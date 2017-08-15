Рассказы об оружии. АНТ-25/36. Политический бомбардировщик

Конечно, все сведущие в авиации прекрасно знают, что никаким бомбардировщиком этот самолет не был. А знаменит он, конечно, своими рекордными перелетами под управлением экипажей Громова и Чкалова. И именно поэтому именовался еще как самолет РД – рекорд дальности.Все так, но создавался АНТ-25 именно с прицелом как дальний бомбардировщик.7 декабря 1931 г. комиссия при Реввоенсовете СССР приняла решение о постройке самолёта и организации летом 1932 г. полёта на предельную дальность 13 000 км. Проект самолёта был закончен в июле 1932 г. Разработан в ЦАГИ бригадой П. О. Сухого под руководством А. Н. Туполева.Постройка самолёта началась 1 июня 1932 г. Первый полёт с двигателем М-34 без редуктора состоялся 22 июня 1933 г. под управлением М. М. Громова. Постройка самолёта-дублёра с двигателем М-34Р, оснащённого редуктором, началась в августе 1932 г. Первый полёт дублёра состоялся 10 сентября 1933 г. также под управлением М. М. Громова.Однако в архивах министерства обороны сохранился один интересный документ. Докладная записка на имя Алксниса, начальник ВВС РККА.Сложно сказать, на что рассчитывали военные. АНТ-25 действительно был самолетом, способным на дальние перелеты. Но его скорость (244 км/ч у земли и 256 км/ч на высоте 4000 м) не позволяла выглядеть хоть как-то конкурентоспособно на фоне ЛТХ истребителей того времени.Практический потолок в 7500 м, правда, позволял считать самолет почти неуязвимым и от истребителей, и от зенитной артиллерии. Истребители 30-х годов не забирались выше 4 тысяч метров, хотя по скорости те же британский Хоукер «Фьюри» (333 км/ч) и польский PZL Р-7 (315 км/ч) изрядно превосходили АНТ-25.Тем не менее, АНТ-25 все же рассматривали как потенциальный бомбардировщик, которому было присвоено наименование АНТ-36.АНТ-36, или ДБ-1 был окончательно спроектирован в августе 1933 года. И, как это у нас часто бывало в истории, был принят военными и сразу запущен в серию. Планировалось создать 50 бомбардировщиков.Отличия АНТ-36 от АНТ-25 состояли в том, что в центроплане был размещен бомбоотсек, куда помещались десять 100-килограммовых бомб. Емкость топливных баков уменьшили до 4900 литров, а полетный вес не превышал 7806 кг.Кроме бомбового, планировалось и оборонительное вооружение - два пулемета для стрельбы вверх и по одному - для стрельбы вперед и назад с общим боекомплектом 1500 патронов. Летом 1935-го в НИИ ВВС проходил испытание бортовой переносный шкворень под пулемет ДА.Кабина штурмана, где был установлен один из пулеметовОсенью облетали первый серийный РД, но военная комиссия отказалась его принять как явно непригодный к эксплуатации в ВВС. Та же участь ожидала и семь следующих самолетов, требующих в лучшем случае длительной доводки.Из 18 построенных самолетов 2 забраковали, не допустив к эксплуатации, 3 остались на заводе (в бригаде ЦАГИ), 1 - в Ленинграде, 2 в НИИ ВВС, и лишь 10 машин передали в строевую часть, дислоцировавшуюся под Воронежем.В период с 1936-го по 1937 год средний годовой налет самолетов составил всего лишь 25 - 30 часов, хотя некоторые из них налетали до 60 часов.Основные данные самолета АНТ-36 (ДБ-1)длина самолета - 13,4 м;размах крыла - 34,0 м;площадь крыла - 88,2 м2;нормальная взлетная масса - 7806 кг;бомбовая нагрузка - 1000 кг;максимальная скорость полета - 200 км/ч;практический потолок - 3000 м;дальность полета - 4000 км;пулеметное вооружение - 4 пулемета ДА калибром 7,62-мм;экипаж – 3-4 челВ целом же, машина получилась неудачной, в 1937 году все самолеты, переданные в ВВС, были законсервированы.А прародитель, АНТ-25, все же осуществил цель, ради которой был построен.20 июля 1936 года стартовал перелёт из Москвы на Дальний Восток (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков). Перелёт протяжённостью 9 375 км продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд (сегодня – остров Чкалова) в Охотском море.18 июня 1937 года самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на аэродроме Пирсона в Ванкувере, штат Вашингтон (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков).12 июля 1937 года второй (точнее, первый вариант АНТ-25) самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на пастбище близ Сан-Джасинто, штат Калифорния (командир экипажа — М. М. Громов, второй пилот — А. Б. Юмашев, штурман — С. А. Данилин). При выполнении этого перелёта установлены мировой рекорд дальности по прямой линии (10 148 км) и мировой рекорд дальности по ломаной линии (11 500 км).И здесь случилась интересная вещь.Весь мир, без преувеличения, был шокирован полетами Чкалова и Громова. И даже скептикам пришлось поверить, что русские способны создать самолет, равному которому пока нет.А дальше сработала разведка, которая «позволила» снять представителям иностранных государств (попросту, шпионам), как на заводе №18, который находился в Воронеже, выходят и поднимаются в небо самолеты, до безобразия похожие на АНТ-25.А когда выяснилось, что АНТ-36 «не зашел», была организована утечка «секретной информации» о несколько завышенных ЛТХ самолета.Но все в мире поверили, на волне успеха Чкалова и Громова, что у СССР есть такое оружие. И это сыграло свою определенную роль.Так что в самом начале я не зря назвал этот самолет «политическим бомбардировщиком».И еще один момент. Единственный уцелевший самолет АНТ-25, именно тот, на котором Чкалов совершил свой перелет, находится в музее Валерия Чкалова в городе Чкаловске. А тот, который я снимал в качестве примера, находящийся в экспозиции авиамузея в Монино, построен в 1989 году и является его макетной копией.Самолет, на котором в Америку летал Громов был использован в качестве мишени на полигоне для бомбометания.Вот такая судьба.Источники:В.Б.Шавров. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.http://www.airwar.ru/enc/cw1/ant25.htmlhttp://www.tupolev.ru/ant-36-db-1