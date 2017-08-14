18:45 14 августа

«Бородавочники» атакуют: Штурмовики А-10 показали свои возможности

Пилоты американских штурмовиков А-10 "Warthog" ("Бородавочник") оттачивают свое мастерство на полигонах в Неваде.




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 18:24
    Пилоты американских штурмовиков А-10 "Warthog" ("Бородавочник") оттачивают свое мастерство на полигонах в Неваде.
    а "ГРАЧИ" в Сирии вспахали и улетели...на гнёзда.
    андрей юрьевич
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