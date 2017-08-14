16:58 14 августа

Турчинов: Статью о поставках Киевом ракетных двигателей КНДР спровоцировали спецслужбы РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пожарном порядке принялся комментировать публикацию в американской газете The New York Times. Напомним, что в американском издании опубликовано заявление эксперта в области ракетных технологий, высказавшего мнение о том, что прорыв в ракетной программе КНДР состоялся после поставок Пхеньяну ракетных двигателей с территории Украины. В издании заявлено, что двигатели могли нелегально оказаться у Пхеньяна после продажи компанией «Южмаш».

Заявление Турчинова, который пытается опровергать информацию (сайт СНБОУ):
Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений.


Получается, что, по Турчинову, российские спецслужбы запустили информацию в одну из ведущих американских газет... Ну, и длинные же у российских спецслужб руки... А если учесть, что NYT постоянно пишет о связях Трампа с Россией, то, по логике Турчинова, "российские спецслужбы сами пишут в NYT о связях с РФ американского президента". Майданная логика...


Турчинов: Статью о поставках Киевом ракетных двигателей КНДР спровоцировали спецслужбы РФ


По словам Турчинова, Украина придерживается всех взятых на себя международных обязательств, потому, как утверждает секретарь СНБО, предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

Турчинов продолжил:
Мы считаем режим в КНДР тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживаем все санкции против этой страны. «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский.


И добавил, что с 2014 года Украина прекратила поставки вооружений и комплектующих в РФ.

Человек, занявший кресло во власти на волне кровавого госпереворота, рассуждает о том, что режим в другом государстве «непредсказуемый и тоталитарный». Это сильное заявление кровавого пастора, ничего не скажешь...

Использованы фотографии: Фейсбук
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 15:41
    Поздно отмазываться. Уже не важно, правда это или фейк.
    Нужно грамотно раздувать этот скандал и дальше.
    На гибридной войне, как на войне, г-н Турчинов!
    Есть устойчивое ощущение, что Порошенко сливают...
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 15:47
      Он говорит то что ему было приказано сказать , но как всегда все невпопад.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 16:00
        А еще запустить инфу, что Турчинов с этой сделки поимел хороший процент wink Вот он тогда завертится
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 16:04
          Не удивлюсь , что так и было...
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 16:27
            Я тоже не исключаю. Но если эта новость попадет к американским хозяевам, то хунте не поздоровится laughing
            pvv113
            1. Смог Сегодня, 16:32
              Да точно Турчинов в доле. К гадалке не ходи...
              Смог
              1. cniza Сегодня, 16:35
                Кто то пытается разворошить все это осиное гнездо , будем посмотреть.
                cniza
            2. п-к Опарышев Сегодня, 16:41
              no Киев отдал двигатели кндрцам по приказу США.Так,что всё по плану yes
              п-к Опарышев
      2. Pirogov Сегодня, 16:05
        Цитата: cniza
        Он говорит то что ему было приказано сказать , но как всегда все невпопад.

        Да не всё ли равно ,что говорит куричья по.пка ,главное ,что америка виноватой объявит Россию .Вы наверно господа забыли о двойных стандартах.
        Pirogov
        1. cniza Сегодня, 16:06
          Мы не забыли и не заглатываем этой наживки...
          cniza
        2. pvv113 Сегодня, 16:32
          Про стандарты помним, любим, скорбим wink Но в данной ситуации Россию в торговле двигателями обвинить трудно. Единственное, если оно так, можно покритиковать за ложную статью. Так в США сплошь и рядом такие
          pvv113
    2. Spartanez300 Сегодня, 16:02
      Когда дойдет до его куринных мозгов что постоянно обвиняя во всех украинских гадостях Россию он выглядит идиотом и всеобщим посмешищем .
      Spartanez300
      1. Смог Сегодня, 16:33
        Цитата: Spartanez300
        дойдет до его куринных мозгов

        До мозгов??????????????????????Даже куриных нет......
        Смог
  2. алекс-сп Сегодня, 15:49
    Двигатели Украина может и не продала, за отсутствием Южмаша, а вот документацию и технологии - могла. Или могли - втихомолку руководство южмаша, а то и просто технический отел, а может и весь отдел.. При фактической ликвидации завода все возможно.
    алекс-сп
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:51
    Поразительно быстрая реакция! На воре шапка горит? Ой, горит!
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 15:56
      Пусть продают. Главное не мешать. Тогда двух зайцев бьём чужим ружьём не тратя патронов...
      Logall
  4. volodya Сегодня, 15:54
    Жалко мне их. И сказать то им больше нечего, только "Россия виновата"!
    volodya
  5. Flinky Сегодня, 15:54
    А пастор-то подпустил нешуточно.
    Flinky
  6. Миллер Сегодня, 15:55
    что за кусок г..... у него в руках
    Миллер
    1. v1tz Сегодня, 16:11
      ага, похоже собачьи какашки украинских собак выдает за российские...
      v1tz
      1. den3080 Сегодня, 16:43
        просто технический отел

        по Фрейду описка smile
        den3080
  7. v1tz Сегодня, 15:57
    та нет Турчинов, это не Россия, это "скрипач (украина) не нужен"...
    v1tz
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 15:57
    Ну спалились, спалились... Чего уж тут отпираться?
    Самое главное во время отмазок приплести Россию - тогда уж точно поверят!


    По этому небритому угробищу уже все телеграфные столбы обрыдались.. Заждались, так сказать. А веревки с кусками мыла, наверное, сами подползают ночами....
    КОТ БАЮН
  9. Николай Петров Сегодня, 16:01
    Вот оно как? Кто кричит громче всех: Держите вора!
    Именно вор. Эта публика с незалЭжной кому угодно и что угодно продаст. Было бы чего продать.
    Анекдот в тему. Урок в украинской школе. Учительница: Детки, яка нация любит гроши, банки, сейфы?
    Дети хором: Ж-ды!
    Учительница: А яка нация за бутылку сделает всё что хочешь?
    Дети хором: Москали!
    Учительница: А яка нация за червонец продаст и мамку и папку?
    В классе тишина. Голос с задней парты: Зато як спиваем!
    Николай Петров
  10. Костадинов Сегодня, 16:12
    На етот раз сказал правду но никто ему не верит.
    Двигатель РД-250 двукамерний, а Хвасонг-14 однокамерний.
    Костадинов
    1. Alexey RA Сегодня, 16:17
      После продажи Украиной КРВБ Х-55 в Китай и Иран (!) - кто ж теперь поверит украинскому чиновнику. smile
      Alexey RA
    2. Смог Сегодня, 16:39
      Цитата: Костадинов
      На етот раз сказал правду но никто ему не верит.

      Что, в самом деле Россия спровоцировала спец.службы США? Какую правду он сказал?
      Смог
  11. павлентий Сегодня, 16:29
    Я даже не сомневался..)) Как эту новость увидел, еще заголовок не дочитал, сразу стало ясно кто за этим стоит))
    павлентий
Картина дня