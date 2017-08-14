20:28 14 августа

Высадка десанта при поддержке "Аллигаторов": уникальное видео из Сирии

В российском военном ведомстве рассказали о ходе операции по забросу десанта в тыл боевиков ИГИЛ под Дейр-эз-Зором. Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ИГИЛ в данном районе, осуществлённое силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолётами Ка-52 из состава российской армейской авиации.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 20:09
    Нашим СОКОЛАМ и ОРЛАМ - УВАЖУХА. Молодцы ребята. очень впечатлила ваша работа.
    Армейцам Сирии - боевых успехов. С таким настроем на Победу и подготовкой, вам уже не один враг не страшен. Вы победите.
    svp67
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