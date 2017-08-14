Индонезия планирует закупить БТ-3Ф
Индонезийская морская пехота продолжает искать замену устаревшим БТР-50ПК. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, делегация командования морской пехоты Индонезии (Korps Marinir — KORMAR) планирует 21 августа прибыть в Россию для ознакомления с возможностями нового бронетранспортера БТ-3Ф.
Изначально командование KORMAR планировало заменить советские БТР-50ПК украинскими БТР-4. Пока закупка ограничилась тестовой партией в пять единиц и, несмотря на то, что правительство Индонезии выделило $95 млн на дальнейшую закупку БТР-4, KORMAR продолжает поиск новой техники.
Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищенности подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортера может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может вмещать около 14 человек. Тракторная компания «ВгТЗ», более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортеров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом еще в 60-е годы, говорится в материале.
Изначально командование KORMAR планировало заменить советские БТР-50ПК украинскими БТР-4. Пока закупка ограничилась тестовой партией в пять единиц и, несмотря на то, что правительство Индонезии выделило $95 млн на дальнейшую закупку БТР-4, KORMAR продолжает поиск новой техники.
Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищенности подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортера может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может вмещать около 14 человек. Тракторная компания «ВгТЗ», более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортеров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом еще в 60-е годы, говорится в материале.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/
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