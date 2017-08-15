Рассказы об оружии. АНТ-25/36. Политический бомбардировщик
Конечно, все сведущие в авиации прекрасно знают, что никаким бомбардировщиком этот самолет не был. А знаменит он, конечно, своими рекордными перелетами под управлением экипажей Громова и Чкалова. И именно поэтому именовался еще как самолет РД – рекорд дальности.
Все так, но создавался АНТ-25 именно с прицелом как дальний бомбардировщик.
7 декабря 1931 г. комиссия при Реввоенсовете СССР приняла решение о постройке самолёта и организации летом 1932 г. полёта на предельную дальность 13 000 км. Проект самолёта был закончен в июле 1932 г. Разработан в ЦАГИ бригадой П. О. Сухого под руководством А. Н. Туполева.
Постройка самолёта началась 1 июня 1932 г. Первый полёт с двигателем М-34 без редуктора состоялся 22 июня 1933 г. под управлением М. М. Громова. Постройка самолёта-дублёра с двигателем М-34Р, оснащённого редуктором, началась в августе 1932 г. Первый полёт дублёра состоялся 10 сентября 1933 г. также под управлением М. М. Громова.
Однако в архивах министерства обороны сохранился один интересный документ. Докладная записка на имя Алксниса, начальник ВВС РККА.
23.04.1933
Начальнику ВВС РККА
Г. Алкснису
К 1 мая 1933 г, будет изготовлен рекордный самолет марки РД (рекорд дальности). Самолет рассчитан на 45 часов полета и имеет у себя в крыльях большие вместилища (на 6 тонн) для бензина. Этот самолет может быть использован для целей воздушно-химического нападения. Для этого необходимо оставить хранилище для бензина 1 - 2 тонны, а остальные хранилища приспособить под помещения в них жидкого отравляющего вещества (4 - 5 тонн).
Начальник военно-химического управления и химических войск РККА (Фишман)
Руководитель 7-го сектора НИИ ВВС (Жемчужин)
Резолюция: т. Горощенко. Одновременно проработать уже данное мною т. Петрову задание о возможности приспособления "РД" как дальнего бомбовоза. Алкснис.
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Сложно сказать, на что рассчитывали военные. АНТ-25 действительно был самолетом, способным на дальние перелеты. Но его скорость (244 км/ч у земли и 256 км/ч на высоте 4000 м) не позволяла выглядеть хоть как-то конкурентоспособно на фоне ЛТХ истребителей того времени.
Практический потолок в 7500 м, правда, позволял считать самолет почти неуязвимым и от истребителей, и от зенитной артиллерии. Истребители 30-х годов не забирались выше 4 тысяч метров, хотя по скорости те же британский Хоукер «Фьюри» (333 км/ч) и польский PZL Р-7 (315 км/ч) изрядно превосходили АНТ-25.
Тем не менее, АНТ-25 все же рассматривали как потенциальный бомбардировщик, которому было присвоено наименование АНТ-36.
АНТ-36, или ДБ-1 был окончательно спроектирован в августе 1933 года. И, как это у нас часто бывало в истории, был принят военными и сразу запущен в серию. Планировалось создать 50 бомбардировщиков.
Отличия АНТ-36 от АНТ-25 состояли в том, что в центроплане был размещен бомбоотсек, куда помещались десять 100-килограммовых бомб. Емкость топливных баков уменьшили до 4900 литров, а полетный вес не превышал 7806 кг.
Кроме бомбового, планировалось и оборонительное вооружение - два пулемета для стрельбы вверх и по одному - для стрельбы вперед и назад с общим боекомплектом 1500 патронов. Летом 1935-го в НИИ ВВС проходил испытание бортовой переносный шкворень под пулемет ДА.
Кабина штурмана, где был установлен один из пулеметов
Осенью облетали первый серийный РД, но военная комиссия отказалась его принять как явно непригодный к эксплуатации в ВВС. Та же участь ожидала и семь следующих самолетов, требующих в лучшем случае длительной доводки.
Из 18 построенных самолетов 2 забраковали, не допустив к эксплуатации, 3 остались на заводе (в бригаде ЦАГИ), 1 - в Ленинграде, 2 в НИИ ВВС, и лишь 10 машин передали в строевую часть, дислоцировавшуюся под Воронежем.
В период с 1936-го по 1937 год средний годовой налет самолетов составил всего лишь 25 - 30 часов, хотя некоторые из них налетали до 60 часов.
Основные данные самолета АНТ-36 (ДБ-1)
длина самолета - 13,4 м;
размах крыла - 34,0 м;
площадь крыла - 88,2 м2;
нормальная взлетная масса - 7806 кг;
бомбовая нагрузка - 1000 кг;
максимальная скорость полета - 200 км/ч;
практический потолок - 3000 м;
дальность полета - 4000 км;
пулеметное вооружение - 4 пулемета ДА калибром 7,62-мм;
экипаж – 3-4 чел
В целом же, машина получилась неудачной, в 1937 году все самолеты, переданные в ВВС, были законсервированы.
А прародитель, АНТ-25, все же осуществил цель, ради которой был построен.
20 июля 1936 года стартовал перелёт из Москвы на Дальний Восток (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков). Перелёт протяжённостью 9 375 км продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд (сегодня – остров Чкалова) в Охотском море.
18 июня 1937 года самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на аэродроме Пирсона в Ванкувере, штат Вашингтон (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков).
12 июля 1937 года второй (точнее, первый вариант АНТ-25) самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на пастбище близ Сан-Джасинто, штат Калифорния (командир экипажа — М. М. Громов, второй пилот — А. Б. Юмашев, штурман — С. А. Данилин). При выполнении этого перелёта установлены мировой рекорд дальности по прямой линии (10 148 км) и мировой рекорд дальности по ломаной линии (11 500 км).
И здесь случилась интересная вещь.
Весь мир, без преувеличения, был шокирован полетами Чкалова и Громова. И даже скептикам пришлось поверить, что русские способны создать самолет, равному которому пока нет.
А дальше сработала разведка, которая «позволила» снять представителям иностранных государств (попросту, шпионам), как на заводе №18, который находился в Воронеже, выходят и поднимаются в небо самолеты, до безобразия похожие на АНТ-25.
А когда выяснилось, что АНТ-36 «не зашел», была организована утечка «секретной информации» о несколько завышенных ЛТХ самолета.
Но все в мире поверили, на волне успеха Чкалова и Громова, что у СССР есть такое оружие. И это сыграло свою определенную роль.
Так что в самом начале я не зря назвал этот самолет «политическим бомбардировщиком».
И еще один момент. Единственный уцелевший самолет АНТ-25, именно тот, на котором Чкалов совершил свой перелет, находится в музее Валерия Чкалова в городе Чкаловске. А тот, который я снимал в качестве примера, находящийся в экспозиции авиамузея в Монино, построен в 1989 году и является его макетной копией.
Самолет, на котором в Америку летал Громов был использован в качестве мишени на полигоне для бомбометания.
Вот такая судьба.
Источники:
В.Б.Шавров. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.
http://www.airwar.ru/enc/cw1/ant25.html
http://www.tupolev.ru/ant-36-db-1
Автор: Роман Скоморохов, видео - Роман Кривов
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