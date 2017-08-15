Самоходная артиллерийская установка Pansarvarnskanonvagn m/43 (Швеция)



Серийная САУ Pansarvarnskanonvagn m/43 в войсках. Фото Ftr.wot-news.com



Сборка опытных самоходок новых типов. Будущая Pkvk m/43 - слева. Фото Ftr.wot-news.com



Демонстрация возможностей орудийной установки. Фото Ftr.wot-news.com



Самоходка и ее экипаж. Фото Aviarmor.net



САУ преодолевает водную преграду вброд. Фото Aviarmor.net



Боевая машина с оборудованием для преодоления снежных завалов. Фото Aviarmor.net



САУ Pansarvarnskanonvagn m/43 после модернизации. Фото Aviarmor.net



Одна из сохранившихся музейных самоходок. Фото Net-maquettes.com



Лоб рубки с орудийной маской и лючком водителя. Фото Net-maquettes.com



Интерьер боевого отделения. Фото Net-maquettes.com



Крышка моторного отсека. Фото Net-maquettes.com

По материалам сайтов:

http://ftr.wot-news.com/

http://aviarmor.net/

http://panzer-journal.ru/

http://net-maquettes.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/



Фотообзор музейной САУ Pkvk m/43:

http://net-maquettes.com/ru/pictures/pvkv-m43-walk

Во время Второй мировой войны Швеция, соблюдая нейтралитет, продолжала развитие своей армии. В этот период шведская промышленность создала несколько перспективных образцов военной техники, вскоре поступивших на вооружение и остававшихся в армии в течение нескольких следующих десятилетий. Одним из подобных образцов, служивших до начала семидесятых годов, оказалась противотанковая самоходная артиллерийская установка Pansarvarnskanonvagn m/43.В начале осени 1941 года шведская армия инициировала разработку новых образцов самоходной артиллерии. Опыт текущей войны наглядно демонстрировал необходимость техники такого класса, пока отсутствовавшей у Швеции. Было решено, что армии необходимы самоходки двух типов. Одна из них должна была нести гаубицу большого калибра и работать как на переднем крае, так и на закрытых позициях. Задачей второй была борьба с бронетехникой или укреплениями противника путем стрельбы прямой наводкой.С целью ускорения проектных работ было предложено строить новую технику двух типов на основе существующих комплектующих. САУ должна была основываться на доработанном серийном шасси и нести орудие имеющейся модели. Такой подход мог дать очевидные положительные результаты, но все же привел к затягиванию разработки. В течение длительного времени шведским специалистам пришлось изучать наличные бронемашины и определять их перспективы в контексте самоходной артиллерии.По результатам достаточно длительных испытаний и проверок был сформирован примерный облик новых самоходок. Гаубицу предлагалось монтировать на шасси легкого танка Stridsvagn m/41, противотанковую пушку – на среднем танке Strv m/42. Определение общих положений нового проекта позволило перейти к проработке других деталей облика.В первых месяцах следующего 1942 года компания Landsverk AB, занимавшаяся серийным выпуском танков Strv m/42, предложила новый проект перспективной противотанковой САУ на базе подобного шасси. Этот проект подразумевал сохранение ряда основных агрегатов существующего танка с переработкой или заменой некоторых других. Для установки нового орудия имеющееся шасси следовало оснастить броневой рубкой. Такое изменение существующего танка позволяло получить артиллерийскую самоходку, сочетающую в себе высокую подвижность, хорошую защиту и сравнительно мощное орудие.Сразу следует отметить, что разработка перспективного проекта завершилась только в 1943 году, и через несколько месяцев после этого на испытания был подан первый прототип. С учетом класса новой бронемашины и года ее появления проект получил официальное обозначение Pansarvarnskanonvagn m/43 или Pkvk m/43 – «Бронированная противотанковая артиллерийская машина обр. 1943 г.» Такое название сохранялось и не изменялось до конца серийного производства и во время эксплуатации. Последующая модернизация всего парка самоходок тоже не привела к появлению иных обозначений.Для решения поставленных задач конструкторы фирмы «Ландсверк» предложили удалить с существующего танкового корпуса башню и подбашенную коробку, на месте которых теперь должна была помещаться броневая рубка требуемой формы. Нижняя часть корпуса, по их задумке, должна была сохранить имеющуюся форму, однако бронирование следовало усилить. Лобовые детали корпуса и башни в новом проекте имели толщину 60 мм. Бортовая защита была эквивалентна использованной в предыдущем проекте – до 40 мм. Наименьший уровень защиты обеспечивали корма и днище, которые предлагалось делать из листов толщиной не менее 10 мм.Нижняя часть корпуса, основанная на конструкции танка Strv m/42, сохранила характерный лобовой агрегат, состоявший из нескольких наклонных бронелистов. Позади верхней лобовой детали корпуса монтировался наклонный лобовой лист рубки, отличавшийся большей шириной. По бокам от него находились узкие скуловые листы. Борта неправильной четырехугольной формы устанавливались с небольшим наклоном внутрь. Из-за своей большой ширины рубка формировала развитые надгусеничные ниши. Корма рубки образовывалась сходящимися листами и наклонной трапециевидной деталью. Крыша рубки в первом варианте проекта не использовалась.Кормовой отсек корпуса сохранял наклонную крышу и бортовые агрегаты, образовывавшие небольшие ниши над гусеницами. Сзади машина защищалась несколькими листами, соединенными под разными углами. По всей длине корпуса борта располагались вертикально. Днище монтировалось строго горизонтально.В ходе переработки существующего корпуса были сохранены некоторые особенности компоновки, но в целом она была изменена в соответствии с новыми требованиями. Передняя часть корпуса, как и ранее, отдавалась под трансмиссию, тогда как в корме находились двигатель и связанные с ним устройства. Весь центральный отсек теперь представлял собой единый обитаемый объем со всеми местами экипажа и вооружением. Возможный недостаток места и неудобство работы экипажа в определенной мере могло компенсироваться отсутствием крыши. Над верхним срезом рубки устанавливалось несколько дуг безопасности продольного размещения, которые также могли использоваться в качестве каркаса для тента.Серийные танки Stridsvagn m/42 оснащались двигателями разных моделей. САУ Pkvk m/43, по имеющимся данным комплектовались только двигателями Volvo A8B. Эти изделия работали на бензине и развивали мощность 380 л.с. Как и в случае с танком базовой модели одной из модификаций, такой двигатель сопрягался с гидродинамической трансмиссией, в составе которой присутствовали как механические, так и гидравлические устройства. Крутящий момент выдавался на ведущие колеса переднего расположения.Ходовая часть для новой самоходки без изменений заимствовалась у существующего танка. На каждом борту помещалось по шесть опорных катков малого диаметра, установленных на индивидуальной торсионной подвеске. Две передние и две задние пары катков оснащались дополнительными амортизаторами. Над катками имелось три пары поддерживающих роликов. От танка Strv m/43 самоходка нового типа также получила крупные ведущие колеса переднего расположения и кормовые направляющие колеса. Мелкозвенчатая гусеница не претерпевала никаких изменений.С самого начала в качестве основного вооружения перспективной САУ Pansarvarnskanonvagn m/43 рассматривалась 75-мм зенитная пушка Lvkan m/30. Это орудие имело нарезной ствол длиной 50 калибров, оснащенный дульным тормозом. Ствол соединялся с развитыми противооткатными устройствами, отличавшимися малыми размерами. Благодаря этому за пределы боевого отделения выступал только ствол, что позволило использовать сравнительно простую полусферическую маску орудия с отверстием в центре. Орудийная установка с ручными приводами размещалась с небольшим сдвигом к левому борту и обеспечивала наведение пределах горизонтального сектора шириной 30°. Вертикальная наводка менялась от -15° до +25°.