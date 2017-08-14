ФСБ сообщает о пресечении терактов в Москве
Управление по связям со СМИ и общественностью ФСБ РФ сообщает об успешно проведённой спецоперации в Москве. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание членов группы, которые, как сообщается, планировали осуществление террористических актов на транспорте и в крупных торговых центрах и на рынках российской столице.
В ведомстве сообщают, что теракты в Москве должны были осуществить террористы-смертники – примерно по тому же сценарию, по которому они были осуществлены в подземке Санкт-Петербурга.
Из сообщения, которое приводит РИА Новости:
Злоумышленники задержаны. Кроме того, обезврежена подпольная лаборатория, в которой террористы изготавливали взрывные устройства.
По последним данным, задержанные контактировали с представителями ИГИЛ (*) в Сирии. В первую очередь речь идёт о боевиках из игиловской школы подрывников, которые через мессенджеры делились информацией о создании самодельных взрывных устройств из различных компонентов.
В ведомстве сообщают, что теракты в Москве должны были осуществить террористы-смертники – примерно по тому же сценарию, по которому они были осуществлены в подземке Санкт-Петербурга.
Из сообщения, которое приводит РИА Новости:
Организатором подготовки терактов с использованием террористов-смертников был эмиссар так называемого "Исламского государства" (*запрещено в России).
Злоумышленники задержаны. Кроме того, обезврежена подпольная лаборатория, в которой террористы изготавливали взрывные устройства.
По последним данным, задержанные контактировали с представителями ИГИЛ (*) в Сирии. В первую очередь речь идёт о боевиках из игиловской школы подрывников, которые через мессенджеры делились информацией о создании самодельных взрывных устройств из различных компонентов.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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