В России испытали тягач для тяжелых ракет
Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро «Мотор» провело испытания седельного тягача КамАЗ-78504, предназначенного для буксирования прицепов груженой массой от 90 до 165 тонн. Одновременно проводились и испытания полуприцепа, на котором можно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты, сообщает N+1.
Разработка КамАЗ-79504 и полуприцепа для него ведется в рамках проекта «Платформа-О». Программа предусматривает создание семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов, в том числе и тяжелых, для транспортировки военной техники, носителей мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов.
Испытания седельного тягача КамАЗ-78504 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа проводились в Волжске в республике Марий Эл. Утверждается, что они были признаны удачными и что новая машина может быть вскоре принята на вооружение России. Другие подробности относительно испытаний техники не приводятся, а также о ее технических характеристиках не раскрываются. Известно, что седельный тягач получил все поворотные колеса. Это увеличивает маневренность машины, позволяя ей перемещаться боком или разворачиваться с небольшим радиусом.
В свою очередь полуприцеп получил систему частичного отбора мощности от силовой установки тягача, благодаря которой реализован привод и его колес. Полуприцеп с погрузочно-заряжающей установкой оснащен пультом дистанционного управления и может функционировать автономно, загружая и разгружая носители. Привод подвижных элементов полуприцепа гидравлический, включая привод сцепного устройства с тягачом и системой фиксации возле ракетной шахты. Машина КамАЗ-78504 была впервые публично продемонстрирована на Параде Победы 9 мая 2017 года.
Разработка КамАЗ-79504 и полуприцепа для него ведется в рамках проекта «Платформа-О». Программа предусматривает создание семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов, в том числе и тяжелых, для транспортировки военной техники, носителей мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов.
Испытания седельного тягача КамАЗ-78504 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа проводились в Волжске в республике Марий Эл. Утверждается, что они были признаны удачными и что новая машина может быть вскоре принята на вооружение России. Другие подробности относительно испытаний техники не приводятся, а также о ее технических характеристиках не раскрываются. Известно, что седельный тягач получил все поворотные колеса. Это увеличивает маневренность машины, позволяя ей перемещаться боком или разворачиваться с небольшим радиусом.
В свою очередь полуприцеп получил систему частичного отбора мощности от силовой установки тягача, благодаря которой реализован привод и его колес. Полуприцеп с погрузочно-заряжающей установкой оснащен пультом дистанционного управления и может функционировать автономно, загружая и разгружая носители. Привод подвижных элементов полуприцепа гидравлический, включая привод сцепного устройства с тягачом и системой фиксации возле ракетной шахты. Машина КамАЗ-78504 была впервые публично продемонстрирована на Параде Победы 9 мая 2017 года.
Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru
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