В боекомплект орудия могли входить 75-мм унитарные выстрелы нескольких типов. В связи с предполагаемой ролью на поле боя основными боеприпасами должны были стать бронебойные снаряды. Боекомплект располагался в нескольких укладках в корме боевого отделения общей емкостью 56 снарядов. Загружать выстрелы в орудие следовало вручную.В отличие от параллельно разрабатывавшейся самоходки Stormartillerivagn m/43, новая Pansarvarnskanonvagn m/43 должна была получить вспомогательное вооружение. На левом переднем углу рубки находилась кольцевая турель с креплением для 8-мм пулемета Ksp m/42. Такая установка позволяла вести огонь в любом направлении с разными углами возвышения. Боекомплект из нескольких сотен патронов в лентах перевозился внутри боевого отделения.В экипаж новой САУ входило четыре человека. Слева от орудия, на уровне ходовой части, помещался пост управления с рабочим местом механика-водителя. Перед водителем располагался небольшой смотровой лючок, прикрывавшийся откидным щитком с бронестеклом. Справа от орудия, на одном уровне с казенником, располагался наводчик, в распоряжении которого имелись телескопический прицел и ручные приводы наведения. Командир находился позади наводчика, заряжающий – за водителем. Для большего удобства перемещения по боевому отделению сиденье заряжающего было выполнено складным.Боевое отделение не оснащалось какими-либо крупными люками: доступ в машину обеспечивался отсутствием крыши. Любопытно, что компоновка обитаемого отсека не мешала использованию пулемета. За счет наклона лобового листа рубки назад кольцевая турель оказывалась позади водителя, и заряжающий, используя пулемет, не должен был мешать ему.Перспективная самоходка имела длину 4,9 м, ширину 2,2 м и высоту чуть более 2 м. Усиленное бронирование и более тяжелая орудийная установка привели к росту боевой массы до 24 т. Для сравнения, средний танк Strv m/42 весил лишь 22,5 т. 380-сильный двигатель давал удельную мощность более 15,8 л.с. на тонну, что позволяло получать максимальную скорость на шоссе до 45 км/ч. Запас хода по хорошей дороге – 150 км. Подобно бронемашине-предшественнику, САУ могла преодолевать различные препятствия, за исключением глубоких водных преград.Не дожидаясь появления первого опытного образца, в 1942 году шведская армия заказала серийное производство перспективных САУ Pansarvarnskanonvagn m/43. Подписанный договор подразумевал строительство и поставку 87 бронемашин. Тем не менее, в связи с определенными проблемами инженерного и технологического характера запуск производства затянулся. Первый опытный образец самоходки удалось вывести на испытания только в начале 1943 года.Проверка опытного образца показала плюсы одних доработок и минусы других. В частности, было определено, что имеющееся орудие Lvkan m/30 имеет недостаточные характеристики и поэтому не может эффективно бороться с современной зарубежной бронетехникой. Также была показана необходимость усиления некоторых деталей ходовой части. После подобных доработок САУ могла рассчитывать на поступление в армию.В ходе последующей доработки самоходка получила более мощное 75-мм орудие Pvkan m/43 со стволом длиной 54 калибра. Установка новой пушки позволила нарастить основные боевые характеристики, но при этом обойтись без значительных доработок существующих агрегатов. В частности, удалось сохранить имеющуюся орудийную установку, средства наведения и стеллажи боекомплекта. Также во время модернизации САУ Pkvk m/43 был проработан вопрос дальнейшего развития существующей конструкции за счет установки 105-мм противотанкового орудия. Недостаточно мощное шасси было усилено путем установки иных компонентов подвески и новых амортизаторов. Доработка катков или колес не производилась.Модернизация и строительство опытного образца продолжались до начала 1944 года. В течение нескольких следующих месяцев проводились полигонные испытания, показавшие реальные результаты проведенных доработок. По некоторым данным, в том же году Швеция получила возможность проверить свою новую бронемашину в деле борьбы с современной бронетехники. У одной из зарубежных стран был приобретен трофейный немецкий танк PzKpfw Tiger Ausf B, который предполагалось использовать в качестве учебной мишени. Сообщалось, что 75-мм пушка смогла пробить броню тяжелой бронемашины, однако наиболее интересные подробности таких испытаний, способные раскрыть их суть, не уточнялись.Во время испытаний 1944 года были выявлены определенные проблемы с трансмиссией имеющегося Pansarvarnskanonvagn m/43. На совершенствование агрегатов и новые испытания ушло еще несколько месяцев. Далее компании Landsverk AB пришлось налаживать серийный выпуск новой техники, что привело к очередному затягиванию работ. В итоге первые серийные самоходки были переданы заказчику только в начале 1946 года. До конца пятидесятых уже полученный заказ на серийную технику был полностью выполнен.Серийные САУ Pkvk m/43 распределялись между артиллерийскими частями, где сводились в батареи по три единицы. Массовый выпуск новой техники в сравнительно больших количествах позволил перевооружить значительную часть артиллерийских соединений и повысить боеспособность армии в целом.Вскоре после завершения серийного производства, на рубеже сороковых и пятидесятых годов, армия заказала модернизацию имеющихся бронемашин, целью которой было устранение вновь выявленных недостатков. В ходе этой доработки машины получили улучшенную версию пушки Lvkan m/43, оснащенную эжектором и защитным кожухом. Ходовая часть вновь была усилена: на первых двух парах торсионов монтировались опорные катки большего диаметра с развитым ободом увеличенной толщины.Броневая рубка получила полноценную крышу сложной многоугольной формы. На месте пулеметной турели теперь располагался люк командира со смотровыми приборами. Задняя секция крыши представляла собой крупную крышку люка, обеспечивающую доступ внутрь боевого отделения. В остальном корпус и рубка остались прежними.В таком виде самоходки Pansarvarnskanonvagn m/43 служили до начала шестидесятых годов. После этого было принято решение о проведении второй модернизации. На этот раз строевые машины лишались штатной силовой установки, выработавшей свой ресурс, и получали новые двигатели. Подобная модернизация САУ осуществлялась с использованием агрегатов серийных бронемашин разных моделей, в том числе и достаточно старых.Две модернизации позволила продлить сроки службы имеющихся боевых машин. Они оставались в строю до середины семидесятых годов. Спустя почти три десятилетия после принятия на вооружение самоходки окончательно выработали ресурс и более не могли эксплуатироваться армией. Кроме того, к этому времени они успели безнадежно морально устареть. В 1973 году было принято принципиальное решение об отказе от существующих самоходок, разрабатывавшихся еще в годы Второй мировой войны. Вскоре все машины Pansarvarnskanonvagn m/43 и Stormartillerivagn m/43 были списаны.Большая часть САУ Pkvk m/43 была поставлена на хранение, откуда в дальнейшем отправилась на утилизацию. Нескольким машинам, тем не менее, удалось уцелеть. Вскоре они музейными экспонатами в Швеции и некоторых зарубежных странах.По понятным причинам, самоходки Pansarvarnskanonvagn m/43 за все время своей службы ни разу не смогли принять участие в реальных боях. Артиллерийские части неоднократно привлекались к разнообразным маневрам и учебным стрельбам, но экипажам так и не пришлось атаковать настоящие танки реального противника. Впрочем, есть основания полагать, что это не было большой проблемой. По меркам послевоенного периода, 75-мм орудие машин Pkvk m/43 уже не могло считаться эффективным средством борьбы с современными танками.Сохраняя нейтралитет во время крупнейшей войны, Швеция не забывала про развитие своих вооруженных сил. За несколько лет был создан целый ряд интересных бронемашин того или иного назначения. Некоторые образцы серийной техники оставались в войсках в течение небольшого времени и позже были заменены другими машинами. Прочие боевые машины, в свою очередь, служили дольше, вплоть до середины семидесятых годов. Таким образом, САУ Pkvk m/43, при всех своих неоднозначных особенностях и недостатках, оставила заметный след в истории шведской армии.