую ошибку.
На сайте журнала «Politico» вышла статья Брайана Бендера. Аналитик рассказал о подготовке Конгрессом США законопроекта о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). По сути, конгрессмены готовят Трампа ко «второму раунду» противостояния США и России.
Сенатор Том Коттон и другие сторонники положений законопроекта уверены, что недавнее развёртывание Россией ракет средней дальности в нарушение упомянутого договора требует от США адекватного ответа. Конгресс вынуждает Пентагон пойти на нарушение договора с Россией. Если свои требования конгрессменам удастся провести, отношения Вашингтона с Москвой станут весьма напряжёнными.
Представители как Палаты представителей, так и Сената США готовы потребовать от Пентагона начать разработку ракет средней дальности, что было запрещено договором, который подписали Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв, напоминает издание. Сторонники соответствующего законопроекта говорят, что такой шаг «необходим», поскольку президент России Владимир Путин «уже нарушил» договор. А вот противники такого акта опасаются нарастания угрозы ядерной войны.
Законопроект также может вызвать новые трения между законодателями и Трампом, который ранее обвинил Конгресс в незаконном вмешательстве в его отношения с Москвой. Мистер Трамп недаром раскритиковал конгрессменов за включение «явно неконституционных положений» в двухпартийный законопроект, налагающий новые санкции «на режим Путина».
Интересно, что Трампа начинают поддерживать… демократы. Демократ-сенатор Патрик Лихи (один из тех, кто во времена Горбачёва проголосовал за ратификацию договора) сказал, что ядерные ракеты малой и средней дальности сдерживающего эффекта не имеют. Это было верно прежде, верно и сейчас. Однако наличие таких ракет «увеличивают вероятность» неправильной оценки ситуации, что кончится катастрофой.
Американские эксперты по правовым вопросам инициативы конгрессменов тоже не одобряют. По их мнению, только президент может вести переговоры или выходить из договоров.
В Палате представителей настаивают на своём: ястребы хотят запустить программу развития ракеты наземного базирования. В ближайшее время сенаторы также обсудят положение, согласно которому на создание ракет с радиусом действия от 0,5 до 5,5 тысячи километров (того самого вооружения, которое оба соперника по холодной войне прекратили разрабатывать три десятилетия назад) разработчикам будет выделено 65 млн. долларов. В законопроекте, правда, указывается, что необходимо создание традиционной (не ядерной) ракеты. Это не избавляет законодателей от нарушения договора: в договоре о РСМД не проводится отличие между двумя типами вооружений.
«Это превышает полномочия конгресса, — сказал Мэллори Стюарт, в прошлом году занимавший должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по контролю над вооружениями. — И это игнорирует разделение властей, которое было признано с самого начала нашей конституции».
«Неясно даже, конституционно ли это», — согласилась с ним Александра Бэлл, бывшая чиновница Госдепартамента.
Сенатор Коттон в своём обращении к Центру стратегических и международных исследований заявил, что действия конгресса не нарушат договор: «В соответствии с договором мы не можем испытывать, производить или иметь наземные ракеты средней дальности. Но мы можем проводить исследования по вопросу улучшения других ракет, например, расширения их диапазона или адаптации их для разных сред. Например, мы могли бы разработать наземную версию «Tomahawk», которую мы обычно запускаем с кораблей ВМФ». По мнению законодателя, исследования остаются «в пределах договора о РСМД», но вместе с тем готовят США и их союзников «к тому случаю, когда договор устареет».
Что до военной ценности того типа вооружений, о котором говорят конгрессмены, то специалисты по обороне в ней «очень сомневаются», отмечается в статье.
Генерал ВВС генерал Пол Сельва, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов, рассказал на заседании сенатского комитета по вооружённым силам, что действия России вообще не представляют угрозы для безопасности. «Учитывая расположение конкретных ракет и развёртывание, они не получают никаких преимуществ в Европе», — уточнил Сельва. Он отметил далее, что договор о РСМД охватывает только наземные ракеты, а не те, которые были выпущены с самолётов или кораблей в море. С другой точки зрения ценность такого вооружения тоже не имеет значения. Принятие мер по разработке соответствующих ракет, запрещённых договором о РСМД, «едва ли заставит русских сдерживаться», кроме того, такой ответ России как раз может привести к тому типу гонки ядерных вооружений, которую ограничивал тот договор.
