18:44 14 августа

Русские в Сирии: Боевая авиация

В этой программе мы расскажем вам обо всем, что связано с самолётной эскадрильей авиабазы Хмеймим.



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Русские в Сирии. Часть 3
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Русские в Сирии: Боевые вертолеты. Часть 6


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