Халифа Хафтар попросил у России военной помощи

Да, обсуждали (вопрос возможности оказания военной поддержки). Уверены, что Россия остается нашим хорошим другом и не откажет в помощи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, прибывший в субботу в Москву, заявил, что поднял на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, прошедшей в понедельник, вопрос об оказании Россией военной помощи Ливии, передает РИА Новости — сказал Хафтар журналистам.Он подчеркнул, что настроен на развитие отношений с Москвой во всех областях, и поблагодарил Лаврова за позицию, которую Россия занимает в отношении Ливии на международных площадках. Также Хафтар заявил, что будет рад участию России в процессе национального примирения ливийских сторон.Командующий рассказал, что Ливийская национальная армия уже освободила от террористов не менее 90% территории страны. Хафтар подчеркнул, что всех нефтяные месторождения, нефтяные порты и военные базы в стране находятся под контролем Ливийской национальной армии.Лавров, в свою очередь, поддержал настрой Хафтара на достижение договоренностей с главой правительства национального согласия Фаезем Сарраджем.После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи правит Переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.