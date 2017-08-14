16:58 14 августа

Главный Военно-морской парад в формате фотопанорамы

Минобороны РФ открыло на своем сайте виртуальную экскурсию по Главному военно-морскому параду, который состоялся в День ВМФ на Неве и на Кронштадтском рейде в Петербурге.

Главный Военно-морской парад в формате фотопанорамы


«Пользователи интернета получили уникальную возможность не просто побывать на масштабном празднике вновь, но и увидеть завораживающие моменты прохождения строев кораблей с высоты птичьего полета из разных точек, недоступных зрителям», говорится в релизе военного ведомства.


Отмечается, что «основная часть 3D-панорамы, созданной с использованием технологии круговой съемки, посвящена параду в Кронштадте».

Посетители сайта смогут в интерактивном режиме рассмотреть прохождение боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России, а также увидеть строй, представленный тяжелым ракетным крейсером «Петр Великий», тяжелым ракетным подводным крейсером «Дмитрий Донской» и другими кораблями.

Кроме того, пользователей ждут захватывающие виды боевых кораблей на рейде Невы на фоне панорамы ночного Петербурга.

Виртуальную экскурсию можно совершить здесь (http://navyparade360.mil.ru).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. san4es Сегодня, 16:16
    ...Красиво...Мало свободы перемещения...Сделайте то-же, уже на борту fellow bully
    san4es
    1. Trevis Сегодня, 16:22
      Шикарно! Почти как там побывал. lol
      Trevis
    2. Alexey RA Сегодня, 16:39
      Цитата: san4es
      ...Красиво...Мало свободы перемещения...Сделайте то-же, уже на борту fellow bully

      Угу... с виртуальным посещением реакторного отсека и хранилища СБЧ. laughing

      Чем виртуальные экскурсии в интернете устраивать, лучше бы МО РФ сам парад нормально организовало. Чёрт с ними, с уличными экранами для тех, кто не пробился к парапету набережной - они ж даже обычную аудиотрансляцию на набережные не дали, паразиты. sad
      Alexey RA
      1. san4es Сегодня, 16:45
        Цитата: Alexey RA
        ...Угу... с виртуальным посещением реакторного отсека и хранилища СБЧ. laughing

        ...Не...Туда не-надо...Засветимся belay
        san4es
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:28
    Просто-аф-фигеть!Классно!Ещё давайте про что-нибудь.!Про поход на восток наших кораблей,например! good
    ВЕРЕСК
  3. тлауикол Сегодня, 16:29
    детализация хорошая. еще бы гуглокатер вокруг запустили :))
    тлауикол
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