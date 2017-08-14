18:45 14 августа

Индонезия планирует закупить БТ-3Ф

Индонезийская морская пехота продолжает искать замену устаревшим БТР-50ПК. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, делегация командования морской пехоты Индонезии (Korps Marinir — KORMAR) планирует 21 августа прибыть в Россию для ознакомления с возможностями нового бронетранспортера БТ-3Ф.

Изначально командование KORMAR планировало заменить советские БТР-50ПК украинскими БТР-4. Пока закупка ограничилась тестовой партией в пять единиц и, несмотря на то, что правительство Индонезии выделило $95 млн на дальнейшую закупку БТР-4, KORMAR продолжает поиск новой техники.

Индонезия планирует закупить БТ-3Ф



Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищенности подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортера может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может вмещать около 14 человек. Тракторная компания «ВгТЗ», более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортеров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом еще в 60-е годы, говорится в материале.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/
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Комментарии 5

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  1. Irokez Сегодня, 17:31
    А Волгоградский Тракторный ещё жив?
    Irokez
    1. Burbon Сегодня, 17:56
      Цитата: Irokez
      А Волгоградский Тракторный ещё жив?

      конечно.....поставляли туда в прошлом году чугун, правда платят не сразу((
      Burbon
  2. п-к Опарышев Сегодня, 17:34
    Очко играет у кормарских по поводу Украинских.Видно подсказали добрые люди,что индонезийцы можете вляпаться.Да и новый волгоградский БТРик вобрал всё лучшее,что они могут.14 бойцов по болотам и джунглям,то,что надо.Надеемся,что индонезийцы купят лучшую машину.
    п-к Опарышев
    1. Alexey RA Сегодня, 18:05
      Цитата: п-к Опарышев
      Очко играет у кормарских по поводу Украинских

      Ещё бы оно не играло - если даже официальный производитель выкладывает вот такие фото своего изделия на плаву (размер, видимо. специально выбирали - чтобы не так страшно было смотреть smile ):

      А вот фото МО Украины:

      А наш БТ-3Ф больше всего напоминает БТР-50, на который особых нареканий не было.
      Alexey RA
      1. Oznob Сегодня, 18:31
        При лёгком волнении превращается в подводную лодку?
        Oznob
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