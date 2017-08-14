16:58 14 августа

В США приступили к обучению операторов модернизированных «Жнецов»

На авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико) установлено новое оборудование для подготовки операторов БЛА нового поколения MQ-9 Reaper («Жнец») Block 5, сообщает Warspot со ссылкой на ресурс ainonline.com.

Пульт управления беспилотником MQ-9 Reaper Block 5

MQ-9 Reaper Block 5 – новейшая модификация основного ударного беспилотника армии США. Первая модификация MQ-9 Reaper (Block 1) совершила первый полет в 2001-ом, а спустя 6 лет была принята на вооружение. В 2018 году ВВС США планируют полностью отказаться от использования дрона MQ-1 Predator, при этом списанные «Хищники» будут заменены модернизированными «Жнецами».


«В модификации Block 5 используется новая электрическая система, которая сделает беспилотники более надежными (в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года американская армия потеряла 13 единиц MQ-9 Reaper Block 1 из-за проблем с системой электропитания). Новое поколение дронов будет поставляться в войска с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями», – говорится в материале.



БЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен таких аппаратов.

Использованы фотографии: ainonline.com, www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Тралл Сегодня, 15:36
    Надо набирать более морально устойчивых операторов, которые не будут увольняться пачками после первых применений ударных беспилотников по мирному населению. Как это уже было.
    Тралл
    1. The Lancet Сегодня, 15:58
      Главное это хорошие увлажняющие капли для глаз.Наверное нагрузка на глаза колоссальная.Потому что дальность (и время) полета дронов постоянно возрастает, а поэтому оператор постоянно должен следить за ситуацией, пусть возврат обратно и автоматизирован
      Остается порадоваться за качество модернизацию)
      The Lancet
  2. skrabplus.ru Сегодня, 15:59
    Жнец - название говорит само за себя...
    skrabplus.ru
  3. leybshtandartss Сегодня, 16:12
    Жнец и Вайпер основные Ударные БПЛА.Отличные машины.
    leybshtandartss
  4. Fregate Сегодня, 16:48
    А операторы таких БЛА должны иметь навык управления самолетом (легким, однодвигательным УТС например) или не обязательно?
    Fregate
  5. babali Сегодня, 16:51
    Красотища, Поооберегись !!!
    babali
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