В итоге будет дозволено финансирование систем вооружений, закладывающих основу «для нового ядерного оружия, которое будет развернуто в Европе», — полагает Дейрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями.
Кимбалл, а с ним и прочие эксперты утверждают, что ни один европейский союзник США, скорее всего, не захочет принять такое вооружение.
Противодействие ястребам среди сенаторов идёт уже сейчас. Одно из предложений, рассматриваемое сейчас сенатором Элизабет Уоррен (демократка от Массачусетса), основывается на определённом требовании к Пентагону. До поиска источников финансирования военные должны сначала провести анализ необходимости новой ракеты средней дальности.
Бывший член Демократической партии Джон Тирни, который возглавлял группу по надзору за национальной безопасностью, а ныне занимающий должность исполнительного директора Центра по контролю над вооружениями и их нераспространению, утверждает, что сохранение пактов о контроле над вооружениями с Россией должно являться важнейшим приоритетом для администрации Трампа, несмотря на расхождения между двумя странами. Эту проблему Тирни считает «экзистенциальной». Этот вопрос следует урегулировать не откладывая, когда два государства ещё более-менее «ладят».
Напомним, договор о РСМД, вступивший в силу в 1988 году, в разгар «перестройки», запретил сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, имеющие радиус действия от 500 до 5500 километров. Намёки на нарушение Москвой условий договора Вашингтон впервые дал летом 2014 года. В Кремле с претензиями Белого дома не соглашались. В марте 2017 года американцы официально обвинили Россию в развёртывании ракеты наземного базирования. По мнению чиновников Пентагона, эта ракета нарушает договор о РСМД. «Мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счёт, — цитируют «Ведомости» ответ пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. — В ситуации с Российской Федерацией и нашим евразийским геополитическим положением у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. Тем не менее Россия всё равно остаётся приверженной своим обязательствам».
В обвинениях Вашингтона в адрес России речь идёт в основном о мобильной лёгкой МБР РС-26 «Ярс-М», пишет на сайте ИА «REGNUM» аналитик Леонид Нерсисян.
Названная ракета обладает качествами и ракеты средней дальности, и МБР: может запускаться на дальности от 2000 км и до 10000—11000 км.
«Достаточно сложно сказать, нарушает ли такая ракета договор о ликвидации РСМД, но и у американцев в этом смысле не всё гладко: развёрнутая в Румынии система противоракетной обороны AegisAshore может быстро быть переоснащена в район позиционирования крылатых ракет «Томагавк». Это возможно благодаря универсальности вертикальных пусковых установок Mk 41, которые могут заряжаться как противоракетами, так и «Томагавками». Контролировать этот процесс очень сложно и теоретически можно заменить противоракеты, сохранив секретность».
Есть у американцев и другая претензия: развёртывание русскими крылатых ракет большой дальности 9М729 для комплексов «Искандер-М». Предполагаемая западными экспертами дальность действия ракет в 2000—2600 км совпадает с крылатой ракетой морского базирования 3М-14 «Калибр». Создать модификацию 3М-14 сухопутного базирования «большой проблемы не составляет», указывает Нерсисян, однако доказательств того, что такие ракеты были созданы, испытаны и поставлены на вооружение, не существует. При выходе же США из договора о РСМД такой шаг «наверняка будет одним из самых первых и очень эффективным, так как он поставит под удар любые статичные военные цели в Европе (аэродромы, порты, склады, базы и т. п.)». Кроме того, ещё одним компонентом ответа могло бы стать создание мобильных баллистических ракет средней дальности на основе советского «Пионера». С использованием новых технологий и элементной базы, считает аналитик, характеристики ракеты можно заметно улучшить. Третьим направлением ответа могла бы стать разработка противокорабельной БРСД наподобие китайской DF-21D, предназначенной для уничтожения авианосных ударных групп на расстоянии до 1500—2000 км.
* * *
Вполне возможный выход США из договора заставит Россию раскошелиться. На реализацию вероятных программ ответа потребуются немалые средства. При нынешнем урезании бюджета и заметном сокращении военных расходов в 2017 году такого рода программы создали бы существенную нагрузку на бюджет и в дальнейшем привели бы к новому витку бесконечной гонки вооружений. Угроза, ответ на угрозу, ответ на ответ, и так по кругу, точнее, по спирали. Впрочем, гонка эта вполне может иметь конец. Какой-нибудь нервный военный у кнопки в любой момент может совершить роковую ошибку.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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