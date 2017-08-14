В США приступили к обучению операторов модернизированных «Жнецов»
На авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико) установлено новое оборудование для подготовки операторов БЛА нового поколения MQ-9 Reaper («Жнец») Block 5, сообщает Warspot со ссылкой на ресурс ainonline.com.
MQ-9 Reaper Block 5 – новейшая модификация основного ударного беспилотника армии США. Первая модификация MQ-9 Reaper (Block 1) совершила первый полет в 2001-ом, а спустя 6 лет была принята на вооружение. В 2018 году ВВС США планируют полностью отказаться от использования дрона MQ-1 Predator, при этом списанные «Хищники» будут заменены модернизированными «Жнецами».
«В модификации Block 5 используется новая электрическая система, которая сделает беспилотники более надежными (в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года американская армия потеряла 13 единиц MQ-9 Reaper Block 1 из-за проблем с системой электропитания). Новое поколение дронов будет поставляться в войска с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями», – говорится в материале.
БЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен таких аппаратов.
MQ-9 Reaper Block 5 – новейшая модификация основного ударного беспилотника армии США. Первая модификация MQ-9 Reaper (Block 1) совершила первый полет в 2001-ом, а спустя 6 лет была принята на вооружение. В 2018 году ВВС США планируют полностью отказаться от использования дрона MQ-1 Predator, при этом списанные «Хищники» будут заменены модернизированными «Жнецами».
«В модификации Block 5 используется новая электрическая система, которая сделает беспилотники более надежными (в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года американская армия потеряла 13 единиц MQ-9 Reaper Block 1 из-за проблем с системой электропитания). Новое поколение дронов будет поставляться в войска с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями», – говорится в материале.
БЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен таких аппаратов.
Использованы фотографии: ainonline.com, www.globallookpress.com
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