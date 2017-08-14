18:45 14 августа

Халифа Хафтар попросил у России военной помощи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, прибывший в субботу в Москву, заявил, что поднял на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, прошедшей в понедельник, вопрос об оказании Россией военной помощи Ливии, передает РИА Новости.

Да, обсуждали (вопрос возможности оказания военной поддержки). Уверены, что Россия остается нашим хорошим другом и не откажет в помощи
— сказал Хафтар журналистам.

Халифа Хафтар попросил у России военной помощи



Он подчеркнул, что настроен на развитие отношений с Москвой во всех областях, и поблагодарил Лаврова за позицию, которую Россия занимает в отношении Ливии на международных площадках. Также Хафтар заявил, что будет рад участию России в процессе национального примирения ливийских сторон.

Командующий рассказал, что Ливийская национальная армия уже освободила от террористов не менее 90% территории страны. Хафтар подчеркнул, что всех нефтяные месторождения, нефтяные порты и военные базы в стране находятся под контролем Ливийской национальной армии.

Лавров, в свою очередь, поддержал настрой Хафтара на достижение договоренностей с главой правительства национального согласия Фаезем Сарраджем.


После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи правит Переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 17:59
    Предавший один раз, предаст и второй....стоит ли связываться с продажным генералом?
    Чёрный
    1. Монос Сегодня, 18:09
      Цитата: Чёрный
      Предавший один раз, предаст и второй....стоит ли связываться с продажным генералом?

      Хафтар - реальная сила в Ливии. Предавал он или нет - дело десятое. А вот без него ситуацию там не разрулишь. Да и нельзя с нашими мерками подходить к оценке ситуации в странах этого региона. Но учитывать предисторию, конечно, надо.
      Монос
      1. Подрезчик Сегодня, 18:17
        В любом случае Россия играет все более ключевую роль в политике на Ближнем Востоке! good
        Подрезчик
        1. Logall Сегодня, 18:24
          Я не придираюсь, но Ливия это Африка!
          Цитата: Подрезчик
          В любом случае Россия играет все более ключевую роль в политике на Ближнем Востоке! good
          Logall
          1. cniza Сегодня, 18:31
            Как бы мы не хотели , а решать проблему Сирии надо , но лучше за счет Запада , они дров наломали теперь пусть платят.
            cniza
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:21
        Цитата: Монос
        Хафтар - реальная сила в Ливии. Предавал он или нет - дело десятое

        Согласен! Пример Сирии, наведения порядка и зачистка территории тому пример..Россия реально помогает в наведении порядка и стабильности ! Главное чтобы не бесплатно, а союзники нам нужны , Ливия все же была социальным государством и население это помнит и кто это все разрушил они тоже знают! Нужно пользоваться моментом...
        ОТДЕЛ
      3. Чёрный Сегодня, 18:25
        Хафтар - реальная сила в Ливии
        Согласен.
        Предавал он или нет - дело десятое.
        Это говорит о его надёжности и человеческих качествах
        А вот без него ситуацию там не разрулишь.
        А оно нам надо? По-моему дык пусть без нас разруливают
        Чёрный
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:22
      Ливия кинула СССР, потом Россию кинула на десятки миллиардов.
      Владыка Ситх
      1. Басарев Сегодня, 18:26
        Сначала ввязались в бестолковую войну в Сирии, теперь и в Ливию пойдём? Наша экономика не бездонная.
        Басарев
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:32
          Халифа Хафтар попросил у России военной помощи
          тут нужно всё взвесить,с точки зрения нац.интересов,с плеча рубить легко-последствия бывают разные. Ливия не Сирия,и я не согласен с тов. Басаревым, при всём том,что там война за интересы олигархата(чего уж там),но и всё таки "перерабатываются на консервы" наши с вами потенциальные убийцы-террористы. не нужно забывать с кем граничим,и откуда к нам ломанутся бородатые,если что.
          андрей юрьевич
      2. болот Сегодня, 18:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Ливия кинула СССР,

        Муамр к стати выходил с предложением на счет ЯО к Назарбаеву а так же и иранцы.Они считали после августа Казахстан првоприемником СССР,а то верно 16 Декабря,последними вышли.Наши взятки-гладки. laughing
        Цитата: Владыка Ситх
        потом Россию кинула на десятки миллиардов.

