Ракеты запрещены, но мы их разработаем. Второй раунд противостояния США и России

«Достаточно сложно сказать, нарушает ли такая ракета договор о ликвидации РСМД, но и у американцев в этом смысле не всё гладко: развёрнутая в Румынии система противоракетной обороны AegisAshore может быстро быть переоснащена в район позиционирования крылатых ракет «Томагавк». Это возможно благодаря универсальности вертикальных пусковых установок Mk 41, которые могут заряжаться как противоракетами, так и «Томагавками». Контролировать этот процесс очень сложно и теоретически можно заменить противоракеты, сохранив секретность».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru