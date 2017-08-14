Танкисты ЮВО провели подводное вождение

Танкисты преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров. Учились действовать в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной,

Военнослужащие танковых подразделений Южного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области совершенствовали навыки подводного вождения танков Т-72Б3 на глубине 5 метров, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, осуществляли управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов».Всего в учебных мероприятиях принимали участие до 200 военнослужащих.«На занятиях все танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют человеку провести под водой около 1 часа», – добавили в пресс-службе.