15:08 14 августа

ФСБ сообщает о пресечении терактов в Москве

Управление по связям со СМИ и общественностью ФСБ РФ сообщает об успешно проведённой спецоперации в Москве. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание членов группы, которые, как сообщается, планировали осуществление террористических актов на транспорте и в крупных торговых центрах и на рынках российской столице.

В ведомстве сообщают, что теракты в Москве должны были осуществить террористы-смертники – примерно по тому же сценарию, по которому они были осуществлены в подземке Санкт-Петербурга.

ФСБ сообщает о пресечении терактов в Москве



Из сообщения, которое приводит РИА Новости:
Организатором подготовки терактов с использованием террористов-смертников был эмиссар так называемого "Исламского государства" (*запрещено в России).


Злоумышленники задержаны. Кроме того, обезврежена подпольная лаборатория, в которой террористы изготавливали взрывные устройства.

По последним данным, задержанные контактировали с представителями ИГИЛ (*) в Сирии. В первую очередь речь идёт о боевиках из игиловской школы подрывников, которые через мессенджеры делились информацией о создании самодельных взрывных устройств из различных компонентов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. parkello Сегодня, 13:33
    ну хоть одна новость порадовала . recourse
    parkello
    1. cniza Сегодня, 13:35
      Это их работа.
      cniza
      1. vch Сегодня, 13:41
        Боюсь, что после окончания активных боевых действий все эти многие из бармалеев полезут в Россию..... Конечно хорошо, что ФСБ научилась работать на опережение (явно имеется неплохая агентурная сеть), но когда количество террористов увеличится в разы, может просто реально не хватать сил на разработку всех. Нужно ужесточать контроль на границах и чистить УФМС.......
        vch
        1. jjj Сегодня, 14:03
          А как креативные граждане против "Закона Яровой" бесновались
          jjj
      2. Монос Сегодня, 13:46
        Цитата: cniza
        Это их работа.

        Хорошо, что эту работу не доверили распальцовщикам на Гелентвагенах.
        Монос
        1. Tusv Сегодня, 14:04
          Цитата: Монос
          Хорошо, что эту работу не доверили распальцовщикам на Гелентвагенах.

          Вы чтото делали, чтобы Ваши дети не ездили на продукте немецкого автопрома? Зато распалцована и избалована молодежь ездит на этом пепелаце и чувствует себя очень либерально
          Tusv
      3. pvv113 Сегодня, 15:05
        И делают ее они неплохо wink
        pvv113
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:38
      Дорого стоит работа ФСБ РФ сколько предотвращенный терактов на их счету , сколько спасенных жизней , поклон им за это и уважение .
      Spartanez300
    3. turbris Сегодня, 13:44
      А вы читайте только хорошие новости, сразу много проблем исчезает в никуда
      turbris
    4. сибиралт Сегодня, 13:49
      Еще бы Феликса на Лубянскую вернули. Либералы бы от злости дохнуть начали.
      сибиралт
      1. jjj Сегодня, 14:02
        А камень вернуть на Соловки
        jjj
  2. cniza Сегодня, 13:35
    Молодцы , но такие вещи оглашаются гораздо позже...
    cniza
    1. Ныробский Сегодня, 14:27
      Цитата: cniza
      Молодцы , но такие вещи оглашаются гораздо позже...

      Всё зависит от оперативной необходимости и целесообразности. Если есть необходимость, то иногда бывает надо "засветить" реализацию, что бы шевельнуть подельников на какие то действия и движения, да послушать "шум в эфире"...а там глядишь и новые номера и персонажи засветятся)))
      Ныробский
  3. болот Сегодня, 13:36
    Да видите визовый режим со странами Средней Азии и Казахстаном,или пересечение гос.границы по биометрическим паспортам.
    болот
    1. Прогрессор Сегодня, 14:13
      Мда..это имеет смысл.
      Прогрессор
      1. болот Сегодня, 14:17
        Цитата: Прогрессор
        Мда..это имеет смысл.

        А ведь многие имеют двойное гражданство или пересекают гос.границу по поддельным паспортам или кому въезд закрыт,берут к примеру фамилию матери.
        болот
  4. К-50 Сегодня, 13:57
    Молодцы наши спецорганы, не дремлют!!! hi
    Жаль только, что нет смертной казни за терроризм. Уничтожать этих человеконенавистников нужно!!! Под корень "корчевать"!!! am
    К-50
  5. Леонид Хар Сегодня, 14:00
    Напишите кого поймали? Это террористы под видом простых гастербайтеров из Таджикистана, или продавцов фруктов и овощей?
    Леонид Хар
    1. domokl Сегодня, 14:15
      cniza 2 Сегодня, 13:35 Новый
      Молодцы , но такие вещи оглашаются гораздо позже...
      Никогда до окончания следствия факты в прессу не дадут полностью...Таких гадов возможно много...Будут выковыривать остальных...
      domokl
    2. SCHMEL Сегодня, 14:36
      В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО «Исламское государство», в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. - руководитель школы подрывников ИГИЛ.
      Террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.
      Проводятся необходимые СиОРМ
      SCHMEL
  6. Олеко Сегодня, 14:08
    Сейчас проверки идут двусторонние. Когда летел из Калининграда в Москву, то проверили как при посадке на самолёт, так и по прилёту. Аэропорт Домодедово.
    Олеко
  7. olimpiada15 Сегодня, 14:10
    Молодцы ФСБ. Но угрозы терактов будут только усиливаться. Надо усиливать контроль при пересечении границы и внутри страны.
    olimpiada15
  8. Прогрессор Сегодня, 14:13
    Отлично, такое надо тиражировать на каждом шагу, имхо,...
    Прогрессор
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