        Ну здесь то же интересно,хотя Муамр в 90 ичкерию поддерживал.
        Так что пьеса закончилась.
        болот
      3. 210окв Сегодня, 18:32
        А кто кого кинул,Сергей?Голосование в СБ..бомбардировки.Странал в руинах,убийство лидераЛогическая цепочка .И не Ливия нас кинула.А руководство наше..quote=Владыка Ситх]Ливия кинула СССР, потом Россию кинула на десятки миллиардов.[/quote]
        210окв
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:40
          Голосование было после того, как Ливия кинула нас дважды. И начала заигрывать с США и Англией, а позже Францией. ЦРУ и МИ6 там стали пастись и сдавать оппозиционеров в руки Кадафи. А наши там потеряли десятки миллиардов.
          Владыка Ситх
      4. Roma-1977 Сегодня, 18:36
        Россия официально голосовала за "бесполётную зону" в Ливии. То есть несёт прямую моральную ответственность за нынешний бардак. Я не о том, что Россия теперь им бесплатно должна оружие, например, поставлять, а про то, что пытались лизнуть Америку в пупок в 2011 году, а попали чуть пониже, как всегда. Вот и с Донбассом так же, и с Грузией...
        Roma-1977
    3. Комментарий был удален.
  2. Logall Сегодня, 17:59
    Что и требовалось доказать! Готовится к "тёркам" с европейской Триполи.
    Молодец, до противостояния ещё далеко, боевиков не одолели, а он поддержку уже ищет...
    Logall
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 18:03
    Восток-непредсказуем и чего он толком хочет?Вооружение? Утром деньги-вечером стулья.Хватит нахаляву.Хотя-возможна хорошая для нас перспектива.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 18:10
      Его и янки обхаживают. Не смотря на то, что он противопоставил себя "европейской начинке" официального Триполи, т.е. союзников США.
      Мутная история выходит...
      Logall
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:35
        Цитата: ВЕРЕСК
        Восток-непредсказуем
        андрей юрьевич
  4. Холуай Сегодня, 18:04
    Скоро наши войска будут там.Нефти у них до фига. С их нефти можно оплачивать Базу на Кубе! Надо пользоваться моментом!
    Холуай
    1. Алексей7777777 Сегодня, 18:27
      У нас своей нефти девать некуда,ещё Ливийскую за кровь солдат наших покупать собрались,что ли..?
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 18:36
        За оружие Лёша, за оружие. Но купленное за наши (твои) нефте-рубли.
        Привет!
        Logall
        1. Алексей7777777 Сегодня, 18:43
          Приветище!!!Только с промысла пришёл.Мало нефти-поднажмём ещё,хоть оборудование и так уже не выдерживает нагрузки-если так дальше пойдёт,аварий не избежать будет скоро-НА ИЗНОС!!!Давай-давай!Дядьки уже крестятся,на вахту заступая...И я,грешным делом,всё-таки не варежки вяжем-опасное производство... feel
          Алексей7777777
  5. Ken71 Сегодня, 18:06
    Старья ему подкинуть какого не жалко. Вдруг победит. Будем при делах
    Ken71
    1. Roma-1977 Сегодня, 18:39
      Наоборот, когда победит, Россия ему уже будет не нужна. Всегда так. "Кому должен - всем прощаю!"
      Roma-1977
  6. Malkavianin Сегодня, 18:35
    Не стоит туда лезть. А то опять повторим судьбу СССР - всем помогали, а нас потом эти же самые банановые и не очень друзья и кидали. Снова будем прощать миллиарды, когда 2/3 страны живет за чертой бедности.
    Malkavianin
  7. Masya Masya Сегодня, 18:36
    любой каприз за ваши деньги...
    Masya Masya
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