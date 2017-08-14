20:28 14 августа

Кедми о России. Жёстко, но справедливо

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми о внешнеполитических интересах России.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 19:26
    Согласен полностью с Кедми...очень толково и популярно все обьяснил...особенно про политику РФ на сегодняшний день.
    НЕКСУС
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