Турчинов: Статью о поставках Киевом ракетных двигателей КНДР спровоцировали спецслужбы РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пожарном порядке принялся комментировать публикацию в американской газете The New York Times. Напомним, что в американском издании опубликовано заявление эксперта в области ракетных технологий, высказавшего мнение о том, что прорыв в ракетной программе КНДР состоялся после поставок Пхеньяну ракетных двигателей с территории Украины. В издании заявлено, что двигатели могли нелегально оказаться у Пхеньяна после продажи компанией «Южмаш».
Заявление Турчинова, который пытается опровергать информацию (сайт СНБОУ):
Получается, что, по Турчинову, российские спецслужбы запустили информацию в одну из ведущих американских газет... Ну, и длинные же у российских спецслужб руки... А если учесть, что NYT постоянно пишет о связях Трампа с Россией, то, по логике Турчинова, "российские спецслужбы сами пишут в NYT о связях с РФ американского президента". Майданная логика...
По словам Турчинова, Украина придерживается всех взятых на себя международных обязательств, потому, как утверждает секретарь СНБО, предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.
Турчинов продолжил:
И добавил, что с 2014 года Украина прекратила поставки вооружений и комплектующих в РФ.
Человек, занявший кресло во власти на волне кровавого госпереворота, рассуждает о том, что режим в другом государстве «непредсказуемый и тоталитарный». Это сильное заявление кровавого пастора, ничего не скажешь...
Заявление Турчинова, который пытается опровергать информацию (сайт СНБОУ):
Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений.
Получается, что, по Турчинову, российские спецслужбы запустили информацию в одну из ведущих американских газет... Ну, и длинные же у российских спецслужб руки... А если учесть, что NYT постоянно пишет о связях Трампа с Россией, то, по логике Турчинова, "российские спецслужбы сами пишут в NYT о связях с РФ американского президента". Майданная логика...
По словам Турчинова, Украина придерживается всех взятых на себя международных обязательств, потому, как утверждает секретарь СНБО, предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.
Турчинов продолжил:
Мы считаем режим в КНДР тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживаем все санкции против этой страны. «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский.
И добавил, что с 2014 года Украина прекратила поставки вооружений и комплектующих в РФ.
Человек, занявший кресло во власти на волне кровавого госпереворота, рассуждает о том, что режим в другом государстве «непредсказуемый и тоталитарный». Это сильное заявление кровавого пастора, ничего не скажешь...
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти