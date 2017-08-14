Президент Грузии: РФ причастна к развязыванию конфликта в Абхазии

Начавшееся противостояние принесло тяжелейшие последствия как для абхазов, так и для грузин. Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку, и скоро настанет время, когда мы сможем вернуть сердца наших братьев абхазов, с которыми продолжим многовековую жизнь,

Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили заявил, что в развязывании «братоубийственной войны» в Абхазии, начавшийся 14 августа 1992 года, «важную роль сыграла политика России», сообщает газета Взгляд Со дня начала трагических событий прошло ровно 25 лет.По словам президента, Грузия выступает за мирное решение проблемы территориальной целостности и рассчитывает восстановить отношения с абхазами и осетинами. При этом Тбилиси будет вести «принципиальную международную политику».сказал в свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.Он добавил, что между грузинами и абхазами «не должна стоять третья сила», поскольку это вредит обоим народам.Премьер не уточнил, о какой «третьей силе» идет речь, однако, судя по всему, имелась в виду Россия,которая после войны 2008 года признала независимость бывших грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии.