05:49 15 августа
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«В транспортную авиацию женщины вполне подойдут»

«В транспортную авиацию женщины вполне подойдут»

Фото: Рогозин Михаил/ТАСС

В российской боевой авиации появятся женщины-летчицы, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Это заявление прозвучало на фоне острого некомплекта кадров в нашей боевой авиации. Но поможет ли его закрыть срочный набор девушек – первый столь массовый со времен Великой Отечественной войны?

Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ) в этом году будет впервые набирать девушек, заявил в минувшие выходные министр обороны Сергей Шойгу. Краснодарское училище – фактически единственное учебное заведение, готовящее военных летчиков по всем специальностям. Есть еще училища в Челябинске и Сызрани, но там готовят соответственно лишь штурманов и вертолетчиков. То есть выпускницы КВВАУЛ будут первыми военными летчицами в нынешней Российской армии, сообщило РИА «Новости».


«Их будет немного – 15 человек, но с учетом большого количества заявок, которые поступают от девушек в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы», – сказал Шойгу на торжествах, посвященных Дню ВКС. При этом министр полагает, что поступившие в этом году девушки уже через пять лет смогут не просто летать, но и участвовать в воздушных парадах. «Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством», – пояснил министр, имея в виду авиафестиваль к 105-летию ВКС в парке «Патриот».

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко уверен, что каких-либо серьезных перемен в системе боевой подготовки и в документации Министерства обороны появление женщин-летчиц не вызовет.

«Я не знаю, конечно, куда этих женщин точно направят, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Но во фронтовую, тактическую, корабельную авиацию их, конечно, не будут готовить: там все связано с большими перегрузками, что для женского организма, конечно, не очень хорошо. А вот на вертолеты, в транспортную авиацию женщины вполне подойдут. И потом у Министерства обороны много обеспечивающей авиации». Горбенко напомнил, что «и в армии США есть женщины-летчицы, так что и у нас женщины-летчицы вполне справятся со своими задачами».

Бывший военный летчик Дмитрий Дрозденко напоминает: разрешая женщинам служить в авиации, Минобороны реализует конституционное право представительниц прекрасного пола тоже участвовать в защите Родины. Он также считает, что каких-либо перемен в Вооруженных силах в связи с появлением женщин-летчиц не будет. «Если что и будет, то разве что какие-то бытовые перемены: например, придется строить еще и женскую казарму. Но запрещать женщине служить в армии... Это ее право», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, и проблемы дискомфорта, связанного со службой в смешанных экипажах, у мужчин или женщин-летчиков не будет. Дрозденко привел пример Армии обороны Израиля, где прекрасно сосуществуют в одних экипажах военные разных полов.

Женщина в армии – это красота и блеск

«Военные парады показали, что женщины в нашей армии – это красота и блеск. Ничего экстраординарного в том, что женщина идет на военную службу, нет», – подытожил Дрозденко.

Эксперты попутно развеяли расхожие заблуждения, будто служба женщин в авиации потребует каких-то изменений в конструкции самолетов или вертолетов – например, туалетов особой конструкции. «Когда летчики-истребители делают дозаправки и висят в воздухе по шесть-восемь часов, им, конечно, требуется как-то решать эту проблему. Но, как я уже говорил, едва ли у нас появятся летчицы-истребители», – заметил Горбенко.

Следует заметить, что времена, когда в стране были и летчицы-истребители, – это накануне и особенно во время Великой Отечественной войны. В частности, знаменитая Лидия Литвяк. Она совершила 186 боевых вылетов, провела 69 воздушных боев, одержала 12 подтвержденных побед и погибла в бою в 1943 году в возрасте неполных 22 лет. В целом же количество женщин, служивших в военной авиации в годы Великой Отечественной войны, исчислялось тысячами. Это было не единичным (как, скажем, до войны, когда вся страна знала имена Полины Осипенко и Людмилы Гризодубовой, побивавших авиационные рекорды), а массовым явлением. Марина Раскова, Евгения Руднева, Екатерина Буданова – все они были асами истребительной или бомбардировочной авиации, удостоились высоких правительственных наград и вписали свои имена в историю своими подвигами на фронте.

Впрочем, Дрозденко уверен, что те времена – это исключение, обусловленное тотальным характером войны. «Тогда воевали все, включая детей. Когда кончилась война, нужно было восстанавливать страну, рожать детей», – объяснил он отказ от приема женщин в авиаучилища после Великой Отечественной. В те годы женщин брали в боевую авиацию в том числе и из-за нехватки летного состава, вызванной большими потерями. В наши дни такой проблемы нет.

После войны начала развиваться реактивная авиация, и с тех пор принято считать, что перегрузки в ней слишком вредны для большинства женщин. В послевоенные годы женщины все же летали и на реактивных самолетах, и даже в космос, как космонавты Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Марина Попович (вдова космонавта Павла Поповича), но это было исключением из правил.

В современной российской боевой авиации тоже есть одна летчица-истребитель – это Светлана Протасова. Она единственная женщина в мире, которая может пилотировать истребитель МИГ-29. Так что ее военная карьера – тоже пока исключение из правил.

Пока военных летчиков вообще не хватает


Решение Минобороны начать прием девушек, возможно, косвенно было вызвано острой нехваткой пилотов в российских ВКС. Как отмечало в прошлом году «Независимое военное обозрение», по экспертным оценкам, некомплект в военной авиации доходит до 20% личного состава.

«Сейчас громаднейший конкурс в летные училища, – говорит Горбенко. – Туда рвется много здоровых молодых ребят». Но проблема недокомплекта кадров в военной авиации, как он считает, все же возникла, и вызвана она действиями предшественника Шойгу – Анатолия Сердюкова.

При Сердюкове вообще три года не брали в летные училища. Это сейчас сказалось, и серьезно. Потом было много сокращений, когда летчики высококлассные, подготовленные, которые лет 15 могли еще летать, уходили в запас,


– сказал Горбенко. Но эту проблему, по мнению генерала, набором женщин в авиации все равно быстро не решишь. Новое руководство Минобороны уже возобновило набор курсантов, но на подготовку летчиков нужно, как известно, от 5 до 10 лет.

Словом, опрошенные газетой ВЗГЛЯД мужчины-летчики поддерживают инициативу Шойгу о приеме женщин в военные авиаучилища. А вот в лице одной из самых титулованных и известных российских летчиц газета ВЗГЛЯД нашла противника этой инициативы. Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка по самолетному спорту, летчик-инструктор ОКБ «Сухого», считает, что женщинам в военной авиации делать нечего.

«Женщины, конечно, могут заниматься профессиями, которые считаются мужскими. Но женщины созданы для мира, рождения детей, но никак не для войны. Что касается военных профессий, то я категорически против того, чтобы женщины ими занимались, – сказала Капанина в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – Есть много гражданских самолетов, которые женщины могут освоить, а военные? Не надо им этим заниматься».
Автор: Олег Москвин
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/8/14/882714.html


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