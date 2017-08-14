Турчинов: Статью о поставках Киевом ракетных двигателей КНДР спровоцировали спецслужбы РФ

Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений.

Мы считаем режим в КНДР тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживаем все санкции против этой страны. «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский.