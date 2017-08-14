«Бородавочники» атакуют: Штурмовики А-10 показали свои возможности Сегодня, 18:11 Пилоты американских штурмовиков А-10 "Warthog" ("Бородавочник") оттачивают свое мастерство на полигонах в Неваде. 0 Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 7) – штурмовики Ильюшина Штеннес – секретный агент или немецкий патриот? Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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