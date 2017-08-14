20:28 14 августа

В России испытали тягач для тяжелых ракет

Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро «Мотор» провело испытания седельного тягача КамАЗ-78504, предназначенного для буксирования прицепов груженой массой от 90 до 165 тонн. Одновременно проводились и испытания полуприцепа, на котором можно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты, сообщает N+1.



Разработка КамАЗ-79504 и полуприцепа для него ведется в рамках проекта «Платформа-О». Программа предусматривает создание семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов, в том числе и тяжелых, для транспортировки военной техники, носителей мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов.


Испытания седельного тягача КамАЗ-78504 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа проводились в Волжске в республике Марий Эл. Утверждается, что они были признаны удачными и что новая машина может быть вскоре принята на вооружение России. Другие подробности относительно испытаний техники не приводятся, а также о ее технических характеристиках не раскрываются. Известно, что седельный тягач получил все поворотные колеса. Это увеличивает маневренность машины, позволяя ей перемещаться боком или разворачиваться с небольшим радиусом.

В свою очередь полуприцеп получил систему частичного отбора мощности от силовой установки тягача, благодаря которой реализован привод и его колес. Полуприцеп с погрузочно-заряжающей установкой оснащен пультом дистанционного управления и может функционировать автономно, загружая и разгружая носители. Привод подвижных элементов полуприцепа гидравлический, включая привод сцепного устройства с тягачом и системой фиксации возле ракетной шахты. Машина КамАЗ-78504 была впервые публично продемонстрирована на Параде Победы 9 мая 2017 года.

Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:43
    Испытания ракетного тягача К-73504 и полуприцепа разработки ФГУП «ЦЭНКИ»

    12 августа 2017 wassat
    Правда в разделе фото и видео : Наверное кто-то сразу не понял feel

    И видео от туда! Дежавю? bully
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:51
      Да уж , русским лишь бы дорог нормальных не строить, вечно что то выдумают..(шутка) Серьезный тягач ..Теперь дело за ракетами!
      ОТДЕЛ
      1. Монос Сегодня, 20:00
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да уж , русским лишь бы дорог нормальных не строить, вечно что то выдумают.

        laughing
        Монос
      2. Logall Сегодня, 20:03
        Татары вообще молодцы! Им дай орудие, а они под него любую платформу ''исполнят''!
        Хоть чем-то из отечественного автопрома по-настоящему гордиться можно!
        Logall
        1. VadimSt Сегодня, 20:18
          Цитата: Logall
          Татары вообще молодцы!

          Вы были в Набережных Челнах? Там что, татарин на татарине и татарином погоняет? В Татарстане, татар чуть более 50%, а сколько работают, статистика умалчивает!
          VadimSt
    2. Zibelew Сегодня, 19:51
      Увидев новый тягач, где то в Минске пустил скупую мужскую слезу один белорусский Бацька.
      Zibelew
  2. 210окв Сегодня, 19:43
    Я вот хотел бы услышать мнения тех,кто утверждал что проект "Платформы О" провалился...
    210окв
  3. svp67 Сегодня, 19:46
    Ну, что ж что то такого и следовало ожидать после 2014 года. Уж простите "сябры". Россия не сердится на вас, ей просто сейчас надо сосредоточится....
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 19:53
      Прощаем... И уже встречаем эшелоны с личным составом ВС России, прибывающие на совместные учения. Сегодня ехал на работу мимо такого. Окна вагонов зашторенны, в тамбурах заспанные бойцы в тельниках. А на перроне караул в полной аммуниции smile
      Тралл
  4. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:47
    Может теперь "Картофельный фюрер" успокоится, и будет вести себя адекватно.
    KGB WATCH YOU
    1. Тралл Сегодня, 19:50
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Может теперь "Картофельный фюрер" успокоится, и будет вести себя адекватно.

      Именно после вашего неадекватного сообщения?
      Тралл
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:56
        Почему неадекватного? Против беларусов я ничего плохого не имею.
        KGB WATCH YOU
        1. Тралл Сегодня, 20:13
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Против беларусов я ничего плохого не имею.

          Которые процентов на 90 поддерживают своего Батьку.
          Тралл
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:25
            Которые процентов на 90 поддерживают своего Батьку.

            Да я как бы и не против. Я же не гражданин РБ.
            Но когда я слышу: "Зачем Вам 10 ваших самолетов под Бобруйском? (Это к России и россиянам вопрос). Дайте лучше мне 20, у нас тут прекрасные летчики, мы воюем не хуже вас и т.д..."
            https://www.youtube.com/watch?v=MqHXXhlSxk4 (слушать с 1:00)
            Ну во-первых: Он нам свои МАЗы отдает или продает? Или прицелы танковые Сосна-У? С какого, мы должны ему давать боевые самолеты, которые стоят по 50 млн.$ за штуку? Вы скажете, что у нас военный союз. Согласен, но!
            О каких таких белорусских летчиках, которые воюют не хуже российских он говорит? О тех самых, у которых 26 лет нет боевого опыта? Россия в то время прошла: 2 Чечни, Грузию, Крым, Сирию. Отдельное спасибо Александру Григорьевичу за признание Абхазии, Осетии и Крыма.
            Не обижайтесь, конечно, может АГ и хороший руководитель, но только для жителей РБ.
            KGB WATCH YOU
    2. Алексей7777777 Сегодня, 19:54
      Сейчас Братья Белорусы рвать и метать будут,но лично я с этой вот формулировкой(КАРТОФЕЛЬНЫЙ ФЮРЕР)согласен на все сто...Проверено уже-сдаст и не поморщится...
      Алексей7777777
    3. 210окв Сегодня, 19:56
      Ну,по Вашему получается что этой разработкой мы "приперли" Лукашенко?По этой теме еще не один год работать..Кстати у белорусов есть еще многое кроме тягачей..на чем зиждутся наши зады и не только..Трактора и комбайны,телевизионная и оптическая техника,электроника..Так на вскидку.
      210окв
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:58
        Поставьте себя на место президента Беларуси. Когда у тебя МЗКТ, а в России разговоры о "Платформа-О" это одна ситуация, а когда эта "Платформа-О" в железе и испытывается это уже совсем другое.
        Но это не исключает взаимовыгодного сотрудничества РФ и РБ.
        KGB WATCH YOU
      2. Алексей7777777 Сегодня, 20:13
        Трактора и комбайны Белорусские у нас собирают на базе(по-иному не скажешь)Бузулукского Механического Завода...Я там в своё время столько радиаторов тракторных гайковёртом накрутил...Через дорогу проходная...БЫЛА...Нет Завода...Нет заводов в принципе-одна швейная фабрика ещё барахтается,форму шьют силовым ведомствам,а больше НИЧЕГО не работает у нас...
        Алексей7777777
  5. Dzafdet Сегодня, 19:51
    Цитата: 210окв
    Я вот хотел бы услышать мнения тех,кто утверждал что проект "Платформы О" провалился...



    Провалился, однозначно. КАМАЗ обещал сделать платформу для замены МЗКТ и жидко обделался. Не пошло его мотор-колесо, тем более все привода и вся электроника импортная.. bully
    Dzafdet
    1. 210окв Сегодня, 20:00
      А этот на чем ездит?На механической трансмиссии?
      210окв
      1. sabakina Сегодня, 20:09
        Цитата: 210окв
        А этот на чем ездит?На механической трансмиссии?

        Дима, ну, если наши не впиндюрили туда движок от НЛО, то на углероде... wink
        sabakina
    2. Rus2012 Сегодня, 20:08
      Цитата: Dzafdet
      тем более все привода и вся электроника импортная

      ...пруфы Е?
      Или очередное "просралиполимеры"....
      Rus2012
  6. Бензорез Сегодня, 20:09
    Хорошо конечно. Молодцы даже. А Беларусь Вилейка- начинает утрачивать доверие выходит со своими МЗКТ и прочими "загогулинами"?!
    Бензорез
  7. irazum Сегодня, 20:11
    Я бы Белорусов не сбрасывал со счетов, у них, всё таки, гигантский опыт в создании подобной техники. Хотя диверсификация, конечно нужна.
    irazum
  8. Гуру Сегодня, 20:15
    Ну если машина новая, то почему у неё руль от Древнего КрАЗа или ЗиЛа 157, даже не он КамАЗа. И торпедо от ГАЗ-66. :) Так что радоваться за отечественный автопром хочется ,а не чем.
    Одним словом " Просрали Полимеры "
    Гуру
  9. zivXP Сегодня, 20:17
    А брянские тягачи где?
    zivXP
Картина дня