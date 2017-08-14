Высадка десанта при поддержке "Аллигаторов": уникальное видео из Сирии

В российском военном ведомстве рассказали о ходе операции по забросу десанта в тыл боевиков ИГИЛ под Дейр-эз-Зором. Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ИГИЛ в данном районе, осуществлённое силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолётами Ка-52 из состава российской армейской авиации.