Русские в Сирии: Боевая авиация
В этой программе мы расскажем вам обо всем, что связано с самолётной эскадрильей авиабазы Хмеймим.
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Русские в Сирии. Часть 3
Русские в Сирии. Часть 4
Русские в Сирии. Часть 5
Русские в Сирии: Боевые вертолеты. Часть 6
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